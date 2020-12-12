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Новини
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Справа ексберкутівця Хандрикіна - ода безкарності та яскравий приклад застосування норм КПК із прямо протилежною метою, - адвокатка Закревська

Справа ексберкутівця Хандрикіна - ода безкарності та яскравий приклад застосування норм КПК із прямо протилежною метою, - адвокатка Закревська

Відмова судді Дніпровського районного суду Києва долучити протокол допиту ексберкутівця Хандрикіна у справі про побиття учасників Революції Гідності Михайла Нискогуза та Владислава Цілицького є яскравим прикладом вивернутих стандартів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написала адвокатка сімей Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Ода безкарності. Славетні вишукані тортури харківських ментів де факто офіційно легітимізовані. В День Прав Людини хочу звернути увагу на цю справу. Тут неозброєним оком спостерігається грубе пряме порушення державою ст 3 Конвенціі. (Заборона катувань)

Беркутівці, агенти держави привселюдно катують протестувальників, затримують їх, фабрикують проти них докази, свідчать проти них, лишають паперові сліди, і... уникають відповідальності. Бо протокол допиту чувака, який катував, в справі проти його жертви - стає недопустимим доказом в справі проти мента-ката... он як! Вражає, правда? От така в нас реальна практика застосування норми, яка була спеціально прийнята для зменшення тортур на досудовому, позбавленню їх сенсу.

Тут і порушення позитивного обов‘язку держави (забезпечення свободи від тортур). І негативного - розслідування і прииягнення до відповідальності винних.

Це - приклад "ефекту дзеркала", чи "розвернутої дошки". Коли норми КПК, виписані з метою підвищення гарантій дотримання прав людини за відсутності единих стандартів доведення, на практиці застосовуються з прямо протилежною метою.

Вся надія на апеляцію. Інакше так і залишимось державою з вивернутими стандартами", - підсумувала вона.

Також читайте: Суд виправдав ексберкутівця Хандрикіна, якого звинувачували у побитті активістів Євромайдану на колонаді стадіону "Динамо". ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, кілька працівників харківського "Беркуту" підозрюються в тортурах учасників Революції Гідності на колонаді стадіону "Динамо". Стало відомо, що двоє підозрюваних - Мастега і Войлоков втекли до Росії.

У 2017 році повідомлялося, що Андрій Хандрикін продовжує працювати в харківському управлінні Нацполіції попри статус обвинуваченого.

Хандрикін обвинувачується в катуваннях учасників Майдану (стаття 127 ч. 2 КК України, карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років).

Він є фігурантом епізоду 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського, де двох учасників Майдану було по-звірячому побито на колонаді на вході до стадіону Лобановського.

суд (11671) Євромайдан (957) Закревська Євгенія (96) Хандрикін Андрій (4)


