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Новини Агресія Росії проти України
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На лаві підсудних мають опинитися всі, хто вчинив злочини проти людяності, - МЗС вітає рішення Міжнародного суду щодо України (оновлено)

На лаві підсудних мають опинитися всі, хто вчинив злочини проти людяності, - МЗС вітає рішення Міжнародного суду щодо України (оновлено)

Міністерство закордонних справ України вітає завершення прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) попереднього вивчення ситуації в Україні.

Йдеться про події в країні після 20 лютого 2014 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті і вона готова розпочати розслідування.

"Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок.

Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу. Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають опинитися всі особи, які вчиняли і вчиняють страшні злочини проти України та Українського народу.

У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування.

Розцінюємо висновок пані прокурора як чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за скоєні в Україні злочини.

Міжнародне право залишається ефективною формою захисту прав і свобод людини, а всі, хто його зухвало порушує, будуть неодмінно покарані", - підсумували в МЗС.

"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування, - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба в своєму мікроблозі Twitter.

Він зазначив, що "міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне". "Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв напередодні Цензор.НЕТ, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда заявила про завершення формальної експертизи щодо ситуації в Україні та про наявність підстав вважати, що були скоєні злочини проти людяності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Міжнародного кримінального суду Бенсуда про експертизу справ за позовом України: є ознаки злочинів проти людяності

Гаага (315) МЗС (4119) Міжнародний кримінальний суд (327)


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Топ коментарі
+11
Его ждут очень неприятные события. Первое - инаугурация Санду, затем инаугурация Байдена и последующие за ними сюрпризы, поток которых не прекратится. Маленький человечек будет плякать.
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12.12.2020 08:43
+8
Просто теперішня шайка не може зупинити цей процес,запущений попередниками.
Луценко :

"Тепер Судова палата МКС має прийняти рішення про початок повноцінного розслідування фактів вчинення РФ воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту.

Ми йшли до цього довгих 7 років. На жаль, це типовий темп для цієї міжнародної інституції. І це було непросто.

Було ад-хок звернення Уряду Яценюка в 2014.
Було спеціальне рішення ВР в 2015, де ми голосували за визнання юрисдикції МКС щодо злочинів агресора на окупованих територіях.
Потім був мій візит з цих питань до МКС в 2016. Довго прийшлося доводити, що Україна сама дасть правову оцінку окремим правопорушенням наших військовослужбовців на нашій території. Ми просимо міжнародного суду за злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній нам окупованій частині України за командами з недоступної РФ.

Потім були щоквартальні передачі тисяч і тисяч документів про катування, вбивства, згвалтування, руйнування, зібраних військовими прокурорами в зоні бойових дій.

Добре, що ця гігантська робота зберегла спадковість енергійного відстоювання українських інтересів при зміні керівництва і так званих реформах ГПУ.

І от сьогодні стався прорив. Хто стукає в двері, тому відчиняють.

Процес в Гаазі над російськими злочинцями став ближче."

На скамье подсудимых должны оказаться все совершившие преступления против человечности, - МИД приветствует решение Международного суда по Украине - Цензор.НЕТ 7106
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12.12.2020 08:34
+8
На скамье подсудимых должны оказаться все совершившие преступления против человечности, - МИД приветствует решение Международного суда по Украине - Цензор.НЕТ 1274....
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12.12.2020 08:43
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Плешивый КГБист за это время захватил Белорусь и Армению...
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12.12.2020 08:33 Відповісти
Его ждут очень неприятные события. Первое - инаугурация Санду, затем инаугурация Байдена и последующие за ними сюрпризы, поток которых не прекратится. Маленький человечек будет плякать.
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12.12.2020 08:43 Відповісти
думаю, что єто хоть и противоречит его желаниям, по большому счету, ему по*уй. Єтого психа только усыпить надо
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12.12.2020 11:52 Відповісти
Просто теперішня шайка не може зупинити цей процес,запущений попередниками.
Луценко :

"Тепер Судова палата МКС має прийняти рішення про початок повноцінного розслідування фактів вчинення РФ воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту.

