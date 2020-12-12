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Новини
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За Індексом доброчесності в оборонному управлінні Україна отримала 41 бал зі 100 й оцінку D, що означає високий ризик корупції в оборонному секторі, - нардеп "Голосу" Костенко

При цьому на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки депутати затвердили висновок до законопроєкту, яким переноситься наюуття чинності Закону України "Про оборонні закупівлі" на 6 місяців.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ветеран АТО, народний депутат від політичної партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю.

"Сьогодні взяв участь у пресконференції на тему: "Індекс доброчесності в оборонному врядуванні: уроки для України", організовану Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони (НАКО).

Обговорили результати Індексу доброчесності в оборонному врядуванні 2020 (DGI) для 15 країн Центральної та Східної Європи, серед яких є Україна.

Україна отримала 41 бал зі 100 та оцінку D, яка означає високий ризик корупції в оборонному секторі.

Здавалося б, що докладаємо великих зусиль на подолання такого ганебно явища. В цьому році Верховна Рада України прийняла ЗУ "Про оборонні закупівлі", спрямований на підвищення прозорості в цій сфері.

Однак, робимо крок вперед і два назад. Сьогодні на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки депутати затвердили висновок до законопроєкту, яким переноситься набрання чинності ЗУ "Про оборонні закупівлі" на 6 місяців. Комітету довелося розглядати цей законопроєкт, тому що Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та інші органи центральної влади не забезпечили приведення вчасно всіх потрібних нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Якщо вам не вистачає часу, то перестаньте вести війни з журналістами у фейсбуці, а займіться краще роботою, щоб депутатам не довелося через пів року знову повертатися до цього питання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні новини 11 грудня: Бутусов судитиметься з Міноборони, підвищення мінімалки відклали

Міноборони (7345) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+12
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7618
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12.12.2020 12:42
+6
Україна на 100% корумпована країна!!! Зелена пліснява продовжує імітацію антікорупційної боротьби !!)))
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12.12.2020 12:40
+5
чо,непаруцки написано?не заходит?
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12.12.2020 12:53
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Україна на 100% корумпована країна!!! Зелена пліснява продовжує імітацію антікорупційної боротьби !!)))
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12.12.2020 12:40 Відповісти
Корупція, це злочин проти держави ,проти її суверенітету та соборності, злочин проти українців , як націі !!)))
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12.12.2020 12:59 Відповісти
ТАРан --при смене власти будешь сидеть вместе с зеленым опарышем
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12.12.2020 14:53 Відповісти
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7618
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12.12.2020 12:42 Відповісти
В Минобороны уничтожили документы об аннексии Крыма...,а это +
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12.12.2020 12:43 Відповісти
А куда пропала Бубочка? Мотается по Европе и клянчит деньги, готовый принять без ограничений с любой стороны?
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12.12.2020 12:44 Відповісти
В простраціі,поміж сосен корабельних блукає !!))
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12.12.2020 12:53 Відповісти
Кто же это чмо пустит в Европу?
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12.12.2020 13:38 Відповісти
У Бубочки свої пріоритети
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276740/ Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів СУБОТА, 12 ГРУДНЯ 2020, 12:17
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12.12.2020 14:06 Відповісти
Юлька все вкрала
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12.12.2020 12:44 Відповісти
Та ні ,це Порох вкрав ,а щоб не ділитись брата вбив і в землю закопав ,а бабло зарив в Панамі !!)))
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12.12.2020 12:47 Відповісти
Та є такий собі кіпрський бізнесмен О.Тимошенко !!!))))
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12.12.2020 13:04 Відповісти
Ну так не дарма вона на Миротворець загриміла.
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12.12.2020 12:51 Відповісти
Може пан нагадає - за що?
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12.12.2020 13:00 Відповісти
Тебе в гуглі забанили малорос? Заодно і за Лазаренка почитай, це ж бувший бос твоєї бахіні
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12.12.2020 13:02 Відповісти
Були часи "допетровские ,потом Петровские ,а в СССР днепропетровские" ,які потім успадкувала Україна !!!))
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12.12.2020 13:10 Відповісти
Не переймайся. За її боргами Яценюк з Гройсманом розрахувались. А хто розраховуватиметься за притягнутих ТОБОЮ до влади Гончарука й Шмигаля?
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12.12.2020 12:59 Відповісти
По Индексу доброчестности, наверное ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ? - в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе... Возможно 4.1 балла ?
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12.12.2020 12:45 Відповісти
от, до чого мовні патрулі довели: замість добропорядочності тепер доброчесність!
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12.12.2020 12:52 Відповісти
Добропорядність !!)))
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12.12.2020 12:55 Відповісти
це до чого?
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12.12.2020 12:58 Відповісти
добропорядочності(невідома мова)-добропорядність(укр.) !!)))
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12.12.2020 13:05 Відповісти
так це він, лаптєногий, сказав
я його процитував
може, до нього треба звертатись, ні?
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12.12.2020 13:13 Відповісти
За Індексом доброчесності в оборонному управлінні Україна отримала 41 бал зі 100 й оцінку D, що означає високий ризик корупції в оборонному секторі, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 4740 https://censor.net/ru/user/217254
от, до чого мовні патрулі довели: замість добропорядочності тепер доброчесність!------------Ні,це твоє !!))
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12.12.2020 13:17 Відповісти
чо,непаруцки написано?не заходит?
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12.12.2020 12:53 Відповісти
а ми думали, що прийшли новиє чєсниє ліца...
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12.12.2020 12:51 Відповісти
видимо хреново думали)))
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12.12.2020 13:06 Відповісти
авторський цех кварталу-95?
сміщно!
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12.12.2020 13:11 Відповісти
Не тим місцем думали !!))
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12.12.2020 13:12 Відповісти
а можете показати, яким треба?
у зеботів є орган мислення?
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12.12.2020 13:15 Відповісти
Вони ім переважно на фортеп"яні грают,саме тою головою вони і мислят !!))
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12.12.2020 13:19 Відповісти
зеботам думати взагалі нема потрібу - не іхне це.
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12.12.2020 13:22 Відповісти
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7230
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12.12.2020 12:59 Відповісти
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 2946 І це під час війни коли за корупцію і зраду повинен бути розстріл.
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12.12.2020 13:14 Відповісти
вчасно видмудоханая миша, вважеться вихованою...
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12.12.2020 13:25 Відповісти
Такої корупції,як в Україні,ніде більше в Європі немає.
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12.12.2020 13:35 Відповісти
 
 