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Новини
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Коломойський через своїх "рупорів" тисне на НАБУ в справі "ПриватБанку", - Ситник

Коломойський через своїх

Бізнесмен Ігор Коломойський постійно посилює вплив і свою присутність у Верховній Раді України завдяки підконтрольним йому депутатам.

Крім цього Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів впливає на розслідування "справи ПриватБанку", намагаючись дискредитувати директора і Бюро. Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони (олігархи) не просто впливають, вони, на жаль, фактично керують окремими сегментами парламенту... Той же Дубінський... Є у нас дві справи. Одна - це ПриватБанк. Ця справа дуже складна, але ми рухаємося стосовно неї досить продуктивно. І, звісно, певний олігарх... пан Коломойський, на жаль, постійно посилює вплив і свою присутність в парламенті через це, за допомогою своїх "рупорів". І звичайно, вони, тільки-но ми наближаємося (до результатів з розслідування справи ПриватБанку) починають активізацію. Нещодавно було засідання антикорупційного комітету, якісь справи щодо мене слухалися, це ініціювали знову ж ці ж депутати", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про вплив олігархів на різні політсили в парламенті в контексті наміру звільнити директора НАБУ.

Також читайте: НАБУ відкрило справу про корупцію проти "слуги народу" Куницького, - ЗМІ

Нагадаємо, Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшої на українському ринку фінустанови і влило в його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконної, тоді як "Приватбанк" і держава вимагає від них додаткового відшкодування шкоди.

У кінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій "Приватбанку", про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Суду 9 квітня задовольнив клопотання позивачів про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій "Приватбанку" і одночасно відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, "Приватбанк", а також охоронці "Укрексімбанк" і "Солід Дніпро".

НАБУ (5068) Коломойський Ігор (3122) Ситник Артем (863) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+20
Чому українська влада не працює в кооперації з американцями для розслідування злочинів цього міжнародного злочинця!? Його місце за ґратами!
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12.12.2020 14:08
+20
73% мудрого наріду не вважають Ігорь Валєріча злочинцем і довірили його муклі посаду президента.
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12.12.2020 14:12
+19
Мальчики из подворотни строят дворцы , обдирая украинцев, А ПРОСТАЯ КОРОЛЕВА ЕЗДИТ В ОБЩЕМ ПОЕЗДЕ
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 2331
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12.12.2020 14:18
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Тивсьоврьошь!! Руки геть від Бені!!Беня.....він хороший !!)))
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12.12.2020 14:08 Відповісти
Тебя бы вместе с твоим беней за жопу и на нары...
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12.12.2020 17:01 Відповісти
Чому українська влада не працює в кооперації з американцями для розслідування злочинів цього міжнародного злочинця!? Його місце за ґратами!
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12.12.2020 14:08 Відповісти
73% мудрого наріду не вважають Ігорь Валєріча злочинцем і довірили його муклі посаду президента.
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12.12.2020 14:12 Відповісти
ну відповід жеж очевидна - тому що не всім у верхівках української...умовно української влади вигідна та співпраця (або у самих рильце в пушку, або годуються безпосередньо за рук коломойші.. або і те і друге разом взяте)
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12.12.2020 14:12 Відповісти
Ви уявляєте, як це щоб зєлєнський здав свого шефа?
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12.12.2020 14:13 Відповісти
В Україні безліч кандидатів на нари!!! Але за 100% корумпованою судочиною системою України -нари ,це лише недосяжна мрія!!!)))
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12.12.2020 14:15 Відповісти
ДУБинский -онально-говорящая жопа кучерявого иудея
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12.12.2020 14:50 Відповісти
Ситник весьма дипломатичен, когда обвиняет бениных депутатов. На самом деле виноватых нужно искать в самых верхах, которые попустительствуют бениным депутатам
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12.12.2020 14:10 Відповісти
Проблема у сытника только в наезде на сытника. И "давит" его в основном ОП но єтого он почему-то "не видит". Видимо в надежде сторговаться.
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12.12.2020 14:16 Відповісти
А Это Законно?
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12.12.2020 14:10 Відповісти
ОЛИГАРХИ
Кто-то видел фото интерьеров из дворцов ?

