Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу"
Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем Сухопутних військ України, подякувавши за хоробрість, яку захисники демонструють щодня.
Як передає Цензор.НЕТ, привітання президента опубліковано на сайті глави держави.
"Кожен день нашого спокійного життя в тилу вибороли для нас наші військові, які стали нездоланною перешкодою для російської агресії. Так, навіть у XXI сторіччі на світовій мапі все ще залишаються країни, які вважають територіальні експансії важливою складовою свого "успіху". А першими, хто доводить країні-агресору хибність подібних думок, є саме наші національні Сухопутні війська. І доводять вони, до речі, успішно, дохідливо, професійно", - йдеться в привітанні Зеленського.
Президент зазначив, що свята армії - це свята всього народу, як і має бути в сучасних успішних країнах.
"Шановні військовослужбовці! Дорогі ветерани! Щиро вітаємо вас із Днем Сухопутних військ. Україна, поза всякими сумнівами, завжди буде вдячною вам за хоробрість, яку ви демонструєте щоденно. Обороняти державну незалежність, право народу бути господарем на своїй землі, самостійно обирати напрямки свого розвитку – це найпочесніше завдання, яке ви виконуєте добросовісно та успішно. Ваш досвід дає змогу вам бути серед лідерів військової справи у Європі", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що Україна ніколи не забуде героїв, які віддали свої життя, зупиняючи ворога і забезпечуючи порятунок держави.
"Пам'ять про наших захисників – це той моральний орієнтир, який не дозволить нам зійти зі шляху незалежності за будь-яких обставин.
Разом з усіма українцями впевнені, що воїни Сухопутних військ і надалі надійно стоятимуть на варті нашої свободи як народу.Дякуємо вам за службу! Слава Україні! З професійним святом вас!" - підсумував президент.
Також привітав військовослужбовців і командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв:
"Шановні бойові друзі, ветерани військової служби!
Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем Сухопутних військ Збройних Сил України!
Вам визначена провідна роль із забезпечення обороноздатності, захисту державного суверенітету, цілісності і недоторканості України.
Ви це успішно виконали під час участі в Антитерористичній операції та продовжуєте демонструвати в ході операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Участі у багатонаціональних навчаннях на території України та за кордоном, у міжнародних операціях з дотримання миру та безпеки.
Ви уособлюєте в собі образ справжнього українського воїна – незламного, мужнього і вірного присязі патріота.
Сухопутні війська - є головною складовою в системі стримування та відсічі російської збройної агресії.
Вічна пам’ять і слава мужнім героям, які віддали життя на полі бою із найманцями кремля!
У цей святковий день висловлюю Вам щиру вдячність за відданість обраній професії, народу та Батьківщині. Бажаю Вам міцного здоров’я, високого бойового духу, а також сімейного затишку і злагоди.
Нехай родинне щастя, теплота і людська шана зігрівають Ваші серця.
Слава Україні!
Разом переможемо!"
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Чи може він не косив і дійсно хворий?
А якщо дійсно хворий то чи може він виконувати президентські обов'язки?
Для этого нужны еврейские корни.
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев.
Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
****. Я солодкого не дуже, та й з грошима, спасибі Зеленському, зараз сутужно.
Але я так ;пробойкотував; Рошен що і гроші на пальне витратив.
Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
Ви - надійна опора нашої незалежності. Символом впевненості в наших силах, взірець стійкості, честі та гідності.
Вічна пам'ять всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за незалежну Україну.
Честь і слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
Вітаю легендарну https://www.facebook.com/95BRIGADE/?__cft__[0]=AZVmrkHoDqciylI-YqG_jPRY_l3du3wtUTc0IcMfbKUW2Xo2Jig1MCFHiSs93cppvkFYr4ViZQBBbfh1xbR271yyOKyj_mKwjdOMlqq7j-6rB9x2kyEtOZzHpkYScUfqlF2Z_JR2iKWJU2PCpkQfD3SKVdDN196c2qtYB8CaDl3Oz1IxTmUk7a18vFD89Xvxisw&__tn__=kK-R
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з 28-річницею створення.
Немає жодної сторінки в ******** історії ЗСУ, де б не йшлося про десантників та їхні подвиги. Вони прославилися в боях з російським агресором за гору Карачун та Савур-могилу, в обороні Донецького аеропорту. Героїчно боролися за звільнення та утримання стратегічно важливих об'єктів і населених пунктів: Слов'янська, Лисичанська, Краматорська, Рубіжного, Сєверодонецька, Бахмута та багатьох інших.
Безпрецедентним є серпневий рейд 2014 року 95-ї бригади тилами російсько-терористичних військ. Наші хлопці завдали тяжких втрат агресору та сплутали його плани.
Зі святом, житомирські «єноти»! Дякую за захист української землі!
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276740/ Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів СУБОТА, 12 ГРУДНЯ 2020, 12:17
Совсем воображения нет у людей, как и желания работать!
Поднятие флага над Иводзимой, 23 февраля 1945 год...