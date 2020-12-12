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У "Слузі народу" закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на "зелену" енергетику. ДОКУМЕНТ

У

Народна депутка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер закликала Кабінет Міністрів України, а також Комітет із питань бюджету закласти в державному бюджеті на 2021 рік кошти на фінансування розвитку "зеленої" електроенергії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардепка Буймістер написала у фейсбуці.

"Вирішення ймовірних проблем "зеленої" енергетики в наступному 2021 році вимагає невідкладних рішень вже зараз. І йдеться про те, що Кабмін за тривалий період бюджетного процесу так і не заклав необхідних коштів для бюджетного фінансування виробництва "зеленої" енергетики", - повідомила депутатка.

Вона нагадала, що закон №810-ІХ передбачає, що не менш ніж 20% від річного обсягу виробництва "зеленої" електроенергії має бути профінансовано з державного бюджету.

"За розрахунками, на це має бути виділено в бюджеті 10,64 млрд грн. Відповідне нагадування з боку депутатів фракції "Слуга народу" отримав і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль", - сказала Буймістер.

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Також вона висловила сподівання, що Кабмін та парламентський Комітет із питань бюджету дослухаються до нас, інвесторів ВДЕ, а також європейських енергетичних інститутів.

"Адже проєкт Державного бюджету на 2021 рік буде розглядатися в сесійній залі вже наступного тижня. Свої зобов’язання держава має виконувати", - підкреслила Буймістер.

У Слузі народу закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на зелену енергетику 01
У Слузі народу закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на зелену енергетику 02

У Слузі народу закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на зелену енергетику 03У Слузі народу закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на зелену енергетику 04

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

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Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік", у якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальний розмір позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.

енергетика (2592) Герус Андрій (446) альтернативна енергетика (847) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+12
Слуги Ахметова рулят!
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12.12.2020 14:16
+7
Зачем? Оденьте Зе в шерстяной костюм и дайте кму провод в руки, а порохоботам раздайте ********** палочки. Такая зеленая єнергетика будет... Причем в духе Зе и 95 квартала,так, как они любят.
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12.12.2020 14:18
+6
Осьо дуже цікава арифметика
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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12.12.2020 14:32
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да-да...заберите если не хватит в бюджете у медицины..
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12.12.2020 14:13 Відповісти
Можливо краще потрусити корупціонерів!!)))
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12.12.2020 14:49 Відповісти
от и шо Вы такое говорите ? ))) каких таких коррупционеров? ))) с аткудава? )))
и шо их там трусить...им самим того бюджета мало)))) никак себе третий дворец не достроят и в одной и той же яхте уже второй год шастают...))) жалко их горемык ))))
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12.12.2020 15:05 Відповісти
Почему мы должны платить за зеленных МУДАКОВ ( инвесторов) Которые нас грабят !!! Вы не исполняйте и так заложили мину за которую МЫ будем платить повышением ЦЕН !!! Какой долбодятел придумал финансировать что доже не окупается Разорвать все договора пусть получают как за обычную Атомную Енергию ((( Всех кто пропихнул этот грабительские решения за ухо и на кичу
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12.12.2020 15:12 Відповісти
очень даже быстро окупается. 4-6 лет и солнечная станция полностью себя окупает.
Разорвать ты только свою грелку можешь, а не договора
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12.12.2020 19:28 Відповісти
Слуги Ахметова рулят!
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12.12.2020 14:16 Відповісти
Борги атомникам вертати значить не треба, а спонсорувати корумповану зеленку ми можемо? Це маразм. Ми не настільки багаті, щоб викидати гроші на вітер, сонце, тощо.
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12.12.2020 14:22 Відповісти
Як це не багаті?А кінець епохи бідності?

