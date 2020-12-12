Тротуари - суцільна ковзанка. Понад тисяча звернень до травмпунктів, - Кличко загрожує кадровими висновками через неякісне прибирання Києва

Сьогодні, 12 грудня, мер Києва Віталій Кличко зібрав голів столичних районів, профільних заступників голови КМДА та керівників комунальних служб на термінову нараду щодо прибирання територій в столиці.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова була жорсткою..

Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Понад тисяча звернень киян до травмпунктів за останню добу!" - підкреслює мер.

Крім цього він зазначає, що найбільше нарікань на неефективну роботу служб на Оболоні, Святошино, на Борщагівці та Лісовому масиві.

Люди ходять дорогами, бо тротуарами пройти неможливо.

"Київавтодор" вчасно вивів техніку і дороги в Києві почищені. Доручив керівництву "Київавтодору" допомогти районам із прибиранням місць найбільшого скупчення людей – зупинок громадського транспорту, площ біля установ, торгових центрів.

Главам районів наголосив, що незадоволений їх роботою. Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб.

"Київблагоустрою" доручив перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом – біля кафе, ресторанів, торгових центрів", - підсумував Кличко.

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