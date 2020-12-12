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Тротуари - суцільна ковзанка. Понад тисяча звернень до травмпунктів, - Кличко загрожує кадровими висновками через неякісне прибирання Києва

Тротуари - суцільна ковзанка. Понад тисяча звернень до травмпунктів, - Кличко загрожує кадровими висновками через неякісне прибирання Києва

Сьогодні, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав голів столичних районів, профільних заступників голови КМДА та керівників комунальних служб на термінову нараду щодо прибирання територій в столиці.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова була жорсткою..

Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Понад тисяча звернень киян до травмпунктів за останню добу!" - підкреслює мер.

Крім цього він зазначає, що найбільше нарікань на неефективну роботу служб на Оболоні, Святошино, на Борщагівці та Лісовому масиві.

Люди ходять дорогами, бо тротуарами пройти неможливо.

"Київавтодор" вчасно вивів техніку і дороги в Києві почищені. Доручив керівництву "Київавтодору" допомогти районам із прибиранням місць найбільшого скупчення людей – зупинок громадського транспорту, площ біля установ, торгових центрів.

Главам районів наголосив, що незадоволений їх роботою. Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб.

"Київблагоустрою" доручив перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом – біля кафе, ресторанів, торгових центрів", - підсумував Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожеледиця в Україні протримається до завтра, оголошено жовтий рівень небезпеки, - ДСНС

ожеледиця (83) Київ (19448) Кличко Віталій (3509) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+22
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https://twitter.com/scamp_rogue scamp

на просьбу Полиции не выезжать на дороги в плохую погоду, отреагировали только коммунальные службы
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12.12.2020 14:52
+12
В Києві старушка впала після Порошенковського галаліда.

- Це галалідоцид старих людєй Порошенком, кричала ВОНА.

Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева - Цензор.НЕТ 2501
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12.12.2020 14:35
+11
Ситуація давня як світ !! Буває,раптом ,зненацька прийшла зима !!!)))
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12.12.2020 14:33
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а без крайностей если - между домоседом и дальнобоем - практически все остальные.
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12.12.2020 17:33 Відповісти
Я ж грю -- завидую! *)
Не знаю, как у вас, а тут -- с наступлением поздней осени, в каждом квартале стоят маленькие такие тракторочки, с посыпалками... -- и если шо -- до приезда основных служб, в первую очередь чистят тротуары.

На ватобанах тоже -- около нуля -- уже поливают рассолом полотно...
А когда снег валит круто -- то капэць... -- два Чистильщика, раскладными своими ковшами чётырёхполосный автобан перекрывают... ...и тащись за ними 60км. в час.

Пробаки лютые...
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12.12.2020 17:43 Відповісти
на каждую полосу по машине обычно - идут стойным гусиным хором - до 5 утра все расчищено, но глаза терять все равно не нужно...
в течении дня и дальше - зависит от кол-ва снега и льда - было и катался поперек хотя и на четветеньках - к вопросу в "суд на лед"...
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12.12.2020 17:51 Відповісти
Я про суд за ущербы, по вине дорожных служб. Погноз погоды -- в свободном доступе...
...и Деток жалко...
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12.12.2020 18:04 Відповісти
даже не начинал бы ету тему - ну разве хочется самому себе нервы попортить
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12.12.2020 18:12 Відповісти
так если идет дождь и сразу оледеневает, как это ликвидировать?
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12.12.2020 18:20 Відповісти
Заблаговременно... -- дежурная техника и люди на улицах. У нас так.
Было в прошлом году -- я домой утром вернулся, а снего во дворе моего дома не убрали -- 40 квартир! -- матюкнулся, взялся за лопату -- не успел два раза махнуть, как спецы приехали...

А уличные тротуары уже были чистые.
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12.12.2020 18:25 Відповісти
спочатку злодіїв, що навіть пісок покрали, призначив - невідомо,за які пряники - а потім нєдоволєн. Це шо,наслідки спортивних травм?
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12.12.2020 15:48 Відповісти
Грозный, начни с себя.
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12.12.2020 15:54 Відповісти
Шо там Виталик? На лисапете сейчас не ездит?
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12.12.2020 16:06 Відповісти
На коньки надо становиться,а потом на лыжи.
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12.12.2020 19:48 Відповісти
Непонимаю, почему в том что люди без мозгов, винят Кличко, а не самих себя? Неужели Кличко заставлял кого-то падать либо лезть на лед? Или это Кличко ламал руки-ноги населению?! А те видосы с Андреевского... челы вместо того, чтобы обойти, лезли в ледяную гору. Нафуя, спрашивается?!
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12.12.2020 16:10 Відповісти
как говорил мэр Лёня Космос: не я снег раскидал, не мне его и убирать.
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12.12.2020 16:40 Відповісти
Хтось раніше насміхався з киян, що обрали наркомана Льоню Космоса в мери, а потім взяли та обрали іншого наркомана - Вову Клоуна в президенти
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12.12.2020 21:29 Відповісти
Кличко нужно или сделать апперкот или хук, тем кто виноват за тысячи покалеченных киевлян, или сделать харакири или сеппуку. Ато Веталь сделал вид, что он типа нипричём.

