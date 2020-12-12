Терористи відкривали вогонь із гранатомета поблизу Мар'їнки. За добу 3 порушення режиму "тиші". Втрат у ЗСУ немає, - ООС

За минулу добу, 11 грудня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, кілька пострілів з автоматичночного станкового гранатомета зафіксовано біля Мар'їнки Донецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Крім цього підкреслюється, що по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі провокації не становили загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

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Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.