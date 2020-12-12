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Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ "Станиця Луганська" револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ

Прикордонники спільно з представниками ДФС виявили револьвер під патрон Флобера "SТALKER 3" і 20 патронів до нього.

Військовослужбовці Луганського загону разом із представниками Державної фіскальної служби, які спільно діють у складі Об'єднаних сил, укотре попередили спробу переміщення заборонених предметів через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, учора до контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибув 35-річний громадянин України, мешканець окупованого Алчевська, який прямував до тимчасово окупованої території. Під час проходження процедур контролю на особисті речі українця зреагував службовий собака. Як виявилось недарма. Під час огляду особистих речей прикордонники спільно з представниками ДФС виявили револьвер під патрон Флобера "SТALKER 3" та 20 набоїв до нього, які заборонені для переміщення через лінію розмежування.

На чоловіка представники Державної фіскальної служби склали протокол за ч. 1 ст. 204-3 КУпАП "Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції".

Знахідку вилучено представниками ДФС встановленим порядком.

Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ Станиця Луганська револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба 01
Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ Станиця Луганська револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В автомобілі громадянина Угорщини, який пред'явив дипломатичний паспорт, виявлено вантаж сигарет без акцизних марок, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Алчевськ (44) Держприкордонслужба ДПСУ (5967) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+17
Куля набоїв Флобера малого калібру (4-5 мм) не може завдати людині небезпечної для життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 травми .Тому, в багатьох країнах (це стосувалося, зокрема, колишнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР і зберігається на частині пострадянського простору) зброя під набої Флобера не потрапляє під категорію вогнепальної.В Україні дозволений вільний продаж особам 18+.
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12.12.2020 11:13
+16
Изъяли игрушку,находящуюся в свободной продаже и со страшной силой об этом отрапортовал.Это уже даже не смешно .
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12.12.2020 11:11
+12
Там фурами контрабас таскають - "Град" можна перевезти, а вони терпілу знайшли для показухи
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12.12.2020 11:07
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Там фурами контрабас таскають - "Град" можна перевезти, а вони терпілу знайшли для показухи
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12.12.2020 11:07 Відповісти
Подивіться, які жирні таможенники стоять - пузо там наїдають за пару місяців. Так просто не потрапиш на кпп. Лише бувша беркутня та ментовня по блату
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12.12.2020 11:08 Відповісти
Для этого они там и стоят. Имитировать заслон контрабанде.
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12.12.2020 11:44 Відповісти
Мариуполь заполнен сигаретами дыныры
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12.12.2020 12:33 Відповісти
Изъяли игрушку,находящуюся в свободной продаже и со страшной силой об этом отрапортовал.Это уже даже не смешно .
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12.12.2020 11:11 Відповісти
Временным порядком въезда в/из зоны АТО четко определен список вещей, которые можно и нельзя провозить через линию соприкосновения.
... перечень товаров и предметов, которые гражданам нельзя перевозить (за исключением норм и количеств оговоренных в разрешенных к перемещению в ручной клади) :
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций
 ...
а игрушечный он тоже ПИСТОЛЕТ и попадает в данную категорию..

