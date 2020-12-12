МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи"

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, щодо яких урядом РФ запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.

"МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України і представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України у всіх її формах і проявах", - сказано в заяві.

Зазначається, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм і принципів міжнародного права.

"Україна і надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - додали у відомстві.

Читайте також: Росія запровадила санкції проти "слуг народу"