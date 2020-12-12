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Новини Коронавірус і карантин
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COVAX офіційно схвалив запит України на отримання вакцини від COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

COVAX офіційно схвалив запит України на отримання вакцини від COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни", - зазначає Ляшко.

Крім цього він підкреслив, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцину" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).

Також читайте: Звернень щодо перевірки на COVID-19 стало менше. МОЗ змінило підхід до тестування, - Степанов

COVAX офіційно схвалив запит України на отримання вакцини від COVID-19, - Ляшко 01

"Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб.

Але тепер міжнародна спільнота має встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди", - додав Ляшко.

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Не сильно радійте, поки привезуть безкоштовну вакцину вона обросте маржою приватних компаній крадуцьких і степанових.
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12.12.2020 13:59
+2
Дл любителів совка і руССкого міра вакцинація фуфломіцином Спутнік для Бєлок і Стрєлок - обов"язкова! Піндоські вакцини - для бариг і порохоботів. Вважаю це буде справедливо.
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12.12.2020 14:14
+1
Офіційно схвалити запит ,це що?? Як це буде загальнозрозумілою мовою !!)))
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12.12.2020 13:49
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Офіційно схвалити запит ,це що?? Як це буде загальнозрозумілою мовою !!)))
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12.12.2020 13:49 Відповісти
Что сразу не послали на хутор бабочек ловить, а вежливо попросили подождать.
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12.12.2020 15:22 Відповісти
и шприцы одноразовые тоже заказали ...хух ну й дибил этот Ляшко
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12.12.2020 13:53 Відповісти
не запаяна.наверное этот товарищь лучше знает. https://censor.net/ru/blogs/3236027/pro_vaktsiny
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12.12.2020 20:40 Відповісти
там специальные шприцы для вакцины.все правильно ляшко сказал
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12.12.2020 20:38 Відповісти
Не сильно радійте, поки привезуть безкоштовну вакцину вона обросте маржою приватних компаній крадуцьких і степанових.
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12.12.2020 13:59 Відповісти
и главное...чтоб закордонную прооверенную благотворительную не стали продавать задорого и не нам (?!)...заменив ее на раша фуфловакцин...но уже бесплатно...для желающих (а дареному коню...))
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12.12.2020 14:08 Відповісти
Дл любителів совка і руССкого міра вакцинація фуфломіцином Спутнік для Бєлок і Стрєлок - обов"язкова! Піндоські вакцини - для бариг і порохоботів. Вважаю це буде справедливо.
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12.12.2020 14:14 Відповісти
А коля катлета, что пролетает?
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12.12.2020 15:23 Відповісти
Путник V или Кова Х
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12.12.2020 14:03 Відповісти
ну...теперь заживем! (кто выживет конешно)
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12.12.2020 14:07 Відповісти
Щас все все бросили и начали отгружать за бесплатно зеленым долбодятлам вакцину лишь потому что им так сильно нужен пиар. Читаю новости от квартала95 и задаюсь простым вопросом: они что действительно полагают, будто все граждане Украины такие идиоты и верят в тот бред который рожают сценаристы на банковой?
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12.12.2020 14:11 Відповісти
Причём тут зебилы? Америка и Украина - стратегические партнёры. Америка поможет с вакциной. Я точно говорю.
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12.12.2020 16:58 Відповісти
Виродки-глобалісти з COVAX допоможуть їх місцевим представникам у владі швидко перетворити 50% розумо-відсталого населення України на ГМО.
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12.12.2020 14:13 Відповісти
Вам нечего бояться, судя по вашему посту
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12.12.2020 15:12 Відповісти
Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт!" --------------Надо же " пандемию" привести к кульминации. АстроСпутник вообще вершина разработки. Еловые шишки, кора дуба, мох с древнейших кельтских болот. 42 дня, до и после, нельзя пить кока-колу.
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12.12.2020 14:13 Відповісти
А тепер слід звернути увагу на примітку маленькими літерами у кінці листа. Даний лист не означає повне схвалення запиту на отримання вакцини, даний лист є повідомленням про виконання та підписання частини "А" запиту. А є ще частина "Б", яку ще треба виконати для того, щоб вакцина надійшла. Спочатку виконайте.
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12.12.2020 14:16 Відповісти
Интересное кино по словам Ляшко получается. Над тем, чтобы холодильное оборудование, обеспечивающее температуру вакцины при транспортировке и хранении в +2 ... + 8 градусов для пунктов прививки, приехало в кратчайшие сроки, они работают, а над обеспечением таких же пунктов оборудованием для ультра-холодного хранения с температурным режимом не выше - 70 градусов Цельсия, МОЗ только собирается работать. Прямо как в старом анекдоте: "- Что ты тут высматриваешь? - Да кошелёк потерял. - Вот здесь под фонарём? - Нет, но здесь виднее."
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12.12.2020 14:44 Відповісти
До 29 декабря, рассматривается вопрос о сертификации давно закупленной, для всего населения страны, вакцины.
Если будет Добро -- со второго января начнётся её поставка и распределение по пунктам вакцинирования.

С девятого января, начинается массовая вакцинация населения... -- бесплатная!

...это я не про Зелю с Ляшком, если шо...
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12.12.2020 15:26 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1337737059440717825 1 ч

Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. (...) эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
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12.12.2020 16:20 Відповісти
 
 