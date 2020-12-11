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Новини Агресія Росії проти України
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Прокурор Міжнародного кримінального суду Бенсуда про експертизу справ за позовом України: є ознаки злочинів проти людяності

Прокурор Міжнародного кримінального суду Бенсуда про експертизу справ за позовом України: є ознаки злочинів проти людяності

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда заявила про завершення формальної експертизи щодо ситуації в Україні та про наявність підстав вважати, що були скоєні злочини проти людяності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після ретельного і незалежного процесу я можу сьогодні оголосити, що встановлені критерії для початку розслідування ситуації в Україні виконано", - заявила Бенсуда.

"Зокрема, і без шкоди для будь-яких інших злочинів, які можуть бути встановлені під час розслідування, мій Офіс дійшов висновку, що наразі є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні було вчинено широкий спектр дій, що становлять військові злочини і злочини проти людяності, які перебувають у межах юрисдикції Суду. Ці висновки, які будуть детальніше викладені в нашому щорічному звіті про діяльність за попередньою експертизою, включають три широкі кластери віктимізації: злочини, вчинені в контексті ведення бойових дій, злочини, вчинені під час затримання і злочини, вчинені в Криму. Крім того, мій Офіс встановив, що ці злочини, вчинені різними сторонами в конфлікті, також були досить серйозними для проведення розслідування моїм Офісом як у кількісному, так і в якісному відношенні", - заявила прокурор.

Вона нагадала, що попередній розгляд ситуації в Україні було розпочато 24 квітня 2014 року на підставі початкової спеціальної заяви уряду України про визнання юрисдикції Суду, яка згодом була розширена другою заявою України, поданою у 2015 році з тим, щоб охопити триваючі ймовірні злочини, вчинені на території України з 20 лютого 2014 року.

Бенсуда констатувала, що, вивчивши наявну інформацію і попри наявність відомостей про національні процесуальні дії, її Офіс "дійшов висновку про те, що справи, які, ймовірно, можуть бути порушені за підсумками того чи іншого розслідування ситуації в Україні, можуть бути прийняті до провадження".

"Це пояснюється тим, що компетентні органи України та (або) Російської Федерації бездіяльні стосовно категорій осіб і діянь, які були виявлені Канцелярією, або тим, що національна судова система "відсутня" на території, що перебуває під контролем протилежної сторони, що позбавляє компетентні органи здатності отримати у своє розпорядження обвинуваченого (-их) чи необхідні докази і свідчення свідків або перешкоджає здійсненню ними відповідних процесуальних дій ще з якихось інших причин", - зазначила прокурор.

Вона поінформувала, що наступним кроком стане звернення до суддів Палати попереднього провадження МКС із проханням про надання санкції на порушення розслідувань.

Бенсуда додала, що в міру наближення до наступних кроків, що стосуються ситуації в Україні, прокурор "розраховує на повну підтримку української влади і однаковою мірою закликаю до співпраці всі сторони конфлікту".

Автор: 

Гаага (315) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
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Я один бачу в цій рекламі заклик до насильства щодо одного державного діяча?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 9729
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11.12.2020 22:25
+6
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream/status/1337465703516008451 2 ч

Власне сьогодні одна знайома економістка напівжартома пропонувала шлях виходу української економіки з кризи: Хай Рошен розширює асортимент продукції аж до побутової техніки. Зеленський поливатиме це брудом, а люди ж все розуміють: "значить нада брать!" і піде розкрутка
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11.12.2020 22:41
+5
Ось такий "смаколик" з кацапщини. Дуже, ДУЖЕ духовно та прищіпно.
Риторичне питання: чи можуть козломорді без таких злочинів?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 6026
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11.12.2020 22:35
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https://twitter.com/Dredd_Director

https://twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://twitter.com/Dredd_Director/status/1337470864670003201 1 ч

Я один бачу в цій рекламі заклик до насильства щодо одного державного діяча?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 9729
показати весь коментар
11.12.2020 22:25 Відповісти
Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 3552
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11.12.2020 22:25 Відповісти
ето фсьо ужос Майдана і наколотиє апєльсини
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11.12.2020 22:34 Відповісти
Ось такий "смаколик" з кацапщини. Дуже, ДУЖЕ духовно та прищіпно.
Риторичне питання: чи можуть козломорді без таких злочинів?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 6026
показати весь коментар
11.12.2020 22:35 Відповісти
Прокурор Международного уголовного суда Бенсуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 67
показати весь коментар
11.12.2020 23:24 Відповісти
"Банда умников", ага ))))))) "Пацаны, ваш срок не вечен - мусорам всем х*й на плечи!"

Прокурор Міжнародного кримінального суду Бенсуда про експертизу справ за позовом України: є ознаки злочинів проти людяності - Цензор.НЕТ 9178
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12.12.2020 02:02 Відповісти
А-ля «Острые козырьки». Ой, ржу німагу.
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12.12.2020 03:00 Відповісти
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream/status/1337465703516008451 2 ч

Власне сьогодні одна знайома економістка напівжартома пропонувала шлях виходу української економіки з кризи: Хай Рошен розширює асортимент продукції аж до побутової техніки. Зеленський поливатиме це брудом, а люди ж все розуміють: "значить нада брать!" і піде розкрутка
показати весь коментар
11.12.2020 22:41 Відповісти
хм... дорбе звісно що високоповажн(а/ий)...sorry(не знаю як..шоб не образить не дай Бо) суддя нарешті (7 років майже вже) звернула свою увагу на ....блдь, ВІЙНУ в Еуропі... Це надає наснаги..да.
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12.12.2020 01:02 Відповісти
добре...звісно ж. перепрошую. хвилювавсь...
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12.12.2020 01:03 Відповісти
ТАК ЄРМАК ВІДКЛИЧЕ ПОЗОВ
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12.12.2020 08:15 Відповісти
Поздно. Включилось международное правосудие, и "ермак" для них никто, впрочем, как и путин. Так судили нацистов, теперь рашистов. Красный квартал только членом может помахать... пока не оторвали...
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12.12.2020 11:46 Відповісти
 
 