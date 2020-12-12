Російські найманці на Донбасі обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено
У суботу, 12 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил, внаслідок чого поранення мають два українські воїни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст, ексбоєць ЗСУ Михайло Ухман.
"Станом наразі.
Російські терористи обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено. Війна в Україні", - написав він.
Також він повідомив, що найманці РФ, крім гранатометів і АГС, другий день застосовують міномети калібру 82 і 120 мм.
Топ коментарі
+26 Лысый коротышка
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+22 Яр Холодний
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"Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. - ООС" Пресс-ститутки ООС жгут ... остается написать еще по ДТП с миной
Все... "Ейфорія" у "бубочки" закінчилася остаточно... Розуміє - якщо появиться на широкій публіці, то й матюками обкладуть, а то і морду наб"ють, за нагоди...
вєрю в мірную фашистскую *********!
просто несила втриматись, як його хочеться!
дєржитє міня сємєро!
понимаете - два ранены... в перемирное-перемирие 100500 дней в голове главнокакбыкомандующего длящегося...
Тобто, люди не хотіли про неї чути - Зеля їм влаштував.
Скорішого одужання Хлопчикам!
І бажаю нашій країні справжнього а не іграшкового президента та головнокомандувача !