А вот видео из козломорлской республики , которую местные олигархические семьи поделили между собой , ШОТО НАПОМИНАЕТ ОЛИГАРХОВ В УКРАИНЕ

https://youtu.be/LWdAfYKJSKA « Бентли , убийства и прочее»
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12.12.2020 14:12 Відповісти
Так живут в бедной Украины владельцы тепла и света
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 2515
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12.12.2020 14:14 Відповісти
Мальчики из подворотни строят дворцы , обдирая украинцев, А ПРОСТАЯ КОРОЛЕВА ЕЗДИТ В ОБЩЕМ ПОЕЗДЕ
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 2331
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12.12.2020 14:18 Відповісти
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 6028
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12.12.2020 14:19 Відповісти
https://censor.net/ua/user/357550 Так живуть і багато інших.Не тільки тепла і світла.
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12.12.2020 14:49 Відповісти
Вы решили защитить олигархов в их дворцах ? Ну, ну 😀😀😀
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12.12.2020 18:18 Відповісти
Даже солнечных панелей нет и зелёного с розовым мрамора. Позорище.
Трава на лужайках погорела. Даже клумбы нет. У меня во дворе и то более ухожено.
Там в глубине машины припаркованы под небом. В частных домах паркинг должен быть сверху закрыт. Именно на покрытии паркинга и располагают солнечные панели.
Богатые имеют много претензий, а элегантности у них нет. И нет понятия о техническом прогрессе.
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12.12.2020 14:55 Відповісти
больниє люді... живут как в голлівудє (позастромлювалися у псевдоісторичні декорації)
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12.12.2020 18:47 Відповісти
арбітр ізящєства по-постсовєцкі

Коломойський через своїх "рупорів" тисне на НАБУ в справі "ПриватБанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 810
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12.12.2020 18:57 Відповісти
А кто это ?
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12.12.2020 19:06 Відповісти
Даже жалко мужика. Одели во всё белое , узкое и усадили на пластику. С этого мётрвого помещения хочется вырваться на свежий воздух.
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12.12.2020 20:23 Відповісти
беня і мертвечук - ці перші, які намагаються провести дострокові вибори, розраховують досягнути мети в реалізації своїх інтересів.
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12.12.2020 14:19 Відповісти
Як на мене,то Ситнік схожий на старого та зовсім не мудрого троля...
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12.12.2020 14:27 Відповісти
Какой Сытник нежный. На него давит болтовня депутатов. Он что думал когда нанимался на работу, что криминал ему будет помогать?
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12.12.2020 14:29 Відповісти
Мне вот интересно, чьи именно 5 млрд$ украл Коломойский? Почему нет пострадавших физических лиц от этого воровства? Кто именно положил эти 5 млрд$ в Приват? Кто мог такие деньжища вкладывать в Приват тогда?
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12.12.2020 15:15 Відповісти
это деньги всех украинцев
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12.12.2020 16:20 Відповісти
Коломойський через татарова, ермака і вована тисне і це правда. Татаров вже подав позов "про честь і гідність" шлюхи, хто наступний? Хоча "потерпілий" судиться із дівчиною, то черга неагента московії? Чи вони це зроблять через когось?
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12.12.2020 15:56 Відповісти
Ця бєня зробить те , що ні путін-ху..о , а ні його риги-жопозж не зробили - доб"є країну . Перша серія під назвою "ЗЕ!" вже йде з 2019 року .
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12.12.2020 16:02 Відповісти
фуу какое мерзкое коррупционное ***..ло
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12.12.2020 17:07 Відповісти
и будет давить до тех пор пока эту Гниду Украина не выдаст Штатам в месте с его нарко-клоуном....
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12.12.2020 19:19 Відповісти
Четвертий кривавий Майдан не за горами.
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12.12.2020 20:04 Відповісти
Сытник, если бы твое НАБУ ежедневно показывало результаты работы, то никакие рупоры Коломойского не смогли бы запятнать вашу репутацию. А так - плохому танцору Коломойский мешает.
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13.12.2020 00:37 Відповісти
Коломойський через своїх "рупорів" тисне на НАБУ в справі "ПриватБанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 4488
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13.12.2020 10:09 Відповісти
 
 