COVAX офіційно схвалив запит України на отримання вакцини від COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни", - зазначає Ляшко.

Крім цього він підкреслив, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцину" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).

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"Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб.

Але тепер міжнародна спільнота має встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди", - додав Ляшко.