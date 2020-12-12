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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу від COVID-19 померли 23 людини, 1 696 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за добу від COVID-19 померли 23 людини, 1 696 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за добу ще у 1696 людей виявили коронавірусну інфекцію, 23 жителі померли, 859 - одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Ще 1696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013.

Захворіли:

-933 жінки, віком від 18 до 91 року

639 чоловіків, віком від 18 до 94 років

-71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва", - повідомив мер.

Також читайте: Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 71 млн, понад 1,59 млн осіб померли

Він зазначив, що найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 421, в Солом'янському - 250, в Дарницькому районі - 248 випадків.

"Будьте обережні! Не нехтуйте своїм здоров'ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе і тих, хто поруч!", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи зафіксовано 12 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 13 653 людини, померли 243 пацієнти, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

карантин (18172) Київ (19445) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Вчера на цензоре проскочила информация что какой-то забугорный чиновник в прямом эфире сделал тест на ковид взявши каплю кока-колы,тест оказался положительным.
А у нас выгодно погибших и даже убиенных списывать на ковид и из разворованые деньги из бюджета спишут на их лечение и никто не будет проводить никаких экспертиз что удобно для скрытия преступлений,конечно не за спасибо.
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12.12.2020 12:51
+2
Цікава статистична інформація,захворівших стає менше а померлих стає все більше і більше.А це значить що медицина тут безсила та ще і по вині влади.
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12.12.2020 12:24
+2
Перестали направляти на тустування легкі та середні випадки, щоб Стебанов у кріслі утримався, а Зеля відосіки викладав про "перемогу на ковідом" В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, 1 696 новых случаев заболевания, - Кличко - Цензор.НЕТ 4965
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12.12.2020 12:41
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А от других болезней сколько умерло ?
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12.12.2020 12:19 Відповісти
По всей Украине от туберкулеза умирает по 10 человек в день. Полегчало тебе от этого?
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12.12.2020 12:34 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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12.12.2020 12:39 Відповісти
самое главное, штрафовать тех, кто проваливает работу на своём направлении - Степанов, Зеленский, Шмыгаль, тот же Кличко борется с коронавирусом, а на гололёде в Киеве руки-ноги ломаются. За что, блин, я плачу коммунальные услуги, деньги ведь немалые
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12.12.2020 13:06 Відповісти
Перестали направляти на тустування легкі та середні випадки, щоб Стебанов у кріслі утримався, а Зеля відосіки викладав про "перемогу на ковідом" В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, 1 696 новых случаев заболевания, - Кличко - Цензор.НЕТ 4965
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12.12.2020 12:41 Відповісти
Цікава статистична інформація,захворівших стає менше а померлих стає все більше і більше.А це значить що медицина тут безсила та ще і по вині влади.
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12.12.2020 12:24 Відповісти
Та не, разгадка проста - представляемые умершие умерли не от коронавируса. Я ужк об этом говорил: количество заболевших легко сфальсифмцировать. Иное дело - умершие, тут контроль пожестче.
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12.12.2020 12:30 Відповісти
Вчера на цензоре проскочила информация что какой-то забугорный чиновник в прямом эфире сделал тест на ковид взявши каплю кока-колы,тест оказался положительным.
А у нас выгодно погибших и даже убиенных списывать на ковид и из разворованые деньги из бюджета спишут на их лечение и никто не будет проводить никаких экспертиз что удобно для скрытия преступлений,конечно не за спасибо.
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12.12.2020 12:51 Відповісти
В Киеве масштабный пожар на бульваре Шевченко,сообщает Украина 24...горит торговый павильон...
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12.12.2020 12:33 Відповісти
Такое впечатление, что Виталий Кличко думает, раз гололёд на три-четыре дня, так и расчищать и посыпать ничего не нужно. Вы ж соли закупили 300000 триста тысяч тонн, где она нафиг делась, Веталь? Песок в Киеве не разбрасывают вообще. Можно как-то оперативнее порядок наводить?
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12.12.2020 13:03 Відповісти
Соль крысы сожрали после зерна из госрезерва.
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12.12.2020 13:40 Відповісти
А вы знаете как удобно за госбюджет обнаруживать ковид особенно у одиноких с квартирами и забирать их на лечение в клиники где есть возможность давать подписывать любые бумаги включая дарственные и купчие на квартиры.Тем более что одиноких погибших от ковида кремируют и концы в трубу.
Цинично?Согласен.Но после того как врачи продавали онкобольным бесплатные лекарства уже ничему не удивлюсь.
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12.12.2020 13:46 Відповісти
 
 