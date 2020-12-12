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Ліквідовано пожежу в кафе біля станції метро "Університет" у Києві, - ДСНС. ФОТО

Ліквідовано пожежу в кафе біля станції метро

12 грудня о 11:35 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Тараса Шевченка, 38/40 у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"На місце події одразу виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, сталося загоряння в 2-поверховій будівлі, розміром 5х5 кв.м. Займання сталося на 2-му поверсі з розповсюдженням на дах будівлі. На момент прибуття вогнеборців, власників будинку не було. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі.

О 10:15 пожежу було локалізовано на площі 35 кв.м, а о 10:28- ліквідовано.

На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 рятувальників ГУ ДСНС України у м. Києві.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі, наразі встановлюється правоохоронними органами".

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Ліквідовано пожежу в кафе біля станції метро Університет у Києві, - ДСНС 01

Ліквідовано пожежу в кафе біля станції метро Університет у Києві, - ДСНС 02

Київ (19445) Метрополітен (1416) пожежа (4319) ДСНС (5099)


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Скоро всі ресторани палати будуть, оренда захмарна, а кліентів нуль. Страховка єдиний вихід спасти гроші, ніякі 8000 грн. не спасуть.
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12.12.2020 13:02 Відповісти
Не було б шкода, щоб взагалі згоріла без сліда вся ця ''архітектура''.
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12.12.2020 13:19 Відповісти
Там уже не первый пожар за последние три года...
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12.12.2020 13:41 Відповісти
Облицювання пластиком - от і пожежа. Інспекторів пожохорони треба саджати кожного першого...
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12.12.2020 15:17 Відповісти
 
 