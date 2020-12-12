Справа ексберкутівця Хандрикіна - ода безкарності та яскравий приклад застосування норм КПК із прямо протилежною метою, - адвокатка Закревська

Відмова судді Дніпровського районного суду Києва долучити протокол допиту ексберкутівця Хандрикіна у справі про побиття учасників Революції Гідності Михайла Нискогуза та Владислава Цілицького є яскравим прикладом вивернутих стандартів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написала адвокатка сімей Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Ода безкарності. Славетні вишукані тортури харківських ментів де факто офіційно легітимізовані. В День Прав Людини хочу звернути увагу на цю справу. Тут неозброєним оком спостерігається грубе пряме порушення державою ст 3 Конвенціі. (Заборона катувань)

Беркутівці, агенти держави привселюдно катують протестувальників, затримують їх, фабрикують проти них докази, свідчать проти них, лишають паперові сліди, і... уникають відповідальності. Бо протокол допиту чувака, який катував, в справі проти його жертви - стає недопустимим доказом в справі проти мента-ката... он як! Вражає, правда? От така в нас реальна практика застосування норми, яка була спеціально прийнята для зменшення тортур на досудовому, позбавленню їх сенсу.

Тут і порушення позитивного обов‘язку держави (забезпечення свободи від тортур). І негативного - розслідування і прииягнення до відповідальності винних.

Це - приклад "ефекту дзеркала", чи "розвернутої дошки". Коли норми КПК, виписані з метою підвищення гарантій дотримання прав людини за відсутності единих стандартів доведення, на практиці застосовуються з прямо протилежною метою.

Вся надія на апеляцію. Інакше так і залишимось державою з вивернутими стандартами", - підсумувала вона.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.

У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.

Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).

Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.