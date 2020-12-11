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Організація із заборони хімічної зброї направить до Росії місію у справі про отруєння Навального

Організація із заборони хімічної зброї направить до Росії місію у справі про отруєння Навального

Технічна місія Організації із заборони хімічної зброї у справі про отруєння опозиціонера Олексія Навального готується для відправки в Росію. Запит про організацію візиту було направлено в жовтні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОЗХЗ Фернандо Аріас на засіданні Ради безпеки ООН з питання знищення хімічної зброї в Сирії, повідомляє Atlas Info.

Він підтвердив інформацію про те, що в крові Навального було знайдено токсичні речовини.

"Секретаріат чекає від Російської Федерації "елементи", щоб направити в Росію технічну місію, подібну до тієї, яка була направлена ​​до Німеччини", - сказав Аріас.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

отруєння (944) Навальний Олексій (612) ОЗХЗ (28)


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будут выпить предлагать? - отвечай
шо угодно кацапята, но не чай...
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11.12.2020 23:57 Відповісти
Клоуни....лядь...
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12.12.2020 00:15 Відповісти
Культурная программа миссии уже проработана ? Необходимо успеть, пока не выгнали, посетить Соловецкий монастырь, посмотреть архитектурные комплексы на Рублевке, Эрмитаж покататься в масковском метро, посетить Крым, пока он "наш", сходить к дедушке в мавзолей, познакомиться с роботом Васей .... так дохрена всякого интересного, а жизнь одна
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12.12.2020 11:05 Відповісти
 
 