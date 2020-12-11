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Новини
11 013 35

Данілов: Компанія "Біолік" була пов'язана з Богатирьовою, обладнання для виробництва вакцини від COVID-19 там немає

Данілов: Компанія

Фармацевтична компанія "Біолік", про готовність якої виготовляти російську вакцину "Супутник V" заявив кум Путіна Віктор Медведчук, у 2012-му році розливала кубинську вакцину від гепатиту Б, після введення якої померло 10 дітей.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми згадали 2012 рік, коли, на жаль, ця компанія виготовляла нібито вакцину від гепатиту Б. Насправді це були 20-літрові каністри, які завозилися з Куби, і там тільки розливали. І, на жаль, 10 дітей - це офіційно ми розуміємо і маємо цю офіційну інформацію - загинули після вакцинації цією вакциною", - сказав Данілов.

Він додав, що "Біолік" раніше був пов'язаний зі скандальною ексміністеркою охорони здоров'я часів Януковича Раїсою Богатирьовою.

"Воно (підприємство. - Ред.) має російське коріння від самого початку. Свого часу, в 2012 році, його власником був чоловік, який мав безпосереднє відношення до міністра охорони здоров'я, яка працювала в 2012 році з паном Януковичем. Після цього зробили перереєстрацію, чи є там зараз російський вплив - про це ми говорити не будемо", - розповів Данілов.

Читайте також: "Біолік" спростував повідомлення про плани випускати російську вакцину

"Обладнання, яке потрібно, щоб це підприємство виготовляло саме цей вид вакцини, на цьому підприємстві відсутнє. Для того, щоб його поставити, сертифікувати і запустити виробництво, знадобиться не менше 6-8 місяців. Раніше - неможливо", - додав Данілов.

За словами секретаря РНБО, весь шум, який кум Путіна Медведчука піднімає навколо російської вакцини - це інформаційна атака.

"Це - професійно розроблена психологічна інформаційна атака на Україну, яка здійснюється через ті канали, які є в підпорядкуванні зрозуміло кого. Ось і все", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виготовляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На даний момент АТ "Біолік" не підписувала жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V", чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Автор: 

Богатирьова Раїса (183) вакцина (4419) Данілов Олексій (1259) Медведчук Віктор (1707) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+16
Скоріш за все це була б просто операція по легалізації та просування московської отрути - її б завозили через кордон, чепляли б наліпку "виготовлено в Україні"
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11.12.2020 23:51
+15
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" московську орду,зелена пліснява втілює в життя !!)))
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11.12.2020 23:32
+13
При кловані може і України не стати !!!)))
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11.12.2020 23:33
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Скоріш за все це була б просто операція по легалізації та просування московської отрути - її б завозили через кордон, чепляли б наліпку "виготовлено в Україні"
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11.12.2020 23:51 Відповісти
А ничего, что Зеленский говорил, что Украина готова производить на своих мощностях любую вакцину?
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12.12.2020 00:02 Відповісти
давай, роби. З усіма вимогами стосовно реєстрації
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12.12.2020 00:24 Відповісти
при клоуне не будет вакцин
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11.12.2020 23:25 Відповісти
При кловані може і України не стати !!!)))
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11.12.2020 23:33 Відповісти
скорее наоборот, не дотянет
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11.12.2020 23:43 Відповісти
Із за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців ,це в край небезпечні гниди,це реальна загроза суверенітету України і українцям ,як націі !!))
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11.12.2020 23:46 Відповісти
бенина там дупа и харя, которому везде тюрьма
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11.12.2020 23:53 Відповісти
Вот,что ты ,дебил,ляпнул?Как это "не станет"?Вечером была,а утром не станет?Падло гавкнуло,а идиоты лайки ставят.Вы еще более убогие,чем тот клоун.
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12.12.2020 11:41 Відповісти
Данілов: Компанія "Біолік" була пов'язана з Богатирьовою, обладнання для виробництва вакцини від COVID-19 там немає - Цензор.НЕТ 6216
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11.12.2020 23:31 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" московську орду,зелена пліснява втілює в життя !!)))
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11.12.2020 23:32 Відповісти
Для того, чтобы его поставить, сертифицировать и запустить производство, понадобится не менее 6-8 месяцев. Ранее - невозможно", - добавил Данилов. https://censor.net/ru/n3236544
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11.12.2020 23:56 Відповісти
к сожалению в Украине моральные законы русского мира где люди это расходный материал.
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12.12.2020 00:37 Відповісти
Он добавил, что "Биолек" ранее был связан со скандальным экс-министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой. Источник: https://censor.net/ru/n3236544

