Ми дивилися за нашими розрахунками, - Степанов пояснив, чому карантин підсилюють саме з 8 січня

Жорсткість карантинних обмежень саме в період з 8 по 25 січня обумовлена прогнозами щодо зростання кількості хворих COVID-19, а також сезонний грип.

Про це напередодні в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дивилися за нашими розрахунками, як зростатиме кількість хворих. Крім того, для нас було важливо провести плановий строгий карантин до кінця січня. Адже в кінці січня - початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип. Це респіраторне захворювання, яке має такі ж ускладнення, як і COVID-19, пов'язані з пневмонією - і це додаткове навантаження на нашу медичну систему. Тому нам необхідно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19", - розповів глава МОЗ.

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