дальше веселее -
бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичное вооружение, их части; патроны, снаряды и другие боеприпасы, включая дробь и пыжи к патронам; мечи, шпаги, сабли, палаши, рапиры, штыки, копья
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12.12.2020 14:32 Відповісти
Каки молодцы, пистоль в коробке и оперативную кобуру смогли найти в небольшой сумке, глаз алмаз.
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12.12.2020 11:11 Відповісти
Куля набоїв Флобера малого калібру (4-5 мм) не може завдати людині небезпечної для життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 травми .Тому, в багатьох країнах (це стосувалося, зокрема, колишнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР і зберігається на частині пострадянського простору) зброя під набої Флобера не потрапляє під категорію вогнепальної.В Україні дозволений вільний продаж особам 18+.
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12.12.2020 11:13 Відповісти
А давай я тебе в глаз выстрелю! пулька прямиком в мозг уйдет.... небезпечної для життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 травми
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12.12.2020 11:38 Відповісти
В шоколадний глаз собі стрельни. Бо, схоже, "мосх" у тебе саме там.
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12.12.2020 11:46 Відповісти
Патрон Флобера глазницу не пробивает, а вот стальная вилка - да, поэтому необходимо начать выдавать разрешения на их использование и ввести ограничения на покупку и продажу.
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12.12.2020 14:14 Відповісти
чому в них розпорядження не діють, коли фури цигарки та метал везуть з дирляндії та харчі туди ??? В очах від баксов позеленіло ?
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12.12.2020 12:38 Відповісти
это ты к чему у меня спрашиваешь? типа если фуры с котрабасом возят ,то разрешите нам пистолеты флобера возить? да андрейка? а хе хе ни хохо? а впрочем иди сам договаривайся, может и повезет, провезёшь на свою голову приключений. видишь этому лугандонрвцу не првезло , взяли за жопу. теперь долго долго не будет шастать.
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12.12.2020 12:47 Відповісти
перечень товаров и предметов, которые гражданам нельзя перевозить (за исключением норм и количеств оговоренных в разрешенных к перемещению в ручной клади) :
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций ...
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12.12.2020 14:36 Відповісти
Ну и что?
Разрешенное устройство. Что за новость? Не о чем писать?
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12.12.2020 11:19 Відповісти
НАКАЗ
18.11.2019
м. Київ
N 92
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2019 р. за N 1181/34152Про затвердження Переліку і обсягів (вартості / ваги / кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування

1. Заборонені товари:
зброя та **********, муляжі таких пристроїв і предметів, а також пейнтбольні рушниці;
холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, спортивні товари палочного типу, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), легкозаймисті або інші небезпечні речовини.

