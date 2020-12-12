Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 71 млн, понад 1,59 млн осіб померли
За даними на сьогоднішній ранок кількість виявлених випадків заражень на COVID-19 в світі досягла 71 млн 81 тис. 574 випадків.
Кількість виявлених заражень на COVID-19 у світі на ранок суботи досягла 71 млн 81 тис. 574 випадків, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 594 тис. 777, одужали понад 45 млн осіб.
До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 15 млн 842 тис. 789 інфікованих на COVID-19, зафіксовано 295 тис. 450 смертей, вилікувалися понад 6 млн людей.
Друге місце посідає Індія, де кількість заражених зросла за минулу добу до 9 млн 826 тис. 775, кількість померлих - до 142 тис. 628, одужали понад 9,3 млн осіб.
Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 млн 836 тис. 227 хворих, померли 180 тис. 437 людей, вилікувалися понад 6 млн.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 205,4. У США на 1 млн жителів померли 913 осіб, Індії - 103, Бразилії - 846.
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