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Новини Агресія Росії проти України
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Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі

Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі

Україна повинна обговорювати питання війни на Донбасі тільки з Росією. Бойовики в ОРДЛО нічого не вирішують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що в існуючій ситуації Україна не може вирішити питання на Донбасі військовим шляхом, а тому доводиться вести постійні переговори.

"Всі переговори, які сьогодні йдуть, пов'язані з великим бажанням завершити цю війну. Але розмовляти з людьми, які не приймають жодних рішень - це просто трата часу. Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія. Інші люди - це найманці, це колаборанти", - сказав Данілов.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65073)


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Топ коментарі
+19
"Я знаю грамоту свободи - її підписують мечі!" (Л. Костенко)
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11.12.2020 22:42
+11
Росія це не інституця, а вигрібна яма
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11.12.2020 22:45
+6
з ними мають спілкуватись наші партнери.
ви самі нічого окрім капітуляції не наговорите.
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11.12.2020 22:56
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"Я знаю грамоту свободи - її підписують мечі!" (Л. Костенко)
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11.12.2020 22:42 Відповісти
Росія це не інституця, а вигрібна яма
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11.12.2020 22:45 Відповісти
ну тогда для начала давайте похерим эти никчемные минские договоренности! они нам вообще не приносят никаких результатов! это бесползная трата времени денег. так же надо прекратить разгрваривать сткакими то непонятными людьми из рашки которые вообще нмчего не решают! есть формат норманский т.е. глав государств вот и давайте только винеём и участвовать пусть зеля напрягется и оторвет попу от трона а заодно и английский пусть учит чтобы свободно общаться на международной арене.....
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11.12.2020 22:55 Відповісти
з ними мають спілкуватись наші партнери.
ви самі нічого окрім капітуляції не наговорите.
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11.12.2020 22:56 Відповісти
они то должны, но партнерам оно сильно надо?! если бы они этого хотели как положено, то санкции и помощь Укриане были бы посерьезнее. пока шо маемо то шо маемо
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11.12.2020 23:03 Відповісти
нечего и добавить. удивительно что в администрации зела есть такие люди как данилов или кулеба. неясно каким чудом они там оказались
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11.12.2020 23:00 Відповісти
говоря с этой"проституцией" в Минске договорились до потери Украиной территории и до войны,которую помогли рашистам оформить немецко- французские подельники ,Без США с эти мировым террористом разговор с оккупантом Украины не стоит слов..Молчание лучше
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11.12.2020 23:16 Відповісти
Данилов,йди на хрін зі своєю інституцією.
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11.12.2020 23:25 Відповісти
Удивляюсь этому данилову, весь мир не просто говорит а орёт, ***** - копростан не договорено способен, а он договорится, договорится...
"Игла" этой войны не в утке, а в Крыму! Освободить Крым, от свинособак и на даунбасе настанет мир! К сожалению, нет альтернативы Карабахскому сценарию, пора уже это понять!
PS: Иной раз эти "договорёнщики", кажется нанятые *****м...
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11.12.2020 23:34 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.12.2020 00:00 Відповісти
все правильно
мы от рашки хотим мира, а что мы готовы за это предложить ?
или ожидается, что рашка вот так вдруг нам этот мир подарит ?
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12.12.2020 00:01 Відповісти
так етим псам, которые приперлись в Украину на поубивать украинцев
еще шо то за мир предлагать нужно?
вы себя слышите?
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12.12.2020 00:29 Відповісти
тут только два варианта или их самих поубивать или давать откупного
они же приперлись не со скуки, а явно с каким то умыслом
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12.12.2020 01:04 Відповісти
и как вы думаете с каким? - предельно ясно видно,
Крым для кацапни первый шаг, бамбас 2й - будете сопли жевать и в разводило играться?
завтра окажетесь на правом берегу - еще немного им мостов на ширину танка построите
и будет касапско-польская граница.
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12.12.2020 01:30 Відповісти
Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия***



Це незрозуміло лише для моєї совкової лопати на дачі..
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12.12.2020 00:18 Відповісти
вибачте... але не згоден. з мордором говорити немаі про що.... він хоче щоб ми здохли. ми не хочемо... де тут хоч якийсь консенсус? ..я не бачу.
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12.12.2020 00:21 Відповісти
З ворогом не говорять, його вбивають та перемагають у війні. Крапка!
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12.12.2020 00:35 Відповісти
Переговоры с оккупантом должны быть не длиннее автоматной очереди.
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12.12.2020 02:16 Відповісти
Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 5824
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12.12.2020 07:22 Відповісти
С ПРЕСТУПНИКАМИ НЕ ГОВОРЯТ !!! ИХ СУДЯТ !!!
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12.12.2020 08:02 Відповісти
Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 8272
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12.12.2020 08:08 Відповісти
Положительного результата можно добиться двумя способами. Первый, это уничтожение этой "институции". Второй, это принуждение.
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12.12.2020 09:05 Відповісти
Уже 30 лет говорим - есть результат.
Меня (и не только) он не устраивает!
Значит нужно или "говорильщиков" или советчиков - на кол! Иначе ничего не добьемся.
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12.12.2020 09:52 Відповісти
слова пескова: на своей суверенной территории вольны делать все что вздумаеться. почему не дают такой же ответ им?
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12.12.2020 10:02 Відповісти
О ЧЁМ, млять, можно говорить с РасиеЙ?
Уговаривать отпустить пленных?
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12.12.2020 10:14 Відповісти
Чем говорить? Языком пробовали, в глаза смотрели...
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12.12.2020 13:55 Відповісти
 
 