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Новини Агресія Росії проти України
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Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС

Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС

Сьогодні, 12 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

Як зазначається, внаслідок рикошету ворожих куль двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Воїнам оперативно надана перша медична допомога. Вони евакуйовані в лікувальний заклад. Стан здоров'я захисників задовільний. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації в Тристоронній  контактній групі, сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вторинних поранень двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лаві підсудних мають опинитися всі, які вчинили злочини проти людяності, - МЗС вітає рішення Міжнародного суду щодо України

обстріл (28378) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+52
І чому від рекошету ?
Знову кацапню влада захищає ?
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12.12.2020 11:13
+34
Да что ты)))
Гафт: Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория
"Я верю российскому телевидению. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!" - заявил в интервью "ГОРДОН" народный артист РФ Валентин Гафт. Актер подчеркнул, что "верит России, ее правителю" и считает "все происходящее в Украине мерзостью".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/gaft-komu-nuzhna-ukraina-krym-byl-otdan-vam-nespravedlivo-eto-rossiyskaya-territoriya-97878.html
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12.12.2020 11:20
+32
вот теперь понятно что такое "вторичное ранение". это ранение от рикошета. типа "небоевые потери". надо глоссарий составлять зеленых терминов
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12.12.2020 11:17
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І чому від рекошету ?
Знову кацапню влада захищає ?
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12.12.2020 11:13 Відповісти
Они же братья, их заставляют прицельно стрелять, а они в тыл стреляют а от рикошета пули летят по нашим позициям, давайте простим их.
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12.12.2020 11:15 Відповісти
Всё очень просто. Опочленцы Лугандона вели мирную стрельбу в воздух, тут налетела туча, пули срикошетили и ранили двух воинов ВСУ
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12.12.2020 11:18 Відповісти
Добра,жорстка!)Хорошо не написали еще,что рикошет от самострела...а могли.
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12.12.2020 11:31 Відповісти
Головне не прицільний постріл,а рікошет!!! Вміють потвори дупою крутити !!))
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12.12.2020 11:45 Відповісти
Рикошет...тобто неприцільний вогонь і кулі влучили чисто випадково. У "той сторони" не було намірів когось поранити чи вбити, я б навіть сказав, що цей вогонь дружєскій і не підпадає під категорію обстріл чи відкриття вогню. Бійцям можна сміливо сказати - у вас небойові поранення. Ще б написали: стан здоров"я - відмінний, а настрій - піднесений. Отак і живемо.
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12.12.2020 12:44 Відповісти
Это те же вторичные ранения?
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12.12.2020 11:13 Відповісти
Красиво написали)
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12.12.2020 11:16 Відповісти
Умер Валентин Гафт ,который не поддержал курс моли
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12.12.2020 11:14 Відповісти
Да что ты)))
Гафт: Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория
"Я верю российскому телевидению. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!" - заявил в интервью "ГОРДОН" народный артист РФ Валентин Гафт. Актер подчеркнул, что "верит России, ее правителю" и считает "все происходящее в Украине мерзостью".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/gaft-komu-nuzhna-ukraina-krym-byl-otdan-vam-nespravedlivo-eto-rossiyskaya-territoriya-97878.html
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12.12.2020 11:20 Відповісти
Да схерали. Сам себя хутинцем называл.
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12.12.2020 11:25 Відповісти
Да и йух с ним, с этим *********. Да и пора уже, 86 лет, пора и могилу.
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12.12.2020 12:19 Відповісти
А, ну раз рикошетом!...
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12.12.2020 11:15 Відповісти
тем более рикошеты были не прицельные ..
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12.12.2020 11:18 Відповісти
причем оба ранения - рикошетом...так совпало
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12.12.2020 11:30 Відповісти
стреляли в Чикаго - оттуда отрекошетило
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12.12.2020 11:47 Відповісти
Значит не боевые...
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12.12.2020 11:24 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
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12.12.2020 11:15 Відповісти
Зранку накюписати, що поранення настільки легкі, що хлопці залишились в зоні ООС. Через дві години - що евакуювали у госпіталь. А що напишуть ще через дві години?
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12.12.2020 11:32 Відповісти
Напишут, что это фейк, распространяемый сторонниками одного оппозиционного политика, все еще считающего себя президентом, а бойцы чувствуют себя даже лучше, чем до ранения.
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12.12.2020 13:09 Відповісти
Ось мля як завернули. Стріляють собі орки по горобцях а тут рикошет
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12.12.2020 11:16 Відповісти
Теперь, наверное, и осколочные ранения будут считать как рикошет, "вторичное ранение",
не прямое ведь попадание снаряда или мины.
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12.12.2020 12:51 Відповісти
вот теперь понятно что такое "вторичное ранение". это ранение от рикошета. типа "небоевые потери". надо глоссарий составлять зеленых терминов
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12.12.2020 11:17 Відповісти
Так может у нас и не война на Сході, а вторичные боевые действия?
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12.12.2020 11:29 Відповісти
Не стрелять главное и в глаза Плешивого окурка смотреть...Там Мир даже в Белоруси и Армении...
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12.12.2020 11:17 Відповісти
а саткудава там взялся рикошет????
и главное перемирие не нарушалось...
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12.12.2020 11:18 Відповісти
видимо рикошет пули выпущенной снайпером со стороны луганды не является нарушением "устойчивого прекращения огня"
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12.12.2020 11:18 Відповісти
Нападение с целью защиты рюсскатрындящих жителей Казахстана совсем не за горами..а там и выдача РАБссиянских Ксив лично от Путлера
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12.12.2020 11:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY ---
-

