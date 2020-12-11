Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі

Україна повинна обговорювати питання війни на Донбасі тільки з Росією. Бойовики в ОРДЛО нічого не вирішують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що в існуючій ситуації Україна не може вирішити питання на Донбасі військовим шляхом, а тому доводиться вести постійні переговори.

"Всі переговори, які сьогодні йдуть, пов'язані з великим бажанням завершити цю війну. Але розмовляти з людьми, які не приймають жодних рішень - це просто трата часу. Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія. Інші люди - це найманці, це колаборанти", - сказав Данілов.

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