З адміністрацією "Ізоляції" говорити нема про що: вони - військові злочинці, а все контролює ФСБ, - Асєєв

Сучасний концтабір "Ізоляція" в Донецьку перебуває під контролем ФСБ Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній в'язень "Ізоляції", журналіст і письменник Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, все це контролюється ФСБ. Тобто, "МГБ ССО" - це не самостійна структура. У них своє керівництво, яке перебуває в цьому готельному комплексі "Озерний", і все це контролюється Російською Федерацією", - сказав він.

З адміністрацією "Ізоляції", за його словами, "говорити нема про що".

"Це класичні військові злочинці, яких повинні шукати - скільки вони існуватимуть, стільки їх повинні шукати", - пояснив Асєєв.

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За його словами, є ймовірність, що наступного року імена цих злочинців вдасться оприлюднити, а обличчя - показати, причому на міжнародному рівні.

"Вони поводяться так, що "нам чхати на ваші СБУ, розвідки, ОБСЄ. За нами Російська Федерація, ніхто до нас не дотягнеться". У певному сенсі вони, звичайно, мають рацію. Але, з іншого боку, коли їхні обличчя побачать усі, на всю країну ... Як я вже сказав, вони катували дуже багатьох зі своїх", - додав Асєєв.