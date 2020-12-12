На лаві підсудних мають опинитися всі, хто вчинив злочини проти людяності, - МЗС вітає рішення Міжнародного суду щодо України (оновлено)

Міністерство закордонних справ України вітає завершення прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) попереднього вивчення ситуації в Україні.

Йдеться про події в країні після 20 лютого 2014 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті і вона готова розпочати розслідування.

"Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок.

Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу. Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають опинитися всі особи, які вчиняли і вчиняють страшні злочини проти України та Українського народу.

У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування.

Розцінюємо висновок пані прокурора як чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за скоєні в Україні злочини.

Міжнародне право залишається ефективною формою захисту прав і свобод людини, а всі, хто його зухвало порушує, будуть неодмінно покарані", - підсумували в МЗС.

"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування, - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба в своєму мікроблозі Twitter.

Він зазначив, що "міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне". "Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв напередодні Цензор.НЕТ, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда заявила про завершення формальної експертизи щодо ситуації в Україні та про наявність підстав вважати, що були скоєні злочини проти людяності.

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