При "бідності" Порошенка хватало і на зелену енергетику і енергокомпаніїї були в прибутках.
А при багатстві Зеленського все навернулося і треба тарифи піднімать?
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12.12.2020 14:31 Відповісти
Щира подяка Беніним посіпакам -Херусу енд Ко !!!))
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12.12.2020 14:36 Відповісти
Неа, жри)
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12.12.2020 14:43 Відповісти
скорее Шавки подстилки.. а не служивые... даже проститутка вызывает больше уважения ем эти присмокивающие у татарина..орган...
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12.12.2020 14:45 Відповісти
Зачем? Оденьте Зе в шерстяной костюм и дайте кму провод в руки, а порохоботам раздайте ********** палочки. Такая зеленая єнергетика будет... Причем в духе Зе и 95 квартала,так, как они любят.
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12.12.2020 14:18 Відповісти
Блиин! А и точно, Зеля сколько зашкваров учинил, что помнятся только последние. А это "изобретени Зеленского" следует немедленно внедрить и палочками не только из Зеленского ток извлекать, а привлечь для такого нужного дела спины зеленых недоумков, за Зе голосовавших! Току будет стоко, шо сможем экспортирировать в неограниченных количествах!
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12.12.2020 15:17 Відповісти
Очень интересно, значит Слуги народа сегодня не власть, раз призвали власть выделить деньги. Так кто же кукловоды?
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12.12.2020 14:22 Відповісти
"Слуги народа" призвали власть, то есть " Слуг народа"! выделить из бюджета багатющей страны денги беднейшему олигарху... Ну что ж, они с рук этого бедняка кормятся потому и решения такие.
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12.12.2020 14:23 Відповісти
А цікава арифметика,на зелену енергетику кошти виділяє держава,вітрогенератори та сонячні панелі стають власністю Ахметова а прості люди за зелену електроенергію повинні платити в тичі більше чим за традиційну та в шість разів більше чим за атомну.
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12.12.2020 14:29 Відповісти
Осьо дуже цікава арифметика
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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12.12.2020 14:32 Відповісти
То отож,а винні вітряки та сояшники !!))))
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12.12.2020 14:37 Відповісти
зедебилам просто не говорят о том, что на "субсидии" таким как Коломойский, тратится в разы больше денег чем на зеленый тариф. Зедебилам это не нужно знать
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12.12.2020 19:30 Відповісти
кому ты платишь втридорога за ВИЭ? Успокойся болезный
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12.12.2020 19:29 Відповісти
зеленые призвали самих себя зеленых, шо то выделить на зеленое...
однозначный зачет.
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12.12.2020 14:32 Відповісти
зеленые призвали самих себя зеленых, шо то выделить на зеленое(с)...желательно в зелени)))
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12.12.2020 15:06 Відповісти
именно так - идем на цвет...
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12.12.2020 15:10 Відповісти
дрочєво про "зелену енергетику ахмєтова" просто тупа маніпуляція щоб прикрити мегарозкрадання в Центренерго, Уккренерго, Енергоатомі. Одне рішення суду про пільгові тарифи для беніних феросплавів дало на порядок більше збитків ніж збитки від зеленки. Але мудрому наріду добре заходять мульки про ахмєтова і "коррупційну" зеленку.
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12.12.2020 14:40 Відповісти
Прикрити потрібно цю енергетику до ліпших часів. Зараз це удавка на шиї України.
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12.12.2020 14:44 Відповісти
кроме малых хозяйств(ветряк,панели по скату крыши)..
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12.12.2020 14:50 Відповісти
Та то справа кожного, куди гроші на вітер викинути. Економічно оправданим є підігрів води сонячним колектором. Все інше поки що більше понти.
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12.12.2020 15:10 Відповісти
не неси бред. Солнечная станция себя окупает быстрее чем гелиосистема на нагрев воды
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12.12.2020 19:31 Відповісти
Ну канєчна, якщо по 8 гривень за кВт.годину отримувати - то так.
ПораХУЙ, СЕС на 1 кВт коштує десь 1000 $. Скільки ти будеш її окуповувати? Я плачу десь 200-400 грн в місяць. Вийду в 0 через 10 років. То на-й мені та сонячна? От тобі і брєд. Товкушку свою включи перед тим як щось ляпнути.
