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Новини Місцеві вибори-2020
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У Запоріжжі під час обрання голови облради відбулися бійки, в роботі сесії оголошено перерву

У Запоріжжі під час обрання голови облради відбулися бійки, в роботі сесії оголошено перерву

Голосування новообраних депутатів Запорізької обласної ради за голову облради в суботу вночі завершилося бійкою і звинуваченнями у фальсифікаціях, в роботі сесії оголошено перерву до 15 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", перша сесія Запорізької обласної ради почалася в п'ятницю вдень, а завершилася пізно вночі. Голосування, проведення якого мало відбуватися в таємному режимі, стартувало близько 1:20 ночі.

На пост глави Запорізької обласної ради було висунуто дві кандидатури - нинішній глава Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін - від партії "Слуга народу", а також генеральний директор ТОВ "Будсервіс" Геннадій Шевченко - від партії "Єднання" Володимира Буряка (Буряк - мер м .Запоріжжя).

За словами кількох депутатів Запорізької обласної ради, перед голосуванням виникла "негласна коаліція, створена представниками "Слуги народу"," Опоблоку" і "Батьківщини", які намагалися обрати головою облради нинішнього главу Запорізької ОДА Боговіна".

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Водночас кандидатура Боговіна не набрала потрібної кількості голосів: з 84 депутатів за нього проголосувало 40.

Як зазначив на своїй сторінці в фейсбуці депутат від "Європейської Солідарності" Ігор Артюшенко, в Запорізькій  облраді сталася "нечесна поразка".

"Так, ті депутати в бюлетенях ставили не "плюсики" чи "галочки", а свої номери! І, незважаючи на це, вони програли - кандидат від Слуг Народу набрав аж сорок 40 голосів (з необхідних мінімум 43). Навіть більше, коли вони дорахували голоси і зрозуміли, що нечесно програли, то спробували просто вкрасти бюлетені - винести їх з зали обласної ради. Але і це їм не вдалося, бо були фізично повернуті. На заклики депутатів обласної ради оприлюднити результати голосування - вони відмовились, і більшість лічильної комісії банально втікла з залу на чолі з головою ОДА. В обласній раді було всяке. Але такої ганьби ще не було ніколи. Навіть в часи Януковича.Просто сором", - написав Артюшенко.

У роботі сесії Запорізької обласної ради оголошено перерву до 14:00 15 грудня. Запорізькі депутати звернулися в поліцію з вимогою дати правову оцінку подіям і порушити кримінальне провадження.

бійка (736) Запоріжжя (2263) місцеві вибори (1366) облрада (283)


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Топ коментарі
+9
"Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины" - кто бы сомневался, что засранцы создадут коалицию.
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12.12.2020 15:19
+5
возникла "негласная коалиция, созданная представителями "Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины"

"чого не сидить медведчук?" - бубанька на стадіоні....
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12.12.2020 15:15
+5
Гадаю що це вже остаточний захід "Матьківщини" з українського політичного обрія !!))
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12.12.2020 15:28
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возникла "негласная коалиция, созданная представителями "Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины"

"чого не сидить медведчук?" - бубанька на стадіоні....
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12.12.2020 15:15 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм повернення України в "родную говєнь" Московську орду !!))
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12.12.2020 15:30 Відповісти
"Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины" - кто бы сомневался, что засранцы создадут коалицию.
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12.12.2020 15:19 Відповісти
Гадаю що це вже остаточний захід "Матьківщини" з українського політичного обрія !!))
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12.12.2020 15:28 Відповісти
Ось обличчя "РодинЫ", вони там де московія і де наливають.
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12.12.2020 15:49 Відповісти
Кормушки делят.
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12.12.2020 15:22 Відповісти
Фи, - как грубо. Очевидно шо бой идет за право обеспечить мудрому нариду молочные реки и кисельные берега
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12.12.2020 15:35 Відповісти
СН,ОП та Матьківщина ,все зе кремлівським гаслом-"Лишьби не Порошенко!" !! Сепарсько-колорадський реванш триває !!))
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12.12.2020 15:27 Відповісти
Розійшовся Боговін.Після того,як взяв Бердянськ,вирішив нахрапом облраду взяти.Та буряківці тут міцно сидять У Запоріжжі під час обрання голови облради відбулися бійки, в роботі сесії оголошено перерву - Цензор.НЕТ 3696
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12.12.2020 15:48 Відповісти
Ахметка через ватну "свеклу"(буряка) та його карманну партію "єднання" вирішив захопити не тільки Запоріжжя, а і всю область.
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12.12.2020 16:32 Відповісти
Ахметов, з одної сторони (Буряк - його креатура, опоблок також), Зе зі своїми уродами, беня зі своїм замайбахом і мертвечук зі своїм зажопом в Запоріжжі серйьозно зрізались, жоден не може організувати коаліції.
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12.12.2020 20:37 Відповісти
 
 