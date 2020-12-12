Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС
Сьогодні, 12 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.
Як зазначається, внаслідок рикошету ворожих куль двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Воїнам оперативно надана перша медична допомога. Вони евакуйовані в лікувальний заклад. Стан здоров'я захисників задовільний. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української делегації в Тристоронній контактній групі, сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вторинних поранень двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад.
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Знову кацапню влада захищає ?
Гафт: Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория
"Я верю российскому телевидению. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!" - заявил в интервью "ГОРДОН" народный артист РФ Валентин Гафт. Актер подчеркнул, что "верит России, ее правителю" и считает "все происходящее в Украине мерзостью".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/gaft-komu-nuzhna-ukraina-krym-byl-otdan-vam-nespravedlivo-eto-rossiyskaya-territoriya-97878.html
не прямое ведь попадание снаряда или мины.
и главное перемирие не нарушалось...
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-0БЕЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ .. А еще лучше - РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ! ...
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на Мацковии приняли делегацию Германии крайне-правой нацистской партии,наследники брата Молотова -Гитлера-Риббентропа...
з портрету над головою бубочки мирно посміхається путєн...
Двое поранених ,вогонь не відкривали ...
Сумно ...
Shooting at the world
Bullets flying
Ohh taking toll...
https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE Deep Purple - Child In Time - 1970
Його, брехуна, чомусь не закликають піти у відставку.
https://twitter.com/666_mancer
А данной ситуации военнослужащие получили ранения в результате вражеского обстрела.
У мене одне питання. Куди поділися ті що при Порошенку постійно волали ;Зрада!;?
НУ, ТО ВІЗЬМІТЬ ТОГО РИКОШЕТА І ГАСІТЬ ЇМ ВОРОГА!
Пресс-ститутки ООС жгут ...
остается написать еще по ДТП с миной