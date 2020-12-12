Звернень щодо перевірки на COVID-19 стало менше. МОЗ змінило підхід до тестування, - Степанов

В Україні зафіксовано зниження кількості звернень з боку громадян для проведення тестувань на коронавірус.

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я змінило підхід до тестувань на COVID-19. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз лабораторії МОЗ незаповнені на 100%.

"У нас зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів або іншим способом", - заявив Степанов.

Він додав, що зараз в Україні проводитимуть безкоштовне тестування на COVID-19 всім громадянам, які мають ознаки респіраторних захворювань.

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