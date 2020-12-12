Верховний суд відхилив позов Техасу про скасування результату президентських виборів у США

Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків минулих президентських виборів у низці штатів.

Відповідне рішення суду оприлюднив агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах.

Суд відмовив Техасу в позові, тому що не знайшов підстав для того, щоб Техас оскаржував результати виборів у чотирьох інших штатах.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.

Мета позову - перенести на пізніший термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.

Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.

Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни.