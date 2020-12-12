Коломойський через своїх "рупорів" тисне на НАБУ в справі "ПриватБанку", - Ситник

Бізнесмен Ігор Коломойський постійно посилює вплив і свою присутність у Верховній Раді України завдяки підконтрольним йому депутатам.

Крім цього Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів впливає на розслідування "справи ПриватБанку", намагаючись дискредитувати директора і Бюро. Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони (олігархи) не просто впливають, вони, на жаль, фактично керують окремими сегментами парламенту... Той же Дубінський... Є у нас дві справи. Одна - це ПриватБанк. Ця справа дуже складна, але ми рухаємося стосовно неї досить продуктивно. І, звісно, певний олігарх... пан Коломойський, на жаль, постійно посилює вплив і свою присутність в парламенті через це, за допомогою своїх "рупорів". І звичайно, вони, тільки-но ми наближаємося (до результатів з розслідування справи ПриватБанку) починають активізацію. Нещодавно було засідання антикорупційного комітету, якісь справи щодо мене слухалися, це ініціювали знову ж ці ж депутати", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про вплив олігархів на різні політсили в парламенті в контексті наміру звільнити директора НАБУ.

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Нагадаємо, Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшої на українському ринку фінустанови і влило в його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконної, тоді як "Приватбанк" і держава вимагає від них додаткового відшкодування шкоди.

У кінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% і 16,5748% акцій "Приватбанку", про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Суду 9 квітня задовольнив клопотання позивачів про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій "Приватбанку" і одночасно відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, "Приватбанк", а також охоронці "Укрексімбанк" і "Солід Дніпро".