Світовий Банк схвалив виділення 300 млн доларів кредиту Україні на соцпідтримку населення

До кінця поточного року, за прогнозами СБ, через пандемію COVID-19 показник бідності в Україні може збільшитися до 23%.

Світовий банк схвалив виділення Україні 300 мільйонів доларів кредиту за проєктом модернізації системи соціальної підтримки населення. Через пандемію COVID-19 в Україні ризикують опинитися за межею бідності мільйон осіб. Про це повідомляє пресслужба Світового банку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прогнози СБ показують, що через пандемію COVID-19 бідність в Україні може збільшитися на 4%, досягнувши приблизно 23% до кінця 2020 року.

"Підтримка Світового банку Україні в цей критичний час, спрямована на захист малозабезпечених, серйозно постраждалих від спалаху COVID-19, має значний ефект боротьби з бідністю. Заходи соціального захисту, які будуть підтримані новим позикою, допоможуть уряду України фінансувати соціальні програми, спрямовані на запобігання бідності близько одного мільйона українців", - заявив регіональний директор СБ по Східній Європі Аруп Банерджі.

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