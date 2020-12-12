У Києві за добу від COVID-19 померли 23 людини, 1 696 нових випадків захворювання, - Кличко
У Києві за добу ще у 1696 людей виявили коронавірусну інфекцію, 23 жителі померли, 859 - одужали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Друзі! Ще 1696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013.
Захворіли:
-933 жінки, віком від 18 до 91 року
639 чоловіків, віком від 18 до 94 років
-71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, і 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва", - повідомив мер.
Він зазначив, що найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 421, в Солом'янському - 250, в Дарницькому районі - 248 випадків.
"Будьте обережні! Не нехтуйте своїм здоров'ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе і тих, хто поруч!", - підсумував Кличко.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок суботи зафіксовано 12 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 13 653 людини, померли 243 пацієнти, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
А у нас выгодно погибших и даже убиенных списывать на ковид и из разворованые деньги из бюджета спишут на их лечение и никто не будет проводить никаких экспертиз что удобно для скрытия преступлений,конечно не за спасибо.
Цинично?Согласен.Но после того как врачи продавали онкобольным бесплатные лекарства уже ничему не удивлюсь.