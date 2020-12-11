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З адміністрацією "Ізоляції" говорити нема про що: вони - військові злочинці, а все контролює ФСБ, - Асєєв

З адміністрацією

Сучасний концтабір "Ізоляція" в Донецьку перебуває під контролем ФСБ Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній в'язень "Ізоляції", журналіст і письменник Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, все це контролюється ФСБ. Тобто, "МГБ ССО" - це не самостійна структура. У них своє керівництво, яке перебуває в цьому готельному комплексі "Озерний", і все це контролюється Російською Федерацією", - сказав він.

З адміністрацією "Ізоляції", за його словами, "говорити нема про що".

"Це класичні військові злочинці, яких повинні шукати - скільки вони існуватимуть, стільки їх повинні шукати", - пояснив Асєєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ізоляція" в Донецьку - сучасний концтабір, там присутній повний спектр військових злочинів, - колишній в'язень Асєєв

За його словами, є ймовірність, що наступного року імена цих злочинців вдасться оприлюднити, а обличчя - показати, причому на міжнародному рівні.

"Вони поводяться так, що "нам чхати на ваші СБУ, розвідки, ОБСЄ. За нами Російська Федерація, ніхто до нас не дотягнеться". У певному сенсі вони, звичайно, мають рацію. Але, з іншого боку, коли їхні обличчя побачать усі, на всю країну ... Як я вже сказав, вони катували дуже багатьох зі своїх", - додав Асєєв.

Автор: 

Донецьк (946) катування (598) росія (65073) ФСБ (1449) шоу Шустера (309) ізоляція (62) Асєєв Станіслав (59)


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Топ коментарі
+5
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.12.2020 23:58
+5
Может Асеева надо сделать международным представителем Украины по военным преступлениям раши ?
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12.12.2020 00:01
+4
Все правильно . Пытки , издевательства ********* должны быть наказаны .
Я ещё бы добавил про второй бабий яр на донеччине - массовые казни украинцев рашистскими нелюдями https://leg0ner.livejournal.com/2709157.html
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12.12.2020 06:45
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Современный концлагерь "Изоляция" в Донецке находится под контролем ФСБ России. Источник: https://censor.net/ru/n3236540

Першою справою коли сили України ввійдуть до Донецька треба буде звільнити подібні об єкти як Ізоляція.
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11.12.2020 22:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.12.2020 23:58 Відповісти
Может Асеева надо сделать международным представителем Украины по военным преступлениям раши ?
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12.12.2020 00:01 Відповісти
інформація корисна.... і має бути доведена до відповідальних людей в ЕУ. а(це) не просто поговорили (десь)
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12.12.2020 00:46 Відповісти
Все правильно . Пытки , издевательства ********* должны быть наказаны .
Я ещё бы добавил про второй бабий яр на донеччине - массовые казни украинцев рашистскими нелюдями https://leg0ner.livejournal.com/2709157.html
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12.12.2020 06:45 Відповісти
http://newzz.in.ua/conflict/1148933351-massovye-kazni-ukraincev-rossiyskimi-okkupantami-i-posobnikami-doneck-makeevka-novyy-babiy-yar-ukrainy.html. Более удобочитаемая версия
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12.12.2020 06:51 Відповісти
Не верится, что на дворе двадцать первый век.
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12.12.2020 07:44 Відповісти
Для людоедов календаря не существует.
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12.12.2020 09:09 Відповісти
 
 