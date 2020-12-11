Данілов: Компанія "Біолік" була пов'язана з Богатирьовою, обладнання для виробництва вакцини від COVID-19 там немає

Фармацевтична компанія "Біолік", про готовність якої виготовляти російську вакцину "Супутник V" заявив кум Путіна Віктор Медведчук, у 2012-му році розливала кубинську вакцину від гепатиту Б, після введення якої померло 10 дітей.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми згадали 2012 рік, коли, на жаль, ця компанія виготовляла нібито вакцину від гепатиту Б. Насправді це були 20-літрові каністри, які завозилися з Куби, і там тільки розливали. І, на жаль, 10 дітей - це офіційно ми розуміємо і маємо цю офіційну інформацію - загинули після вакцинації цією вакциною", - сказав Данілов.

Він додав, що "Біолік" раніше був пов'язаний зі скандальною ексміністеркою охорони здоров'я часів Януковича Раїсою Богатирьовою.

"Воно (підприємство. - Ред.) має російське коріння від самого початку. Свого часу, в 2012 році, його власником був чоловік, який мав безпосереднє відношення до міністра охорони здоров'я, яка працювала в 2012 році з паном Януковичем. Після цього зробили перереєстрацію, чи є там зараз російський вплив - про це ми говорити не будемо", - розповів Данілов.

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"Обладнання, яке потрібно, щоб це підприємство виготовляло саме цей вид вакцини, на цьому підприємстві відсутнє. Для того, щоб його поставити, сертифікувати і запустити виробництво, знадобиться не менше 6-8 місяців. Раніше - неможливо", - додав Данілов.

За словами секретаря РНБО, весь шум, який кум Путіна Медведчука піднімає навколо російської вакцини - це інформаційна атака.

"Це - професійно розроблена психологічна інформаційна атака на Україну, яка здійснюється через ті канали, які є в підпорядкуванні зрозуміло кого. Ось і все", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виготовляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На даний момент АТ "Біолік" не підписувала жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V", чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.