Наскільки знаю БІОЛЕК ЦЕ ЗАНЮХАНЕ МАЛЕ фармПІДПРИЄМСТВО на краю Харкова поряд з онколікарнею.
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12.12.2020 00:16 Відповісти
https://twitter.com/SkazhenyjPZh

https://twitter.com/SkazhenyjPZh Скажений Путч https://twitter.com/SkazhenyjPZh @SkazhenyjPZh https://twitter.com/SkazhenyjPZh/status/1337373653370068995 10 ч

У бубочки траур - не смог списдить на закупке вакцин.
Ну а раз так, то ХЕР ВАМ, а не вакцина!
Зелене чмо полностью отказался закупать ее для Украины.
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12.12.2020 00:34 Відповісти
Himikus@MrHimikus 12 ч

Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими.
Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
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12.12.2020 00:35 Відповісти
всё верно сказал.
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12.12.2020 02:02 Відповісти
Почему Богатырева не в тюрьме?
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12.12.2020 03:30 Відповісти
Потому что на *********
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12.12.2020 06:54 Відповісти
Вона повернулася давно
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12.12.2020 08:06 Відповісти
Значит надо спросить на 1000%свою прокуроршу бенядиктову
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12.12.2020 08:45 Відповісти
Скажите, как страна, которая ворует унитазы с наших кораблей, может кричать о космических технологиях и о создании новейшей вакцины? Там же - в унитазе все замешивали? Для этого и воровали? Без наших унитазов у них ничего бы не получилось? Ни с вакциной, ни с покорением Марса?
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12.12.2020 08:27 Відповісти
10 детей умерло...но предприятие продолжает существовать и работать??
Да в той же Польше о таком предприятии уже бы забыли...а ркководство нары палировало..
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12.12.2020 08:47 Відповісти
это было во времена Януковича и Богатыревой. тогда говорили во всех СМИ и был скандал, что погибли дети. потом замяли, затерли, и причастен был также сын БОгатыревой, а в 2014 Богатырева сбежала в Россию. вернулась и сразу попала под крыло Портянкина., он закрыл все дела. и сейчас о ней ничего не слышно - где-то притаилась и плетет свои сети, а дело на нее было полностью готово, масса доказательств - только передать в суд.
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13.12.2020 00:08 Відповісти
Если Дети погибли от вакцины а не сопутсвующих заболеваний почему еще на свободе, и скольким вакцина погла приведите статистику, негоже такому должностному лицу ляпать как бабки на базаре без фактов.
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12.12.2020 09:30 Відповісти
Данилов , а ты вообще то можешь остановить весь Этот Поток Вранья льющихся с каналов Медведчука и им Лично.
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12.12.2020 09:42 Відповісти
А нафига им оборудование для производсва вакцин?Им по замыслу только оборудование для нанесения маркировки и упаковки требовалось для завезенного с наросии фуфломицина
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12.12.2020 10:27 Відповісти
Биолек людьми Богатыревой разграблен и дисквалифицирован. Кто только не руководил, и бывший директор ликеро-водочного завода Стасевский С.Л., выпускник института общественного питания, а остальные просто бандиты из обоймы Яныка. Проще на другой, более сохранившийся фармзавод завезти линию, обучить персонал и работать на привозном качественном сырье.
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13.12.2020 00:19 Відповісти
 
 