На лаві підсудних мають опинитися всі, хто вчинив злочини проти людяності, - МЗС вітає рішення Міжнародного суду щодо України (оновлено)
Міністерство закордонних справ України вітає завершення прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) попереднього вивчення ситуації в Україні.
Йдеться про події в країні після 20 лютого 2014 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті і вона готова розпочати розслідування.
"Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок.
Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу. Незалежно від їхніх політичних посад, на лаві підсудних мають опинитися всі особи, які вчиняли і вчиняють страшні злочини проти України та Українського народу.
У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування.
Розцінюємо висновок пані прокурора як чіткий сигнал підтримки світовою спільнотою невідворотності правосуддя за скоєні в Україні злочини.
Міжнародне право залишається ефективною формою захисту прав і свобод людини, а всі, хто його зухвало порушує, будуть неодмінно покарані", - підсумували в МЗС.
"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування, - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба в своєму мікроблозі Twitter.
Він зазначив, що "міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне". "Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - підкреслив Кулеба.
Як повідомляв напередодні Цензор.НЕТ, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда заявила про завершення формальної експертизи щодо ситуації в Україні та про наявність підстав вважати, що були скоєні злочини проти людяності.
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Луценко :
"Тепер Судова палата МКС має прийняти рішення про початок повноцінного розслідування фактів вчинення РФ воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту.
Ми йшли до цього довгих 7 років. На жаль, це типовий темп для цієї міжнародної інституції. І це було непросто.
Було ад-хок звернення Уряду Яценюка в 2014.
Було спеціальне рішення ВР в 2015, де ми голосували за визнання юрисдикції МКС щодо злочинів агресора на окупованих територіях.
Потім був мій візит з цих питань до МКС в 2016. Довго прийшлося доводити, що Україна сама дасть правову оцінку окремим правопорушенням наших військовослужбовців на нашій території. Ми просимо міжнародного суду за злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній нам окупованій частині України за командами з недоступної РФ.
Потім були щоквартальні передачі тисяч і тисяч документів про катування, вбивства, згвалтування, руйнування, зібраних військовими прокурорами в зоні бойових дій.
Добре, що ця гігантська робота зберегла спадковість енергійного відстоювання українських інтересів при зміні керівництва і так званих реформах ГПУ.
І от сьогодні стався прорив. Хто стукає в двері, тому відчиняють.
Процес в Гаазі над російськими злочинцями став ближче."
Тільки з початком моєї другої кадєнціі, я зрорумів,що такє бути президентом України...
Расстреляют *****, овоща и всех ментов, превысивших полномочия при задержании?