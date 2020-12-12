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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці на Донбасі обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено

Російські найманці на Донбасі обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено

У суботу, 12 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил, внаслідок чого поранення мають два українські воїни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст, ексбоєць ЗСУ Михайло Ухман.

"Станом наразі.
Російські терористи обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено. Війна в Україні", - написав він.

Також він повідомив, що найманці РФ, крім гранатометів і АГС, другий день застосовують міномети калібру 82 і 120 мм.

Також читайте: Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС

обстріл (28392) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+26
"Ні в коєм случає нє отвєчать! А то Путіну не смогу в глаза заглінуть!"
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12.12.2020 16:16
+22
Терміново, "в тему": Всім матюкаться!!! Зателефонував товариш, з чергування: "Блазень" сьогодні приїжджав у Чернігів... Ніякої "помпи", "фанфар" і "барабанів"... Тихцем приїхав, поздоровив штаб Північного оперативного командування з Днем Сухопутних військ і "здриснув"... Представників ЗМІ привозив своїх власних, чернігівські ЗМІ повідомлені не були...
Все... "Ейфорія" у "бубочки" закінчилася остаточно... Розуміє - якщо появиться на широкій публіці, то й матюками обкладуть, а то і морду наб"ють, за нагоди...
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12.12.2020 16:28
+18
странный режим прекращения, его нарушают а он продолжается
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12.12.2020 16:17
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"Ні в коєм случає нє отвєчать! А то Путіну не смогу в глаза заглінуть!"
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12.12.2020 16:16 Відповісти
И придётся как всегда заглядывать }{уйлу в очко.
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12.12.2020 16:27 Відповісти
За нас всех-"мазу" тянуть.
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12.12.2020 16:51 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1337749151166107651 56 мин

"Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. - ООС" Пресс-ститутки ООС жгут ... остается написать еще по ДТП с миной
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12.12.2020 16:17 Відповісти
-- нема фантазии в ООС, как у Бутусова! -- надо не траектории пуль обвинять, а углы отражающих поверхностей...*)
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12.12.2020 16:25 Відповісти
странный режим прекращения, его нарушают а он продолжается
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12.12.2020 16:17 Відповісти
Та тож тепер ворог регулярно відкриває прикольний, в стилі 95-ої хохми, дружній неприцільний вогонь.
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12.12.2020 22:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k3XNIL3Eox4&feature=emb_logo апостроф Пионтковский -Ермак агент России
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12.12.2020 16:20 Відповісти
Самый крепкий Мир -- это, когда ботаники уверяют хулиганов, шо тем неочем волноваться... *)
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12.12.2020 16:23 Відповісти
Терміново, "в тему": Всім матюкаться!!! Зателефонував товариш, з чергування: "Блазень" сьогодні приїжджав у Чернігів... Ніякої "помпи", "фанфар" і "барабанів"... Тихцем приїхав, поздоровив штаб Північного оперативного командування з Днем Сухопутних військ і "здриснув"... Представників ЗМІ привозив своїх власних, чернігівські ЗМІ повідомлені не були...
Все... "Ейфорія" у "бубочки" закінчилася остаточно... Розуміє - якщо появиться на широкій публіці, то й матюками обкладуть, а то і морду наб"ють, за нагоди...
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12.12.2020 16:28 Відповісти
Так и в "Золотое" не приехал-подтвердить,что не лох.
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12.12.2020 16:53 Відповісти
Цій падлі не морду бити треба, а довічне ув'язнення - за державну зраду.
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12.12.2020 21:09 Відповісти
вєрю путєну!
вєрю в мірную фашистскую *********!
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12.12.2020 16:29 Відповісти
Ну давайте, пишите, что Байден нам поможет. Это Трамп нехороший был, а уж дедушка Джо, он ух, как вжарит. Прямо как в минских угодах по Карабаху. Ох они там все порешали, за 30-лет. (А нет, нихрена не порешали. Но в Украине-то будет по другому)
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12.12.2020 16:31 Відповісти
це дуже переконує за рюзгє мір
просто несила втриматись, як його хочеться!
дєржитє міня сємєро!
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12.12.2020 16:34 Відповісти
Русский мир - это чисто фашистская конструкция, но это не значит, что США сильно будут вникать в этот вопрос. США запросто дружит с более, чем сомнительными режимами, ну или им не мешает. Когда Байден придумал "перезагрузку" отношений с РФ, тогда что,был какой-то принципиально другой Путин?
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12.12.2020 19:11 Відповісти
два ранены... вот так прямолинейно... без "легкие вторичные...как бы от рикошета..."
понимаете - два ранены... в перемирное-перемирие 100500 дней в голове главнокакбыкомандующего длящегося...
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12.12.2020 16:47 Відповісти
Чего-то я не понял:в 11.01 была уже эта новость,теперь-снова.Они что,5 часов обстреливают?
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12.12.2020 16:59 Відповісти
Російські найманці на Донбасі обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено - Цензор.НЕТ 9260 https://censor.net/ru/user/462738 ***** на Цензоре , уже можно писать так , это имя собственное А чево б русне не стрелять , если знают , что ВСУ не ответит это война , и если в Украине сейчас возглавили армию Долбо......ы , почему этим не воспользоваться
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12.12.2020 17:16 Відповісти
.....все это делается для дискредитации ВЛАСТИ , АРМИИ , добровольцев и главное ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ !!! не больше ,не меньше....
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12.12.2020 17:20 Відповісти
За війну вже всі забули.
Тобто, люди не хотіли про неї чути - Зеля їм влаштував.
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12.12.2020 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k3XNIL3Eox4&feature=emb_logo апостроф Пионтковский
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12.12.2020 17:33 Відповісти
"умно" тут смайлы раскидывать? не думаю.
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12.12.2020 17:36 Відповісти
А какая разница?
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12.12.2020 18:58 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).
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12.12.2020 20:20 Відповісти
Можна прийняти будь який, навіть "найкращий закон" але проблема в його виконанні і коштах та засобах витрачених державою на цю справу. Ви думаєте закон, на який будуть "класти з прибором" щось змінить? Ні... Може замість законів, які мають "забезпечувати" Авакови з Вєнєдіктовими, просто бити халявами по пиці прокацаплених падлюк...
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13.12.2020 06:39 Відповісти
з таким гівнокомандуючим та міністром оборони, та з хомчаками це і не дивно!
Скорішого одужання Хлопчикам!
І бажаю нашій країні справжнього а не іграшкового президента та головнокомандувача !
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12.12.2020 21:01 Відповісти
С такими командирами спец.Операция будет длиться лет сто
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13.12.2020 10:32 Відповісти
 
 