-0БЕЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ .. А еще лучше - РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ! ...
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12.12.2020 11:26 Відповісти
Это т касапсский сЦарь.. -- - 0снователь ********** - -https://uploads.disquscdn.com/images/8***************************************************************.jpg - - САТАНИСТ и ******** !// !!!!! https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg . .

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12.12.2020 11:31 Відповісти
Рикошетом бабочке и его окружению по башке..
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12.12.2020 11:26 Відповісти
Розумію один від рикошета, але ж двоє...якось не віриться що рикошет
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12.12.2020 11:29 Відповісти
На РАБссии шкандаль...
на Мацковии приняли делегацию Германии крайне-правой нацистской партии,наследники брата Молотова -Гитлера-Риббентропа...
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12.12.2020 11:34 Відповісти
Так і запишем, стріляв рикошет
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12.12.2020 11:35 Відповісти
бубочка скаже, що рикошет - то не бойове поранення
з портрету над головою бубочки мирно посміхається путєн...
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12.12.2020 11:36 Відповісти
Схоже для тих "воїнів" премія понад усе.......
Двое поранених ,вогонь не відкривали ...
Сумно ...
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12.12.2020 11:39 Відповісти
See the blind man
Shooting at the world
Bullets flying
Ohh taking toll...

https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE Deep Purple - Child In Time - 1970
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12.12.2020 11:41 Відповісти
Іншими словами, "неприцільні" постріли по наших позиціях?
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12.12.2020 11:44 Відповісти
надеюсь в Ваву и Тарана тоже рикошетом зайдет
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12.12.2020 11:44 Відповісти
Тут не Тарана треба згадувати, а Хомчака.
Його, брехуна, чомусь не закликають піти у відставку.
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12.12.2020 12:13 Відповісти
Так у суботу, 12 грудня на Донбасі гібридні війська РФ (російські окупанти і терористи) зірвали перемир'я, і ​​безкарно поранили двох бійців ВСУ. А українським військовим строго заборонили відкривати вогонь у відповідь у зв'язку з можливою капітуляцією України. Але продажна антиукраїнська влада повідомила про те що трапилося, представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, місії яка навіть наважилась висловила стурбованість з цього непорозуміння. Що ж чекаємо наступних порушень перемир'я на Донбасі з боку російських фашистів окупантів і місцевих бандитів, терористів.
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12.12.2020 11:50 Відповісти
Ну, рикошет, явно неприцільна стрілянина. Все-таки поважають вони бубочку!
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12.12.2020 11:51 Відповісти
блин, шо только не придумывает зелёная бригада - и рикошетом и на излёте и на подлёте и случайно и раком и боком лишь бы не отвечать и не "нервировать" куйловских воинов. а своих не жалко пусть помирают калечаться становятся инвалидами..... это перемирие пацаны! да зеля?
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12.12.2020 11:52 Відповісти
Кацапский новояз с "хлопками","задымлениями" и "жесткими посадками" добрался до Украины. Гореть зебилам в аду за "неприцельные обстрелы" и "рикошеты" с "вторичными ранениями".
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12.12.2020 11:53 Відповісти
Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС - Цензор.НЕТ 8744 Захисники песопатріоти.
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12.12.2020 11:57 Відповісти
Что только не придумают чтоб не опровергнуть лож мира на фронте наполеона недобанопарта межгалактического труса , вдумайтесь в словосочетание перемирье на фронте какое перемирие когда гибнуть и калечят воинов
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12.12.2020 11:55 Відповісти
Выздоровления ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ! А некоторым комментаторам захлебнуться собственной желчью.
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12.12.2020 11:58 Відповісти
про "всеобьемлющее перемирие и прекращение огня" можно почитать тут. очень интересно про обстрелы написано. каждый день
https://twitter.com/666_mancer
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12.12.2020 11:59 Відповісти
А наши в ответ огонь рикошетом не открывали? Видно премию от тарана берегли.
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12.12.2020 12:01 Відповісти
Зеленский живой? В сознании? Почему молчит по поводу нарушений "перемирия", которым он ежедневно хвастается и восхваляет "ту сторону", то есть кремлёвскую крысу и его нечисть?
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12.12.2020 12:01 Відповісти
Рикошет, бывает только после произведения выстрела. Ну, это типа неприцельно. Хах, есть сам факт открытия огня в сторону позиций ВСУ. "Неприцельно", это посеял очередь в небо. Рикошет, который привел к ранениям это метров где то с 600 -700. Причем ***** прицельный.
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12.12.2020 12:02 Відповісти
Ранение можно получить только вследствие вражеского огня. Открытого с целью убить наших солдат. И эта паркетная мразь в погонах, которые пишут такие сочинения, с целью скрыть очевидные вещи- такие же мудаки, как и их зеленый говнокомандующий.
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12.12.2020 12:04 Відповісти
скоро будут писать что из-за неосторожного поведения солдаты ВСУ специально прыгнули под неприцелный огонь, шо за бл..ди тыловые появились, пусть помнят что все кто был в МО и ГШ при Зе будут уволены или пройдут проверку, особенно кто озвучивал такое
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12.12.2020 12:06 Відповісти
Кстати, как там хомчак? Выиграл уже свое самое важное сражение - с Бутусовым?
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12.12.2020 12:06 Відповісти
О ранении от рикошета можно было бы говорить например при неосторожном обращении с оружием.
А данной ситуации военнослужащие получили ранения в результате вражеского обстрела.
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12.12.2020 12:16 Відповісти
Хоча там свої можливо в нашого головнокомандуючого
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12.12.2020 12:19 Відповісти
Рикошет може бути тільки на навчальному полігоні,а на війні нема такого поняття(якщо не від своїх). Ще запишуть що поранення не бойові
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12.12.2020 12:17 Відповісти
нда, цікаве визначення перемир'я - "рикошет ворожих куль"
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12.12.2020 12:21 Відповісти
Ніщо не завадить Зеленському здійснити чергове відведення ВСУ.
У мене одне питання. Куди поділися ті що при Порошенку постійно волали ;Зрада!;?
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12.12.2020 12:32 Відповісти
При Пороху зраду вишукували під мікроскопом, а зараз від неї відвертаються щоб очі не сліпило.
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12.12.2020 14:51 Відповісти
Це Штаб Операції об'єднаних сил про рикошет складно придумав. Типу стріляли кацапи в іншу сторону, а тут рикошет ... Напевно, самим уже набридло "обстріл вівся з провокативною метою, і вогонь у відповідь не відкривався". Тепер нова казочка
НУ, ТО ВІЗЬМІТЬ ТОГО РИКОШЕТА І ГАСІТЬ ЇМ ВОРОГА!
Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС - Цензор.НЕТ 2323