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12.12.2020 20:01 Відповісти
не ври петушок, а то отправишься в петушиный уголок за балабольство. Сетевая сэс стоит от 550 баксов за квт/ч на нормальном оборудовании. На хламе можно дешевле поставить.
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12.12.2020 20:26 Відповісти
І де таке бидло, як ти, береться? Пішов в дупу, виродок. Купиш собі за 550 гівно, яке дає 50% того, що повинне видавати. Ти, вилупок і олух, акумулятори рахував? Чи будеш увечері дупою своє на батареї світити? Іди в партію зеленського. Там всі такі дебіли, як ти.
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12.12.2020 22:18 Відповісти
До до до, инверторы Solis и панели Ja Solar от топ-3 производителя по версии Блумберг - это гамно...
Расскажешь это моим показателям выработки, чмордяй балабольный))))
Аккумуляторы в сетевой СЭС... Только больше никому не говори такую глупость, клоун тупорылый))) Разберись вообще для начала в вопросе, а потом пробуй что-то кукарекать)))
У "Слузі народу" закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на "зелену" енергетику - Цензор.НЕТ 3863
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12.12.2020 22:29 Відповісти
І засунь свою "сєтевую" туди ж. Ти читати умієш, чи розум пропив? Я писав про домашню на 1 кВт, а не оптову 30 кВт без акумуляторів.
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12.12.2020 22:20 Відповісти
Какую "оптовую"? Что ты несешь дебил?)))) У меня домашняя СЭС сетевая на 30 КВТ а не какая там "оптовая" из твоих дебильных фантазий)))
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12.12.2020 22:31 Відповісти
Можеш опротестувати те, що я написав, у Печерському суді.
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12.12.2020 20:11 Відповісти
зачем опротестовывать бред сивой кобылы?
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12.12.2020 20:26 Відповісти
Та хіба тебе опротестуєш.
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12.12.2020 22:11 Відповісти
ты то точно не опротестуешь мои неоспоримые факты. Потому что ты во первых - дебил, а во вторых - нихрена не знаешь про солнечные станции.
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12.12.2020 22:32 Відповісти
Вітряки та сояшники ,це лише 3% енергоринка України ,про який вплив на тарифи може ідти мова !!!)))
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12.12.2020 14:55 Відповісти
15% по грошах.
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12.12.2020 15:07 Відповісти
А скількі по грашах збитків від імпорта електроенергіі ???)))
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12.12.2020 15:33 Відповісти
В куй не вперлась людям эта зелёная энергетика за счет налогоплательщиков для ахметки, пети и рыгов
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12.12.2020 14:47 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год-------------- " Зри в корень"!!!))))
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12.12.2020 14:54 Відповісти
"Она напомнила, что закон №810-IX предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства зеленой электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета"

Так отмените нах... этот закон!
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12.12.2020 15:01 Відповісти
Зелені просто обожнюють "зелень", що їм капає від хазяїна зеленої енергетики.
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12.12.2020 15:07 Відповісти
В нищей стране, балансирующей на грани дефолта, оно самое оно, да.
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12.12.2020 15:07 Відповісти
А повеситься бы этим депутатам заявителям. Вот и вышла бы экономия для бюджета.
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12.12.2020 15:29 Відповісти
"Депутаты "Слуги народа" призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику." - для Ахметова?
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12.12.2020 15:35 Відповісти
только у Ахметова станции ВИЭ?
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12.12.2020 19:33 Відповісти
Праклятый путен, снова нагибает украинцев! Шоб то здох со своими ветряками!
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12.12.2020 17:21 Відповісти
На хрена украинскому народу Зелёная энергетика, которая в пять раз дороже обычной!!! Ахметов снова бабки отбивает, через бюджет!! Ему Это нужно, пусть он на свои преприятия и берёт, эту дорогущую электорэнергию!!
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12.12.2020 18:59 Відповісти
мне нужна зеленая энергетика. 5000 долларов в год на дороге не валяются
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12.12.2020 19:36 Відповісти
 
 