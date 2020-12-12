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Новини Санкції Росії проти України
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МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи"

МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, щодо яких урядом РФ запроваджуються так звані "спеціальні економічні заходи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.

"МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України і представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України у всіх її формах і проявах", - сказано в заяві.

Зазначається, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм і принципів міжнародного права.

"Україна і надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - додали у відомстві.

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Автор: 

МЗС (4120) санкції (11816)


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Топ коментарі
+7
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 2705
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12.12.2020 16:55
+6
У нас самих "руки не доходят" до депутатов и чиновников, у кого бизнес в рашке.
Пусть хоть они им по голове дадут.
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12.12.2020 16:42
+4
Это точно МИД Украины выразил протест по этому поводу?
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12.12.2020 16:52
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Как дети малые,пальчиком друг другу ну ну ну машут.А что вы ожидали за санкции?
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12.12.2020 16:34 Відповісти
У нас самих "руки не доходят" до депутатов и чиновников, у кого бизнес в рашке.
Пусть хоть они им по голове дадут.
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12.12.2020 16:42 Відповісти
Алёнки в детстве и юности недодали...*)
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12.12.2020 16:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354488 - как по мне, так каждый руский и любитель срускаво мира - должен быть в санкционном списке на кладбище. ибо дибилам место только там. Я прав, ватное недорозумение
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12.12.2020 16:54 Відповісти
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 2705
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12.12.2020 16:55 Відповісти
Это точно МИД Украины выразил протест по этому поводу?
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12.12.2020 16:52 Відповісти
Невыразительно протестовал...
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12.12.2020 16:56 Відповісти
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 9959
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12.12.2020 16:55 Відповісти
А нехрен идти в депудятлы если с парашкостаном дружон. Всё правильно. Действительно народному депутату должно быть по барабану Шо там кацапсины проитв него вводят
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12.12.2020 16:58 Відповісти
Та то їх рашисти, разумкових з бужанськими, як собачка місце мітить, "обозначили" на більш активну антиукраїнську роботу.
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12.12.2020 16:59 Відповісти
Тю, шо мешает признать всех депутатов Госдумы террористами и требовать их выдачи в Украину через Интерпол?
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12.12.2020 16:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354488 - опять ?
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 677
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12.12.2020 17:01 Відповісти
ЗРИ В КОРІНЬ
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12.12.2020 17:15 Відповісти
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 4898
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12.12.2020 17:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/34570 - лугандоны жрать захотели ?
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12.12.2020 21:06 Відповісти
Вы когда разорвёте дипломатические отношения с рашей? Как стыдно жить в такой трусливой и продажной стране. Позорище.
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12.12.2020 17:59 Відповісти
Та не скулите как девочки Не министерство а дрыщи какие то Вы ещё расплачьтесь в фейсбуке
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12.12.2020 18:28 Відповісти
Самая лучшая реакция - просто забить и не обращать внимания ). Вот это бы московитов больше всего и злило бы )).
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12.12.2020 19:18 Відповісти
А наше МЗС реагували, коли САМ КІНЬ ПЕЧАЛЬНИЙ зустрічався с правими з Німеччини, так-так саме з тими, кого рашисти підкормлюють й котрі катаються до Криму частенько
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12.12.2020 21:11 Відповісти
Из порта в Одесской области вышло судно со стратегическим сырьем, предназначенным для завода в оккупированном Крыму

Поставки украинского ильменита - сырья для производства титана - в оккупированный Крым возобновились. Незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз.
«Думская» уже не раз https://dumskaya.net/news/v-odesskom-portu-oshvartovalsya-narushitel-sankt-117562/ писала о таких поставках из одесского порта, но сейчас сырье отправляют из порта Черноморск.

https://dumskaya.net/pics/b9/picturepicture_160779264966341055326227_91689.jpg МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 7354

В субботу, 12 декабря, гавань покинул рудовоз BOGDAN, груженный 11,5 тысяч тонн ильменита. Судно пришло в Черноморск еще 27 ноября, но погрузке долго препятствовала СБУ. Уйти ему удалось только после вмешательства руководства Фонда госимущества, которое таким образом отстаивает интересы государственной же «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК), добывающей ильменит.
Последняя 13 октября этого года заключила контракт с чешской компанией Belanto trade s.r.o., обязавшись поставить в октябре-декабре 50 тысяч тонн ильменита, который добывается и обогащается в Иршанске Житомирской области. Belanto trade s.r.o. - это посредник, через который сырье получает предприятие «Крымский титан», расположенное на захваченном полуострове и принадлежащее олигарху Дмитрию Фирташу.
По данным информированных источников, сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым, составляет около 6,5 миллионов евро. Ранее поставками занималась немецкая ITS, но она привлекла внимание прессы и общественности, и после череды скандалов ее решили заменить. По данным информированных источников, вопрос курирует лично заместитель главы ФГИУ Денис Кудин.
BOGDAN заявил в качестве порта назначения турецкий Самсун, но в действительности направился в болгарскую Варну, в чем легко убедиться при помощи соответствующих онлайн-сервисов, предоставляющих информацию о местонахождении гражданских судов. В Болгарии его ждет другой сухогруз - SOURIA. Руду перегрузят на его борт, после чего SOURIA пойдет к берегам Крыма.
Отметим, что руководители Фонда госимущества пытаются убедить всех, что эта - совершенно незаконная - схема необходима для выживания Иршанского горно-обогатительного комбината. О том, что груз в итоге попадет в оккупированный Крым, чиновники, понятно, молчат.
По данным СМИ, с августа этого года завод Фирташа получил примерно 35 тысяч тонн украинского ильменита. Поставляла его все та же SOURIA, которая ходит под сирийским флагом.
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12.12.2020 19:37 Відповісти
Если параша давит на украинских депутатов, значит у этих депутатов есть экономические интересы в параше. Вопрос, а достойны ли они быть украинскими депутатами, имея свои интересы в стране, которая убивает в прямом смысле, украинцев?!
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12.12.2020 20:02 Відповісти
"Огласите пожалуйста весь список."
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12.12.2020 21:47 Відповісти
а я наоборот, горжусь что мой сайт роскомнадзор заблокировал,
якобы за статью ИСЛАМ: взгляд под маску http://www.bible-for-you.org/Propovedn/darij-xycejn.php
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13.12.2020 00:51 Відповісти
 
 