Ми йшли до цього довгих 7 років. На жаль, це типовий темп для цієї міжнародної інституції. І це було непросто.

Було ад-хок звернення Уряду Яценюка в 2014.
Було спеціальне рішення ВР в 2015, де ми голосували за визнання юрисдикції МКС щодо злочинів агресора на окупованих територіях.
Потім був мій візит з цих питань до МКС в 2016. Довго прийшлося доводити, що Україна сама дасть правову оцінку окремим правопорушенням наших військовослужбовців на нашій території. Ми просимо міжнародного суду за злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній нам окупованій частині України за командами з недоступної РФ.

Потім були щоквартальні передачі тисяч і тисяч документів про катування, вбивства, згвалтування, руйнування, зібраних військовими прокурорами в зоні бойових дій.

Добре, що ця гігантська робота зберегла спадковість енергійного відстоювання українських інтересів при зміні керівництва і так званих реформах ГПУ.

І от сьогодні стався прорив. Хто стукає в двері, тому відчиняють.

Процес в Гаазі над російськими злочинцями став ближче."

На скамье подсудимых должны оказаться все совершившие преступления против человечности, - МИД приветствует решение Международного суда по Украине - Цензор.НЕТ 7106
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12.12.2020 08:34 Відповісти
ви з ним два чоботи - пара
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12.12.2020 08:40 Відповісти
Процитирую одного из гарантов...,отца коррупции в Украине Леонида Данилыча...
Тільки з початком моєї другої кадєнціі, я зрорумів,що такє бути президентом України...
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12.12.2020 08:38 Відповісти
"бєруна под свій контроль" теж будуть судити за злочини проти людяності?
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12.12.2020 08:40 Відповісти
Ща Шарикобыдло повылазит с нор изображая Ыкспердов по украинской политике
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12.12.2020 08:40 Відповісти
На скамье подсудимых должны оказаться все совершившие преступления против человечности, - МИД приветствует решение Международного суда по Украине - Цензор.НЕТ 1274....
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12.12.2020 08:43 Відповісти
С приближением Инавгурации Байдена еще много чего произойдет....Дональд Владимирович Трамп должен еще доказать,что он верный пес Кремлевских куполов и Мавзолея...
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12.12.2020 08:46 Відповісти
Вы что с дуба рухнули,если всех посадят из конфискацией то бюджет Украины будет переполнен на ближайшие 5-6 лет и зебилы за оставшееся времья просто не успеют все это скомуниздить.
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12.12.2020 08:58 Відповісти
Нарешті можна привітати партії рускава міра в Україні. З підвищенням статусу. Будуть офіційно визнані посіпаками офіційних злочинців проти людства.
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12.12.2020 09:00 Відповісти
ЖАХ!!! Гаага осудила 73% избирателей Украины. Как говорят биндеры: "Стільки полонених ми не прогодуем". Надо решать, что будем делать, Панове?
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12.12.2020 09:23 Відповісти
Предлагаю создать Правобережную УКРАИНУ, или хотя бы ЗУНР и послать этих мокшей и бурятов нах.
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12.12.2020 09:27 Відповісти
включают три широких кластера виктимизации: преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания и преступления, совершенные в Крыму

Расстреляют *****, овоща и всех ментов, превысивших полномочия при задержании?
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12.12.2020 09:36 Відповісти
с новым годом расея... с новым щастьем...
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12.12.2020 09:43 Відповісти
Вітаю наших дипломатів і юристів з цим успіхом. Початок справи означає що є шанс на її закінчення. А яке може бути закінчення? - Московія - це державний терорист. Після такого вердикту навіть мови не може бути про зняття санкцій. Цивілізований світ має підсилити тиск на порушника міжнародного права.
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12.12.2020 09:55 Відповісти
Это тот суд на который США ввнли ссанкции в сентябре этого года?
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12.12.2020 12:14 Відповісти
 
 