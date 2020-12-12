За Індексом доброчесності в оборонному управлінні Україна отримала 41 бал зі 100 й оцінку D, що означає високий ризик корупції в оборонному секторі, - нардеп "Голосу" Костенко

При цьому на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки депутати затвердили висновок до законопроєкту, яким переноситься наюуття чинності Закону України "Про оборонні закупівлі" на 6 місяців.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ветеран АТО, народний депутат від політичної партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст повністю.

"Сьогодні взяв участь у пресконференції на тему: "Індекс доброчесності в оборонному врядуванні: уроки для України", організовану Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони (НАКО).

Обговорили результати Індексу доброчесності в оборонному врядуванні 2020 (DGI) для 15 країн Центральної та Східної Європи, серед яких є Україна.

Україна отримала 41 бал зі 100 та оцінку D, яка означає високий ризик корупції в оборонному секторі.

Здавалося б, що докладаємо великих зусиль на подолання такого ганебно явища. В цьому році Верховна Рада України прийняла ЗУ "Про оборонні закупівлі", спрямований на підвищення прозорості в цій сфері.

Однак, робимо крок вперед і два назад. Сьогодні на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки депутати затвердили висновок до законопроєкту, яким переноситься набрання чинності ЗУ "Про оборонні закупівлі" на 6 місяців. Комітету довелося розглядати цей законопроєкт, тому що Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та інші органи центральної влади не забезпечили приведення вчасно всіх потрібних нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Якщо вам не вистачає часу, то перестаньте вести війни з журналістами у фейсбуці, а займіться краще роботою, щоб депутатам не довелося через пів року знову повертатися до цього питання".

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