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Топ коментарі
+8
Дело экс-беркутовца Хандрыкина - ода безнаказанности и яркий пример применения норм УПК с прямо противоположной целью, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 305
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12.12.2020 12:45
+6
По факту судьи оправдывают преступников и осуждают патриотов. Они в своем уме.? Теоретически можно найти юридические основания посадить вас лет на 15. Для грамотного человека это не проблема. Не надо вешать нам лапшу про закон , его де факто НЕТ.
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12.12.2020 13:35
+4
А хто якщо виправдали у 2017 і сидить у мусарні, а не на нарах?
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12.12.2020 13:09
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Дело экс-беркутовца Хандрыкина - ода безнаказанности и яркий пример применения норм УПК с прямо противоположной целью, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 305
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12.12.2020 12:45 Відповісти
тут эта картина абсолютно не уместна от слова совсем, почему читай ниже
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12.12.2020 13:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470855
Справа ексберкутівця Хандрикіна - ода безкарності та яскравий приклад застосування норм КПК із прямо протилежною метою, - адвокатка Закревська - Цензор.НЕТ 9629
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12.12.2020 13:05 Відповісти
вступай во что? ну вы серьезно что ли??? в паРашу ходють, а не вступают
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12.12.2020 13:25 Відповісти
А в КПСС и комсомол вступали и что? ПаРаша это не только отхожее место, при данном написании это казламордия.
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12.12.2020 13:40 Відповісти
А казламордия это дерьмо редкое и в него можно именно вступить.Примите к сведению.
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12.12.2020 13:46 Відповісти
и как после етого не верить Ломброзо?
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12.12.2020 12:49 Відповісти
Зараз мудрий і змучений концом епохі зубожіння нарід заволає в ісступлєніі- во всьом віноват бариґа Порошенко, ко-ко-ко😁
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12.12.2020 12:54 Відповісти
А хто якщо виправдали у 2017 і сидить у мусарні, а не на нарах?
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12.12.2020 13:09 Відповісти
У тебя что видения, нужно срочно к врачу
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12.12.2020 14:09 Відповісти
Ну так беги, коль нужно. Хотя, тебе надо было к нему сходить еще 21.04.2019го.
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12.12.2020 17:16 Відповісти
Вот что происходит когда свой народ ненавидишь. Еще и с логикой плохо, видения у тебя а к врачу идти посылаешь меня, больной не замечает своего перевозбужденного состояния
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12.12.2020 17:30 Відповісти
Тебя концом эпохи нищеты контузило, что ли? Это что ещьо за диво дивное-"свой народ"? Это тот "народ", который нанял себе богатых слуг, а теперь визжит что его делают вместе со всех сторон все подряд бо барыґамальдивский в апшоры уволок все их серые мозги?
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12.12.2020 18:19 Відповісти
Ганьба всій мусарні.авакову.геращенку,(зоряну і шкіряку.) фашисти.
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12.12.2020 13:07 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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12.12.2020 13:10 Відповісти
Обывательский нарид привел к власти стадо отбросов общества. Пожинаем плоды их выбора.
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12.12.2020 13:21 Відповісти
Другого народа для вас у нас нет, не нравится уезжайте на мальдивы
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12.12.2020 14:10 Відповісти
Слава Богу в Украине не одни зетвари и пока это так страна живет.
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12.12.2020 14:26 Відповісти
дело в том что закревская абсолютно однобокий юрист. согласно УПК Украины в суде во внимание берутся только те показания которые были озвучены в суде и непосредственно перед судьей. все точка. по этой причине суд и не берет протоколы допроса на стадии досудебного расследования. таков процессуальный закон! это при совковой карательной системе мусора в камере забили до смерти, ты все подписал под пытками, а потом в суд принесли твой протокол с твоей подписью и все доказательство! берия говорил: явка с повинной королева доказательств!!! и закревская хочет вернуть такую практику??? она вообще в своем уме?
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12.12.2020 13:23 Відповісти
По факту судьи оправдывают преступников и осуждают патриотов. Они в своем уме.? Теоретически можно найти юридические основания посадить вас лет на 15. Для грамотного человека это не проблема. Не надо вешать нам лапшу про закон , его де факто НЕТ.
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12.12.2020 13:35 Відповісти
Могу открыть тайну , что люди занимающиеся законотворчеством всегда оставляют лазейку обойти этот закон. Это делается что бы не загнать себя в прокрустово ложе.
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12.12.2020 13:43 Відповісти
Радійте дибіли!
Аби не Порох!
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12.12.2020 13:43 Відповісти
У меня, один вопрос. Почему ро не в зоне
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12.12.2020 14:01 Відповісти
Просветите кто такое ро ?
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12.12.2020 14:12 Відповісти
Я живу в Харькове, и мне стыдно
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12.12.2020 14:03 Відповісти
Операцию с кернесом, провел аваков.
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12.12.2020 14:06 Відповісти
по заказу опг кремля
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12.12.2020 14:34 Відповісти
Шкода, сумно((((((((((
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12.12.2020 14:56 Відповісти
Судью с мусором совместно отловить и проширять рашинской вакциной как следует
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12.12.2020 15:57 Відповісти
 
 