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Новини
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Викрито "схему" з відмивання 7 млн грн бюджетних коштів під час ремонту дороги в Черкасах, - Нацполіція

Викрито

Поліцейські повідомили директору підприємства підозру в розтраті бюджетних коштів при ремонті дороги. Сума збитку становить майже сім мільйонів гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області викрили злочинну "схему" розтрати бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Встановлено, що між приватною структурою та двома департаментами Черкаської міської ради було укладено договір на реконструкцію дорожнього покриття однієї із вулиць у місті Черкаси. Згодом у договір вносили зміни щодо розміру фінансування та термінів виконання робіт шляхом укладення семи додаткових угод. Остаточна ціна робіт склала понад 20 мільйонів гривень.

Упродовж червня-грудня 2016 року 37-річний директор товариства-підрядника підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про їх недостовірність, а саме - факти неякісного ремонту покриття. Це підтверджено комплексною судовою будівельно-технічною та іншими експертизами.

Внаслідок дій керівника товариства територіальній громаді міста Черкас завдано майже сім мільйонів гривень збитків.

Наразі директору приватної структури слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Встановлено інших осіб, причетних до вчинення злочину, вирішується питання про вручення їм підозр.

Також дивіться: Нацполіція підтверджує напад на поліцейських при складанні адмінпротоколу на Київщині: злочинців затримано, вилучено зброю та боєприпаси. ВIДЕО

дороги (3060) Нацполіція (15161) ремонт (2300) Черкаси (547)


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Топ коментарі
+11
он чого Бондарєнка у *********** вибачення просив
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12.12.2020 15:33
+7
В Черкассах армяне плотно сидят на ремонте дорог.. видел воочию этот ремонт и этих армян.. а Бондарннко их крышует..
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12.12.2020 15:37
+4
Велике будівництво: первый пошел!
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12.12.2020 15:28
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не крадіть мало, бо впіймають!
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12.12.2020 15:27 Відповісти
"гудуть крокви", Велике Крадівництво крокує по Вкраїні "стремітєльним домкратом"
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12.12.2020 19:04 Відповісти
Велике будівництво: первый пошел!
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12.12.2020 15:28 Відповісти
Та це ще малє будівництво, сльози, на великому правоохоронці забуксують, не їх рівень.
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12.12.2020 15:30 Відповісти
На большой стройке в этом году украдено около 40% выделенных денег. И так все 30 лет.
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12.12.2020 15:29 Відповісти
Основний відкат - 30%, це стандарт (інколи доходить до 50% і навіть більше ^Саша50%^ це поганяло), але далі! Далі пасуться меньші олені, вони теж не голені, не поєні, їм теж свого треба.
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12.12.2020 15:35 Відповісти
бубочка дозволив 30.
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12.12.2020 17:51 Відповісти
он чого Бондарєнка у *********** вибачення просив
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12.12.2020 15:33 Відповісти
ага
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12.12.2020 16:20 Відповісти
А я голову ламав до чого ці вибачення, тепер все зрозуміло.
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12.12.2020 16:45 Відповісти
захмелілий Бонапарт-Віслюк: "Воруют все !!!"
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12.12.2020 19:07 Відповісти
Це наче справа НАБУ, чи поліція зазіхнуда повернути собі право на розслідування фінансових злочинів
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12.12.2020 15:36 Відповісти
Пан найпотужніший міністр нагадує про табличку ділення)
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12.12.2020 15:40 Відповісти
В Черкассах армяне плотно сидят на ремонте дорог.. видел воочию этот ремонт и этих армян.. а Бондарннко их крышует..
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12.12.2020 15:37 Відповісти
зато в случае войны, там на городских дорогах парашники все свои танки разобьют. от и скажи теперь, шо талян с братками не поцреот ))
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12.12.2020 15:51 Відповісти
Ай-яй-яй, вся Украина знает, что с дорог откат 40%. А они разоблачили схему
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12.12.2020 15:37 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/11/7276649/ Мер-бунтарь извинился перед Зеленским
Не простил Зё мера Черкасского. Злопамятный Зёслик
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12.12.2020 15:42 Відповісти
жЮлькін Бондаренко відпилився і ЗЕ, і Ю
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12.12.2020 19:08 Відповісти
Не поделился вот и разоблачили.
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12.12.2020 15:39 Відповісти
Поймали белые трёх индейцев и посадили в сарай. Через три дня они сбежали.Их снова поймали и спросили, как им удалось сбежать.Вождь говорит:
-Ну, сидим первый день, сидим второй день, на третий день Зоркий Сокол заметил, что у сарая нет четвёртой стены...
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12.12.2020 15:41 Відповісти
Говорите прямо -из"ковидных".
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12.12.2020 15:41 Відповісти
"схема" по отмыванию 7 млн грн бюджетных средств
Не по отмыванию, а по загрязнению! -- буджетное -- оно изначально стерильное...
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12.12.2020 16:00 Відповісти
Мне на границе сказали,половину контрабанды НАМ.Исходя из этого,у 37-летнего директора останется 3.5 млн гр.
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12.12.2020 17:47 Відповісти
Так вже мер ніби вибачився перед презедентом, чи цього замало?
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12.12.2020 18:17 Відповісти
То, что раскрыли - хорошо. Но возникает вопрос: почему коррупционную схему, которая причинила государству убытков на 7 миллионов (!) раскрывает не НАБУ и 100500 других коррупционных органов, а полиция, чья задача - общеуголовные преступления? Оперативник НАБУ получает в 4 раза больше, чем оперативник полиции, так какого хера, извините за выражение? Получается, что полиция делает работу НАБУ, в то время, как для человека, у которого украли мобилу времени не остается?
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13.12.2020 00:34 Відповісти
 
 