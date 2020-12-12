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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи відкривали вогонь із гранатомета поблизу Мар'їнки. За добу 3 порушення режиму "тиші". Втрат у ЗСУ немає, - ООС

Терористи відкривали вогонь із гранатомета поблизу Мар'їнки. За добу 3 порушення режиму

За минулу добу, 11 грудня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, кілька пострілів з автоматичночного станкового гранатомета зафіксовано  біля Мар'їнки Донецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Крім цього підкреслюється, що по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі провокації не становили загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

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Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

бойовик (3414) обстріл (28378) Донбас (22354)


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А наші не відповідали.
Зеля платить премії тому, хто не воює.
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12.12.2020 09:26 Відповісти
А там, в АТО, йдуть сніг, дощі...
Знов сильні вдарили морози...
Ми тут і ситі, і в теплі .
Зігрій любовю, милий Боже,
Ти хлопців наших і синів !
Їх захисти в лиху годину !
І прожени тих ворогів,
що розривають Україну !
- Помилуй нас ! - благаєм ми!
Хай мир, нарешті, запанує !
І нехай знають вороги
- ЖИВЕ ВКРАЇНА ! Не існує !
Терористи відкривали вогонь із гранатомета поблизу Мар'їнки. За добу 3 порушення режиму "тиші". Втрат у ЗСУ немає, - ООС - Цензор.НЕТ 7884
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12.12.2020 09:48 Відповісти
Рано вранці, у суботу 12-го грудня, поранення отримали двоє військових однієї з механізованих бригад. Стан здоров'я українських бійців оцінюється як задовільний. Більш детально про це інформує прес-служба української делегації у Тристоронньої Контактній Групі (ТКГ).
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12.12.2020 11:08 Відповісти
Терористи відкривали вогонь із гранатомета поблизу Мар'їнки. За добу 3 порушення режиму "тиші". Втрат у ЗСУ немає, - ООС - Цензор.НЕТ 6297

...
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12.12.2020 11:59 Відповісти
 
 