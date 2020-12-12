COVID-19: в Україні померли 243 людини, одужали - 13 653, виявили 12 811 нових випадків
За минулу добу, 11 грудня, в Україні зафіксовано 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 593 дитини і 572 медпрацівники.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
-госпіталізовано – 3 001 особа;
-летальних випадків – 243;
-одужало – 13 653 особи;
-здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 885 039 осіб;
-одужало – 494 001 особа;
-летальних випадків – 14 998;
-проведено ПЛР-тестувань – 4 998 266.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 90 013 випадків;
Вінницька область – 19 680 випадків;
Волинська область – 27 852 випадки;
Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
Донецька область – 29 031 випадок;
Житомирська область – 33 714 випадків;
Закарпатська область – 25 883 випадки;
Запорізька область – 41 460 випадків;
Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
Київська область – 47 783 випадки;
Кіровоградська область – 7 059 випадків;
Луганська область – 7 705 випадків;
Львівська область – 53 299 випадків;
Миколаївська область – 23 479 випадків;
Одеська область – 57 071 випадок;
Полтавська область – 28 811 випадків;
Рівненська область – 35 900 випадків;
Сумська область – 35 327 випадків;
Тернопільська область – 30 964 випадки;
Харківська область – 61 985 випадків;
Херсонська область – 13 723 випадки;
Хмельницька область – 34 417 випадків;
Черкаська область – 30 784 випадки;
Чернівецька область – 36 496 випадків;
Чернігівська область – 23 754 випадки.
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Такова се ля ви придуманная Богом...
Ты с Зеленским и Степановым живешь в какой-то параллельной реальности. С ними все ясно - они в измененном состоянии сознания, а ты? Цифры смертей на сайте, хотя даже этой статистике верить нельзя. Но советую полистать обычную прессу хотя бы за пару недель назад. Тогда было по 1500-1900 госпитализаций. Сегодня 3000+. Кладут в больницу только реально тяжелых. Как могла увеличиться госпитализация в 1,5-2 раза, если процент заболевших снижается? Что там у тебя уменьшается - не знаю. Крутят статистикой - да, это очевидно. Коллапса пока нет, как и не было. Но ситуация хуже, чем раньше. А идиоты продолжают верить Бубочке.
Там изображены голубые - зелёные столбики. Каждый столбик это день.А в нём умершие, болеющие, выздоровевшие, всего.
Контролируй хоть до упаду.
Можешь смотреть любую дату.
Проблема в том, что в этой статистике кроме летальности остальные показатели не имеют значения. Нужна "госпитализация/из них в ОАИТ". А такой статистики у нас не ведется. Точнее она 100% есть, но ее не публикуют.
Коллапса нет, так что я не считаю, что необходимо срочно вводить локдаун. Но я терпеть не могу показуху, которой занимаются реальные идиоты в правительстве. Они никак не могут просчитать ситуацию на 8 января - никак. Это зависит от погоды и еще кучи факторов, а математики из них так себе. Так что решение о локдауне чисто политическое. И это плохо.
"А почему не со 2-го - это же мертвая неделя для бизнеса? А чтобы угодить православным бесогонам. (с)"
И это не имеет абсолютно никакого отношения к экономике!
До тебя же доходит, что из-за этой недели заберут рабочую неделю под локдаун?
COVID-19 = ГРИПП ?