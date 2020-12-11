Організація із заборони хімічної зброї направить до Росії місію у справі про отруєння Навального
Технічна місія Організації із заборони хімічної зброї у справі про отруєння опозиціонера Олексія Навального готується для відправки в Росію. Запит про організацію візиту було направлено в жовтні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОЗХЗ Фернандо Аріас на засіданні Ради безпеки ООН з питання знищення хімічної зброї в Сирії, повідомляє Atlas Info.
Він підтвердив інформацію про те, що в крові Навального було знайдено токсичні речовини.
"Секретаріат чекає від Російської Федерації "елементи", щоб направити в Росію технічну місію, подібну до тієї, яка була направлена до Німеччини", - сказав Аріас.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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