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12.12.2020 13:18 Відповісти
А нельзя как то рикошетом СЛУЧАЙНО штук 100 дамбалугандоновцев замочить с ТОЙ СТОРОНЫ?
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12.12.2020 13:25 Відповісти
РИКОШЕТ - НЕ СЧИТАЕТСЯ!
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12.12.2020 13:26 Відповісти
Рикошетом , то есть нечаянно, такую ахинею мог придумать только ара хамия и зелупное чмо.
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12.12.2020 13:47 Відповісти
рикошетом мамки авторів і "натхненників" цього прес релізу завагітніла
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12.12.2020 13:52 Відповісти
Скоро нам будут сообщать что наши воины ранены и погибли от дружественного огня на совместных учениях с лугандонцами
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12.12.2020 13:53 Відповісти
А що з цього приводу думає наш гімнокомандуючий?
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12.12.2020 14:39 Відповісти
Там думать нечем , только способен нюхать , так называемый говнокомандуючий!
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12.12.2020 16:00 Відповісти
Фантазёры зелёные.
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12.12.2020 15:01 Відповісти
Я прочимтав так, що "расійськіє асфабадітєлі" і наші поліцаї, які примкнули до ворога пульнули неприцільно в свою сторону, а наші військові ходять де попало і самі нарвалися на кулі. Із за цих бандьор нормально не може постріляти "асфабадітєль".
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12.12.2020 15:02 Відповісти
"Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. - ООС"

Пресс-ститутки ООС жгут ...
остается написать еще по ДТП с миной
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12.12.2020 15:58 Відповісти
А КЛОУНЫ НЕ ДОГАДАЛИСЬ ДАТЬ КОМАНДУ НА НЕПРИЦЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
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12.12.2020 16:55 Відповісти
желаю , чтобы и зебубу зарикошетили
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12.12.2020 18:31 Відповісти
....в результате рекошета- ето же не умышленно....
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12.12.2020 20:35 Відповісти
Уявляю собі картину - хтось періодично та безприцільно обстрілює з кулеметів та гранатометів будівлю ОП, рикошетить по всіх кабінетах, а ми піпл сидимо на диванах з попкорном та коментуємо : пастрєлівают пілять!
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13.12.2020 00:41 Відповісти
 
 