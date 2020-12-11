Прокурор Міжнародного кримінального суду Бенсуда про експертизу справ за позовом України: є ознаки злочинів проти людяності

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда заявила про завершення формальної експертизи щодо ситуації в Україні та про наявність підстав вважати, що були скоєні злочини проти людяності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після ретельного і незалежного процесу я можу сьогодні оголосити, що встановлені критерії для початку розслідування ситуації в Україні виконано", - заявила Бенсуда.

"Зокрема, і без шкоди для будь-яких інших злочинів, які можуть бути встановлені під час розслідування, мій Офіс дійшов висновку, що наразі є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні було вчинено широкий спектр дій, що становлять військові злочини і злочини проти людяності, які перебувають у межах юрисдикції Суду. Ці висновки, які будуть детальніше викладені в нашому щорічному звіті про діяльність за попередньою експертизою, включають три широкі кластери віктимізації: злочини, вчинені в контексті ведення бойових дій, злочини, вчинені під час затримання і злочини, вчинені в Криму. Крім того, мій Офіс встановив, що ці злочини, вчинені різними сторонами в конфлікті, також були досить серйозними для проведення розслідування моїм Офісом як у кількісному, так і в якісному відношенні", - заявила прокурор.

Вона нагадала, що попередній розгляд ситуації в Україні було розпочато 24 квітня 2014 року на підставі початкової спеціальної заяви уряду України про визнання юрисдикції Суду, яка згодом була розширена другою заявою України, поданою у 2015 році з тим, щоб охопити триваючі ймовірні злочини, вчинені на території України з 20 лютого 2014 року.

Бенсуда констатувала, що, вивчивши наявну інформацію і попри наявність відомостей про національні процесуальні дії, її Офіс "дійшов висновку про те, що справи, які, ймовірно, можуть бути порушені за підсумками того чи іншого розслідування ситуації в Україні, можуть бути прийняті до провадження".

"Це пояснюється тим, що компетентні органи України та (або) Російської Федерації бездіяльні стосовно категорій осіб і діянь, які були виявлені Канцелярією, або тим, що національна судова система "відсутня" на території, що перебуває під контролем протилежної сторони, що позбавляє компетентні органи здатності отримати у своє розпорядження обвинуваченого (-их) чи необхідні докази і свідчення свідків або перешкоджає здійсненню ними відповідних процесуальних дій ще з якихось інших причин", - зазначила прокурор.

Вона поінформувала, що наступним кроком стане звернення до суддів Палати попереднього провадження МКС із проханням про надання санкції на порушення розслідувань.

Бенсуда додала, що в міру наближення до наступних кроків, що стосуються ситуації в Україні, прокурор "розраховує на повну підтримку української влади і однаковою мірою закликаю до співпраці всі сторони конфлікту".