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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу"

Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України:

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем Сухопутних військ України, подякувавши за хоробрість, яку захисники демонструють щодня.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання президента опубліковано на сайті глави держави.

"Кожен день нашого спокійного життя в тилу вибороли для нас наші військові, які стали нездоланною перешкодою для російської агресії. Так, навіть у XXI сторіччі на світовій мапі все ще залишаються країни, які вважають територіальні експансії важливою складовою свого "успіху". А першими, хто доводить країні-агресору хибність подібних думок, є саме наші національні Сухопутні війська. І доводять вони, до речі, успішно, дохідливо, професійно", - йдеться в привітанні Зеленського.

Президент зазначив, що свята армії - це свята всього народу, як і має бути в сучасних успішних країнах.

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"Шановні військовослужбовці! Дорогі ветерани! Щиро вітаємо вас із Днем Сухопутних військ. Україна, поза всякими сумнівами, завжди буде вдячною вам за хоробрість, яку ви демонструєте щоденно. Обороняти державну незалежність, право народу бути господарем на своїй землі, самостійно обирати напрямки свого розвитку – це найпочесніше завдання, яке ви виконуєте добросовісно та успішно. Ваш досвід дає змогу вам бути серед лідерів військової справи у Європі", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна ніколи не забуде героїв, які віддали свої життя, зупиняючи ворога і забезпечуючи порятунок держави.

"Пам'ять про наших захисників – це той моральний орієнтир, який не дозволить нам зійти зі шляху незалежності за будь-яких обставин.

Разом з усіма українцями впевнені, що воїни Сухопутних військ і надалі надійно стоятимуть на варті нашої свободи як народу.Дякуємо вам за службу! Слава Україні! З професійним святом вас!" - підсумував президент.

Також привітав військовослужбовців і командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв:

"Шановні бойові друзі, ветерани військової служби!

Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем Сухопутних військ Збройних Сил України!

Вам визначена провідна роль із забезпечення обороноздатності, захисту державного суверенітету, цілісності і недоторканості України.

Ви це успішно виконали під час участі в Антитерористичній операції та продовжуєте демонструвати в ході операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Участі у багатонаціональних навчаннях на території України та за кордоном, у міжнародних операціях з дотримання миру та безпеки.

Ви уособлюєте в собі образ справжнього українського воїна – незламного, мужнього і вірного присязі патріота.

Сухопутні війська - є головною складовою в системі стримування та відсічі російської збройної агресії.

Вічна пам’ять і слава мужнім героям, які віддали життя на полі бою із найманцями кремля!

У цей святковий день висловлюю Вам щиру вдячність за відданість обраній професії, народу та Батьківщині. Бажаю Вам міцного здоров’я, високого бойового духу, а також сімейного затишку і злагоди.

Нехай родинне щастя, теплота і людська шана зігрівають Ваші серця.

Слава Україні!

Разом переможемо!"

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Зеленський Володимир (23775) привітання (730) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+28
А яким боком цей російськомовний карлик неслов'янської зовнішньості до української армії?
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12.12.2020 13:06
+27
З Святом причетних!

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 2834
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12.12.2020 13:09
+25
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 8581
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12.12.2020 13:07
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А яким боком цей російськомовний карлик неслов'янської зовнішньості до української армії?
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12.12.2020 13:06 Відповісти
Он разработал и четыре раза осуществил маневр уклонения от военкома.
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12.12.2020 13:07 Відповісти
Мені цікаво як саме він ще у 18 від армії відкосив.

Чи може він не косив і дійсно хворий?
А якщо дійсно хворий то чи може він виконувати президентські обов'язки?
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12.12.2020 13:09 Відповісти
В Ізраїлі чоловіку, що відкосив від армії, в політиці жодних шансів на успіх немає. Жаль, що у нас не так.
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12.12.2020 13:15 Відповісти
Кто имеет право на получение израильского гражданства?
Для этого нужны еврейские корни.
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев.

Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.

Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
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12.12.2020 14:16 Відповісти
...сподіваємось...
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 2311
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12.12.2020 13:35 Відповісти
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 8581
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12.12.2020 13:07 Відповісти
З Святом причетних!

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 2834
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12.12.2020 13:09 Відповісти
+
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12.12.2020 13:10 Відповісти
14.08.2014-15.10.2015
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12.12.2020 13:17 Відповісти
23.05 2014- 12.04.2019
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12.12.2020 13:19 Відповісти
21.03. 2014.-19 .03.2015
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12.12.2020 13:23 Відповісти
Дякую всім причетним!
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12.12.2020 14:08 Відповісти
👍😎
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12.12.2020 13:25 Відповісти
Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, которые изменили мир". - Зеленский в ООН. /Это вряд ли. Но то что Зеленский единственный в мире главнокомандующий-четыреждыуклонист , назвавший страну порноактрисой, это факт.
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12.12.2020 13:11 Відповісти
Цинічна...людина,що живе брехнею,живиться брехнею,та існує,завдяки ліцемірству та брехні...
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12.12.2020 13:13 Відповісти
Правильно сказал "найвеличніший", что это праздник Армии и Украинского Народа, к которым эта никчема никаким боком не касается! С праздником, Защитники, - те, кто на передовой, кто в тылу и кто в резерве!!! БУДЬТЕ ЖИВЫ И ЗДОРОВЫ!
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12.12.2020 13:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Qel4bcSMm9s Зеленський, це клоунська версія Януковича.
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12.12.2020 13:18 Відповісти
Сьогодні зайшов у супермаркет, солодощі, рошеновські окремо і висить табличка ;Бойкот Рошен!;.
****. Я солодкого не дуже, та й з грошима, спасибі Зеленському, зараз сутужно.
Але я так ;пробойкотував; Рошен що і гроші на пальне витратив.
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12.12.2020 13:19 Відповісти
🙂
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12.12.2020 14:50 Відповісти
Поздравление Президента Украины а не вот этого...

Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!

Ви - надійна опора нашої незалежності. Символом впевненості в наших силах, взірець стійкості, честі та гідності.

Вічна пам'ять всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за незалежну Україну.

Честь і слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!

Вітаю легендарну https://www.facebook.com/95BRIGADE/?__cft__[0]=AZVmrkHoDqciylI-YqG_jPRY_l3du3wtUTc0IcMfbKUW2Xo2Jig1MCFHiSs93cppvkFYr4ViZQBBbfh1xbR271yyOKyj_mKwjdOMlqq7j-6rB9x2kyEtOZzHpkYScUfqlF2Z_JR2iKWJU2PCpkQfD3SKVdDN196c2qtYB8CaDl3Oz1IxTmUk7a18vFD89Xvxisw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/95BRIGADE/?__cft__[0]=AZVmrkHoDqciylI-YqG_jPRY_l3du3wtUTc0IcMfbKUW2Xo2Jig1MCFHiSs93cppvkFYr4ViZQBBbfh1xbR271yyOKyj_mKwjdOMlqq7j-6rB9x2kyEtOZzHpkYScUfqlF2Z_JR2iKWJU2PCpkQfD3SKVdDN196c2qtYB8CaDl3Oz1IxTmUk7a18vFD89Xvxisw&__tn__=kK-R 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України
з 28-річницею створення.

Немає жодної сторінки в ******** історії ЗСУ, де б не йшлося про десантників та їхні подвиги. Вони прославилися в боях з російським агресором за гору Карачун та Савур-могилу, в обороні Донецького аеропорту. Героїчно боролися за звільнення та утримання стратегічно важливих об'єктів і населених пунктів: Слов'янська, Лисичанська, Краматорська, Рубіжного, Сєверодонецька, Бахмута та багатьох інших.

Безпрецедентним є серпневий рейд 2014 року 95-ї бригади тилами російсько-терористичних військ. Наші хлопці завдали тяжких втрат агресору та сплутали його плани.

Зі святом, житомирські «єноти»! Дякую за захист української землі!
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12.12.2020 13:21 Відповісти
У Бубочки другие приоритеты
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276740/ Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів СУБОТА, 12 ГРУДНЯ 2020, 12:17
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12.12.2020 13:22 Відповісти
Для солдата праздник- как для лошади свадьба:голова в цветах, а жопа в мыле
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12.12.2020 13:25 Відповісти
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 5351
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12.12.2020 13:29 Відповісти
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 7318
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12.12.2020 13:30 Відповісти
Четырежды откосивший от службы убийца сержанта Журавля поздравляет сухопутные войска - звучит как издевательство над ВСУ
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12.12.2020 13:59 Відповісти
Срамота!
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12.12.2020 17:44 Відповісти
Вышлите ему пятую. Тогда и послушаем, что он скажет.
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12.12.2020 14:01 Відповісти
Уколись наконец так называемой вакциной и не пудри больше людям мозги потому что после укола не смжешь
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12.12.2020 14:03 Відповісти
зебуба пишов у сраку !!!
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12.12.2020 14:05 Відповісти
У відставку і в Ростов.
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12.12.2020 14:50 Відповісти
Людина, яка прилюдно зневажає армію, яка замість параду з військом проводить парад "ушльопків", яка забороняє військовим захищатись, яка заглядає в очі окупантам розповідає нам про повагу до війська.... Зелене ліцемірство не має меж!!!
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12.12.2020 14:18 Відповісти
Що ? Зеля навіть відос не записав
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12.12.2020 14:24 Відповісти
мабуть воно вже і на це не здатне
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12.12.2020 14:49 Відповісти
Да иди в задницу, поздравитель.
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12.12.2020 15:03 Відповісти
Тут Зєліка чекали на відкриття,та не судилося...
Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 4612

Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 1114

Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 1284
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12.12.2020 15:08 Відповісти
...как хорошо, что не придется уже видеть эту порнографию
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12.12.2020 17:50 Відповісти
Насолоджуються мистецтвом, природою, смачною кавою, здобутою свободою пишаються
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12.12.2020 15:13 Відповісти
Ничего не смогли подобрать и сперли мотив у США?
Совсем воображения нет у людей, как и желания работать!

Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 5949

Поднятие флага над Иводзимой, 23 февраля 1945 год...
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12.12.2020 15:17 Відповісти
Причому вкрали сюжет вже при Зєліку,минулого року.Це ж якийсь пацюк кабінетний гроші за це отримує...
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12.12.2020 16:01 Відповісти
**** зелебенська паради армійські повідміняв і замінив їх гидотними сердючками і всяким прпарашним лайном, а ще гавкає про народ і українську армію!!!
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12.12.2020 16:57 Відповісти
**** зелебенська паради армійські повідміняв і замінив їх гидотними сердючками і всяким прпарашним лайном, а ще гавкає про народ і українську армію!!!
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12.12.2020 16:59 Відповісти
Це не твоє свято,Чмо...
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12.12.2020 19:24 Відповісти
Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 6948
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12.12.2020 21:25 Відповісти
 
 