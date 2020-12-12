Верховний суд відхилив позов Техасу про скасування результату президентських виборів у США
Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків минулих президентських виборів у низці штатів.
Відповідне рішення суду оприлюднив агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах.
Суд відмовив Техасу в позові, тому що не знайшов підстав для того, щоб Техас оскаржував результати виборів у чотирьох інших штатах.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.
Мета позову - перенести на пізніший термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.
Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.
Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни.
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Хнычет, сидя на горшке.
Ведь ни для кого не тайна,
Как ему впердолит Байден.
Кацапи гірко плакали...
1. З чого ти, бівень в косоворотці, вирішив, що ти "гострий"?
2. Об'єктивно, американці вас, пи*дооких неандертальців, вважають за дикунів, більше того, за дикунів з "ядрьонай дубінай", тому душити вас будуть колективно.
3. З Кримом і Донбасом ви, *********, зробили вже все, на що були спроможні. Далі наша черга, при підтримці тих самих американців, і того самого Байдена. Ти мені скажи, як там "ґаз-батюшка" і "нєфть-матушка"? Як там раґозін, не на*бнувся ще з батута? Як там Ердоган з Алієвим, в них ще є місце в *********** спині для ножів?
І наостанок: ти, лахтинець, прозорий для мене, як джерельна вода у Кокозці. Ти продаєш своє майбутнє, своїх дітей, свої надії і сподівання за дешевий доширак. Звільняйся від пригожина, піди на шиномонтаж працювати, може совість відмиєш...
Правильно, БАЙДЕН. Бо переможцю вже не було б потрібно 270 голосів виборців, які є звичайною більшістю голосів від загальної кількості виборщиків. А звичайну більшість голосів Байден зберігає - 244 голоса проти 234.
Отже, метою цієї маячні з відміною результатів виборів у кількох штатах є не зміна переможця виборів, а спроба викликати громадські заворушення. Це саме той випадок, коли навіть атеїсти говорять: "Боже, бережи Америку".
Висновок: І дії прокурора Техасу, і дописи трампістів за суттю є підтримкою не Трампа, а *****. А справжньою метою цієї маячні є підрив державних засад існування США.
(с) Рыжий.
А рашка готується до нових санкцій.
новая эпоха требует новых подходов и новых Лидеров...
Юлии ТимошенкоДональда Трампа. кофЭконьячку? Владік, ну він же не ідіот. Ну шо ти таке пишеш...
или етот визг "I won" уже навсегда?
интересно остался в стране хоть один какой суд в котором рыжий еще не плакал?
не мужик - ни в фас ни в профиль...
Сэр Уинстон Черчилль,лауреат Нобелевской премии по литературе в 1953 году
А сев поток - инструмент давления на Украину со стороны рф.
Трамп ввёл множество санкций против рф, укреплял НАТО.
рф всегда проще договариваться с коррумпированной демо партией.
кацапы - за байдена.
Коллегия выборщиков США утвердит результаты президентских выборов 14 декабря. Как сообщает Politico, в этот день могут произойти провокации. Издание пишет, что команда избранного президента-демократа Джо Байдена убедилась, что посты выборщиков занимают самые лояльные члены партии, которые проголосуют в соответствии с результатами народного голосования в соответствующих штатах. При подготовке голосования учли возможность беспорядков или провокаций со стороны сторонников действующего президента-республиканца Дональда Трампа, выборщикам предоставили необходимый транспорт и запасной план на случай, если они не успеют вовремя прибыть на голосование.