Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ "Станиця Луганська" револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники спільно з представниками ДФС виявили револьвер під патрон Флобера "SТALKER 3" і 20 патронів до нього.

Військовослужбовці Луганського загону разом із представниками Державної фіскальної служби, які спільно діють у складі Об'єднаних сил, укотре попередили спробу переміщення заборонених предметів через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, учора до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибув 35-річний громадянин України, мешканець окупованого Алчевська, який прямував до тимчасово окупованої території. Під час проходження процедур контролю на особисті речі українця зреагував службовий собака. Як виявилось недарма. Під час огляду особистих речей прикордонники спільно з представниками ДФС виявили револьвер під патрон Флобера "SТALKER 3" та 20 набоїв до нього, які заборонені для переміщення через лінію розмежування.

На чоловіка представники Державної фіскальної служби склали протокол за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП "Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції".

Знахідку вилучено представниками ДФС встановленим порядком.





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