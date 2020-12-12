У "Слузі народу" закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на "зелену" енергетику. ДОКУМЕНТ

Народна депутка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер закликала Кабінет Міністрів України, а також Комітет із питань бюджету закласти в державному бюджеті на 2021 рік кошти на фінансування розвитку "зеленої" електроенергії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардепка Буймістер написала у фейсбуці.

"Вирішення ймовірних проблем "зеленої" енергетики в наступному 2021 році вимагає невідкладних рішень вже зараз. І йдеться про те, що Кабмін за тривалий період бюджетного процесу так і не заклав необхідних коштів для бюджетного фінансування виробництва "зеленої" енергетики", - повідомила депутатка.

Вона нагадала, що закон №810-ІХ передбачає, що не менш ніж 20% від річного обсягу виробництва "зеленої" електроенергії має бути профінансовано з державного бюджету.

"За розрахунками, на це має бути виділено в бюджеті 10,64 млрд грн. Відповідне нагадування з боку депутатів фракції "Слуга народу" отримав і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль", - сказала Буймістер.

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Також вона висловила сподівання, що Кабмін та парламентський Комітет із питань бюджету дослухаються до нас, інвесторів ВДЕ, а також європейських енергетичних інститутів.

"Адже проєкт Державного бюджету на 2021 рік буде розглядатися в сесійній залі вже наступного тижня. Свої зобов’язання держава має виконувати", - підкреслила Буймістер.





Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

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Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік", у якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальний розмір позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.