І де тут йдеться про флобер????
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12.12.2020 11:26 Відповісти
попадает... под муляж зброi
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12.12.2020 11:41 Відповісти
Там же чітко написано: "тощо"!
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12.12.2020 12:32 Відповісти
А потом в суде доказывай, что это не то "тощо", которое они ищут.
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12.12.2020 14:01 Відповісти
Пока пузатые удивленно разглядывали револьвер, через кп благополучно пронесли и провезли несколько тонн контрабаса, мабуть.
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12.12.2020 11:46 Відповісти
револьвер с патронами отобрать, украинский паспорт терпилы порвать на его глазах, внести его фио в список и более никогда в Украину не пускать, пусть теперь в ростов едет!
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12.12.2020 12:05 Відповісти
Даже боюсь представить, что бы ты предложил, если бы он вилку вез.
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12.12.2020 13:58 Відповісти
от велосипеда? вопрос не ко мне Алексей, я по лугандонам не мотаюсь. нет нужды и причины. после службы в АТО понял ,что там живут не украинцы, а вата на все готовая, лишь бы побагатому и безбиндер..... они бы и к зимбабве присоединились если бы им баксов много давали. жил там у меня один дружбан сокурсник-товарищ по политеху, но он с 2014 живет в Сумах. так что даже не предполагай.
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12.12.2020 14:23 Відповісти
Чувак, у тебя дефицит общения? Что здесь делает этот поток сознания?
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12.12.2020 16:46 Відповісти
А,что плохого в том чтобы везти На оккупированный Донбасс оружие, у орков оружия хватает, а чем мы помогаем нашим партизанам, давно пора организовать организацию поставок оружия и взрывчатки не только в ОРДЛО но и Рашку
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12.12.2020 14:38 Відповісти
..как-то тупо.. - иметь "флобер" в оккупации?! - лучше уже или ничего (хотя бы закопать), или реальный огнестрел, а не бестолковый повод для полицаев прибарахлиться
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12.12.2020 12:18 Відповісти
Револьвер під патрон Флобера - це не зброя, а ІГРАШКА. Якого дідька забороняти вивозити забавки?
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12.12.2020 12:31 Відповісти
С чего украинским таможеникам так оберегать Донбастан от детских пукалок, боятся как бы Пушилу партизаны не порешили ?
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12.12.2020 12:32 Відповісти
так он вроде как в Украину вёз... а у нас своих аватаров хватает. ты попробуй этой пукалкой себе в лобешник зарядить, может мозгов прибавится...
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12.12.2020 12:52 Відповісти
Навіть не уявляв, що це настільки дієвий спосіб розвитку когнітивних властивостей homo cerebrum.
Але бачу, що у вашому випадку це дійсно допомогло. Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ "Станиця Луганська" револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2033
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12.12.2020 13:07 Відповісти
Ну то радій за мене HOMO HABILIS. може й тобі допоможе розуму набути!
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12.12.2020 13:52 Відповісти
Шановний пане https://censor.net/ru/user/269817, - за вашим коментарем я відразу зрозумів, що ви маєте безпосередній стосунок до служби в погонах. Адже такий рівень хамуватості, взагалі-то, завжди був властивий сапожнікам, біндюжнікам і прапорщикам. А позаяк перші дві професії давно зникли з поля зору людської уваги, то загальний висновок був цілком і беззастережно зрозумілим. )))
Тому моя перша відповідь на вашу безцінну думку була в цитатній формі такою, - "В каком полку служилі?" (с)
Хоча адмін її чомусь видалив.
Поза тим, перепрошую за іронічний тон. Несподівано з'ясувалося, що ви учасник АТО. А це багато що пояснює... Екскюзе муа...
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12.12.2020 21:58 Відповісти
если считать военку в политехе и год в ато (по призыву военкомата) командиром взвода , то можешь вважать меня человеком в погонах. и хотя я сейчас просто ст.лейтенант запаса и так же как и до войны по прежнему работаю инженером в компаннии , в случае обострения всегда готов опять взять в руки зброю. в чем видишь мою вину а интеллектуал? грубый потому что замучился с вами ватниками бороться. кстати, а ты какое то отношение к погонам имешь раз так "проницател и обизнан" ? чем Украине помог? а совковского звания прапорщик в ВСУ для твоего сведения уже не существует. так что ты успокойся , из твоего перечня зникли все профессии к которым ты меня приписать хотел.
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12.12.2020 22:49 Відповісти
Моє вам шанування.
Вдячний за службу Україні...
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12.12.2020 22:59 Відповісти
та пошел ты! тоже мне министр обороны....
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12.12.2020 23:31 Відповісти
Ви справжній герой!
Дозвольте щиро потиснути вашу благородну руку захисника України.
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12.12.2020 23:48 Відповісти
Читаем внимательно
предупредили попытку перемещения запрещенных предметов через линию разграничения НА временно оккупированную территорию Украины
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12.12.2020 14:23 Відповісти
Дибіли. У них калаш можна за пару тисяч фублєй купити.
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12.12.2020 12:34 Відповісти
"пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3""
Серьезно? А водяного пистолетика у него не было?
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12.12.2020 13:55 Відповісти
нет водяного не было, зато было удостоверение личности военнослужащего народной милиции ДНР с ВУС "снайпер". ты удовлетворён?
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12.12.2020 14:31 Відповісти
К чему плоский юмор, или ты тот таможенник с фото, который предотвратил оружейную контрабанду века
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12.12.2020 14:44 Відповісти
нет, я не таможенник, я инженер связи, бывший атошник. и чтобы вообще закончить "плоско" шутить с тобой пацанчик, скажу сразу, я стронник закрытия всех кпвв, заморозки всех отношений с чудесным краем кормильцев Украины, строительства "стены и рва с крокодилами"! не нужен нам лугандон с её распи.женной инфраструктурой порезаными на металл заводами и шахтами а главное с отравленной рашистской ватой. я не хочу чтобы с моей зарплаты и пенсий моих предков делали хорошую жизнь предателям и ненавистникам моей Батькивщины. это всё!
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12.12.2020 15:46 Відповісти
а то был снайперский пистолет
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12.12.2020 14:38 Відповісти
А якби "воздушку" знайшли, то терпілі, мабудь, довічне грозило б.
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12.12.2020 15:27 Відповісти
Засунуть ему волыну в очко и выкинуть в ОРДЛО
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12.12.2020 16:43 Відповісти
Волыну???? Это ты так жёстко флобер обозвал???? )))
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12.12.2020 18:33 Відповісти
"операция прикрытия" или одесский шум...))
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12.12.2020 18:40 Відповісти
 
 