COVAX офіційно схвалив запит України на отримання вакцини від COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ
Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни", - зазначає Ляшко.
Крім цього він підкреслив, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцину" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).
"Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб.
Але тепер міжнародна спільнота має встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди", - додав Ляшко.
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Если будет Добро -- со второго января начнётся её поставка и распределение по пунктам вакцинирования.
С девятого января, начинается массовая вакцинация населения... -- бесплатная!
...это я не про Зелю с Ляшком, если шо...
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1337737059440717825 1 ч
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. (...) эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.