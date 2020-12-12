У Запоріжжі під час обрання голови облради відбулися бійки, в роботі сесії оголошено перерву

Голосування новообраних депутатів Запорізької обласної ради за голову облради в суботу вночі завершилося бійкою і звинуваченнями у фальсифікаціях, в роботі сесії оголошено перерву до 15 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", перша сесія Запорізької обласної ради почалася в п'ятницю вдень, а завершилася пізно вночі. Голосування, проведення якого мало відбуватися в таємному режимі, стартувало близько 1:20 ночі.

На пост глави Запорізької обласної ради було висунуто дві кандидатури - нинішній глава Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін - від партії "Слуга народу", а також генеральний директор ТОВ "Будсервіс" Геннадій Шевченко - від партії "Єднання" Володимира Буряка (Буряк - мер м .Запоріжжя).

За словами кількох депутатів Запорізької обласної ради, перед голосуванням виникла "негласна коаліція, створена представниками "Слуги народу"," Опоблоку" і "Батьківщини", які намагалися обрати головою облради нинішнього главу Запорізької ОДА Боговіна".

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Водночас кандидатура Боговіна не набрала потрібної кількості голосів: з 84 депутатів за нього проголосувало 40.

Як зазначив на своїй сторінці в фейсбуці депутат від "Європейської Солідарності" Ігор Артюшенко, в Запорізькій облраді сталася "нечесна поразка".

"Так, ті депутати в бюлетенях ставили не "плюсики" чи "галочки", а свої номери! І, незважаючи на це, вони програли - кандидат від Слуг Народу набрав аж сорок 40 голосів (з необхідних мінімум 43). Навіть більше, коли вони дорахували голоси і зрозуміли, що нечесно програли, то спробували просто вкрасти бюлетені - винести їх з зали обласної ради. Але і це їм не вдалося, бо були фізично повернуті. На заклики депутатів обласної ради оприлюднити результати голосування - вони відмовились, і більшість лічильної комісії банально втікла з залу на чолі з головою ОДА. В обласній раді було всяке. Але такої ганьби ще не було ніколи. Навіть в часи Януковича.Просто сором", - написав Артюшенко.

У роботі сесії Запорізької обласної ради оголошено перерву до 14:00 15 грудня. Запорізькі депутати звернулися в поліцію з вимогою дати правову оцінку подіям і порушити кримінальне провадження.