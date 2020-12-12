У Києві за добу від COVID-19 померли 23 людини, 1 696 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за добу ще у 1696 людей виявили коронавірусну інфекцію, 23 жителі померли, 859 - одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Ще 1696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013.

Захворіли:

-933 жінки, віком від 18 до 91 року

639 чоловіків, віком від 18 до 94 років

-71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва", - повідомив мер.

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Він зазначив, що найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 421, в Солом'янському - 250, в Дарницькому районі - 248 випадків.

"Будьте обережні! Не нехтуйте своїм здоров'ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе і тих, хто поруч!", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи зафіксовано 12 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 13 653 людини, померли 243 пацієнти, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.