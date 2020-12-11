Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі
Україна повинна обговорювати питання війни на Донбасі тільки з Росією. Бойовики в ОРДЛО нічого не вирішують.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".
Він зазначив, що в існуючій ситуації Україна не може вирішити питання на Донбасі військовим шляхом, а тому доводиться вести постійні переговори.
"Всі переговори, які сьогодні йдуть, пов'язані з великим бажанням завершити цю війну. Але розмовляти з людьми, які не приймають жодних рішень - це просто трата часу. Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія. Інші люди - це найманці, це колаборанти", - сказав Данілов.
Топ коментарі
+19 olele
показати весь коментар11.12.2020 22:42
+11 саша паламарчук
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+6 Ksenia VB
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ви самі нічого окрім капітуляції не наговорите.
"Игла" этой войны не в утке, а в Крыму! Освободить Крым, от свинособак и на даунбасе настанет мир! К сожалению, нет альтернативы Карабахскому сценарию, пора уже это понять!
PS: Иной раз эти "договорёнщики", кажется нанятые *****м...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
мы от рашки хотим мира, а что мы готовы за это предложить ?
или ожидается, что рашка вот так вдруг нам этот мир подарит ?
еще шо то за мир предлагать нужно?
вы себя слышите?
они же приперлись не со скуки, а явно с каким то умыслом
Крым для кацапни первый шаг, бамбас 2й - будете сопли жевать и в разводило играться?
завтра окажетесь на правом берегу - еще немного им мостов на ширину танка построите
и будет касапско-польская граница.
Це незрозуміло лише для моєї совкової лопати на дачі..
Меня (и не только) он не устраивает!
Значит нужно или "говорильщиков" или советчиков - на кол! Иначе ничего не добьемся.
Уговаривать отпустить пленных?