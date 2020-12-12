Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС

Сьогодні, 12 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

Як зазначається, внаслідок рикошету ворожих куль двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Воїнам оперативно надана перша медична допомога. Вони евакуйовані в лікувальний заклад. Стан здоров'я захисників задовільний. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації в Тристоронній контактній групі, сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вторинних поранень двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад.

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