Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ "Станиця Луганська" револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Прикордонники спільно з представниками ДФС виявили револьвер під патрон Флобера "SТALKER 3" і 20 патронів до нього.
Військовослужбовці Луганського загону разом із представниками Державної фіскальної служби, які спільно діють у складі Об'єднаних сил, укотре попередили спробу переміщення заборонених предметів через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, учора до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибув 35-річний громадянин України, мешканець окупованого Алчевська, який прямував до тимчасово окупованої території. Під час проходження процедур контролю на особисті речі українця зреагував службовий собака. Як виявилось недарма. Під час огляду особистих речей прикордонники спільно з представниками ДФС виявили револьвер під патрон Флобера "SТALKER 3" та 20 набоїв до нього, які заборонені для переміщення через лінію розмежування.
На чоловіка представники Державної фіскальної служби склали протокол за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП "Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції".
Знахідку вилучено представниками ДФС встановленим порядком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... перечень товаров и предметов, которые гражданам нельзя перевозить (за исключением норм и количеств оговоренных в разрешенных к перемещению в ручной клади) :
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций
...
а игрушечный он тоже ПИСТОЛЕТ и попадает в данную категорию..
дальше веселее -
бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичное вооружение, их части; патроны, снаряды и другие боеприпасы, включая дробь и пыжи к патронам; мечи, шпаги, сабли, палаши, рапиры, штыки, копья
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций ...
Разрешенное устройство. Что за новость? Не о чем писать?
18.11.2019
м. Київ
N 92
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2019 р. за N 1181/34152Про затвердження Переліку і обсягів (вартості / ваги / кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування
1. Заборонені товари:
зброя та **********, муляжі таких пристроїв і предметів, а також пейнтбольні рушниці;
холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, спортивні товари палочного типу, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), легкозаймисті або інші небезпечні речовини.
І де тут йдеться про флобер????
Але бачу, що у вашому випадку це дійсно допомогло.
Тому моя перша відповідь на вашу безцінну думку була в цитатній формі такою, - "В каком полку служилі?" (с)
Хоча адмін її чомусь видалив.
Поза тим, перепрошую за іронічний тон. Несподівано з'ясувалося, що ви учасник АТО. А це багато що пояснює... Екскюзе муа...
Вдячний за службу Україні...
Дозвольте щиро потиснути вашу благородну руку захисника України.
предупредили попытку перемещения запрещенных предметов через линию разграничения НА временно оккупированную территорию Украины
Серьезно? А водяного пистолетика у него не было?