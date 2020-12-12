Російські найманці на Донбасі обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено

У суботу, 12 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил, внаслідок чого поранення мають два українські воїни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст, ексбоєць ЗСУ Михайло Ухман.

"Станом наразі.

Російські терористи обстрілюють наших військових, двох українських воїнів поранено. Війна в Україні", - написав він.

Також він повідомив, що найманці РФ, крім гранатометів і АГС, другий день застосовують міномети калібру 82 і 120 мм.

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