И кстати, этот ледовый п*ц на улицах Киева продолжается. Этой ночью все тротуары и дороги должны быть очищены. Потому что сначала пешеход поскальзывается на тротуаре, и скатывается на проезжую часть, где котится по льду машина, прямо на пешехода.
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12.12.2020 16:38 Відповісти
брешеш. На дорогах льоду нема
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12.12.2020 21:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YzWgsUw5--E на
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13.12.2020 01:10 Відповісти
Андріївській узвіз - це не дорога. Я казав саме про дороги.
На тротуарах та во дворах дійсно не все гаразд
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14.12.2020 09:26 Відповісти
В Луцьку, принаймні де я проходила, не посипано зовсім і піску не завезено. На Львівській, мабуть двірничиха була на лікарняному, то гори листя прикидані снігом тиждень лежали.
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12.12.2020 16:45 Відповісти
а как его убрать..это же не снег. опять солью всё засыпать...да идите вы нах, машина гниёт за пару лет от вашей соли, дегенераты.
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12.12.2020 17:05 Відповісти
Никак. Весны нужно ждать.
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12.12.2020 19:02 Відповісти
Пусть лучше люди падают и кости ламают а авттомобили скользят и сталкиваются?
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13.12.2020 00:31 Відповісти
Клячко невинават. Лучший мэр столыци!
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12.12.2020 17:09 Відповісти
Как всё поменялось то, ещё пару лет назад во всём был бы виноват Порошенко и только Порошенко, а теперь при ЗЕкловуне уже и Кличко стал виноватым, да кто угодно только Зеленский непричём
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12.12.2020 17:14 Відповісти
Ну да, ведь ни Поросенко, ни кляча ни за что не могут быть виноваты, занимая такие должности. Они вообще ни за что не отвечают и спрашивать их не за что.
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12.12.2020 19:04 Відповісти
а чого Зараз не клоун винуватий а Кличко?
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12.12.2020 21:31 Відповісти
Да, представь себе, за работу коммунальных служб города отвечает напрямую Клячко, как мэр Киева. Или это клоун погоду такую наколдовал?
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12.12.2020 22:41 Відповісти
а місто в якій країні знаходиться і хто відповідає за стан справ у цій країні?
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13.12.2020 01:06 Відповісти
Президент отвечает за коммунальное хозяйство во всех городах Украины?
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13.12.2020 13:18 Відповісти
саме так. Раз Кличко зобов'язаний відповідати за кожну вулицю та прибиральника - Зеленський має відповідати за ожеледицю та її наслідки по всій країні
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14.12.2020 09:18 Відповісти
Нет, не обязан. Разберись как следует в обязанностях президента. Ты несёшь полную херню, в попытках оправдать Клячу.
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14.12.2020 12:57 Відповісти
чекаємо на вас у новині про поганого мера хернеса (гололід у Харкові)
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13.12.2020 01:20 Відповісти
А это тут при чём? Кернес вообще полудохлый в клинике валяется. Педалька вроде пока в своём уме и здравии находится, не?
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13.12.2020 13:19 Відповісти
Тобто Хєрнєс расово правильний і його не чіпаємо.... да, ботва?
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14.12.2020 09:21 Відповісти
Да чипай сколько хочешь. Кернес не мэр самого главного города с гигантским бюджетом. Если у него люди так же калечатся из-за гололёда - попрошу пруф. Иначе это лишь неуклюжая попытка съехать, переводя стрелки.
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14.12.2020 13:00 Відповісти
Зима почалася із заливки ковзанки перед адміністрацією преЗЕдента.
Цього виявилось мало - природа додала льоду.
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12.12.2020 17:27 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
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12.12.2020 17:31 Відповісти
Головне, щоб світло у парках було.
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12.12.2020 18:05 Відповісти
как всегда, в декабре, зима нечаянно настала...
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12.12.2020 18:35 Відповісти
Вы, лохи, нужны ему только тогда, когда нужно крестик за него в бюллетене ставить. Да и еще, некоторые из вас случайно проживаете на землице, которую они уже запланировали раздерибанить.
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12.12.2020 18:59 Відповісти
Тупого Кличка выбрали потомучто альтернативой ему был издабол и агент кремля-Пальчевский. И я думаю что при таком выборе Педалик-лучше. Я-бы лучше выбирал между Кличко и мером Ирпеня-но последний не выставлял кандидатуру на меры Киева-а жаль
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13.12.2020 00:33 Відповісти
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