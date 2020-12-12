Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Понад сто чинних і колишніх силовиків і військовослужбовців Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал NЕХТА.
"Правовий дефолт у нашій державі призводить до знецінення норм права і простих людських цінностей. Дії керівництва низки силових і правоохоронних структур призвели до дискредитації нас і наших колег в очах суспільства, завдавши нищівного удару по престижу нашої професії, - констатується в листі. - Більшість із нас - це гідні люди і справжні професіонали своєї справи. Проте величезну кількість наших колег було втягнуто у виконання злочинних наказів із боку групи людей, які незаконно утримують владу в нашій країні. Прикриваючись гаслами патріотизму, ця група людей, порушуючи Конституцію, відстоює суто свої матеріальні інтереси, намагаючись нашими руками придушити волю білоруського народу для збереження своїх посад і незаконно нажитого майна".
Збір підписів триває наразі в закритому режимі, але їх оприлюднять, коли кількість тих, хто підписався, перевищить тисячу.
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"Дебилы, ..." (с) Унылая Лошадь.
то же самое было и во Франции.- перед входом в Париж американцев опомнились - стали вешать и хватать колаборантов, даже женщин, прорезался и Де Голь, партизаны-
глядітє нє пєрєслужитє...
https://mobile.twitter.com/sodel_vlad
https://mobile.twitter.com/sodel_vlad Содель Владислав https://mobile.twitter.com/sodel_vlad @sodel_vlad https://mobile.twitter.com/sodel_vlad/status/410810993338372096 11 дек. 2013 г.
БЕРКУТ під крики ГАНЬБА зранку уходить з Майдану.
Україна. Київ. https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Євромадан 11.12.2013
(про твои 73% мог бы не уточнять)
Карле, ти чув? Жевеш, Карле!😲😱😶
Де там іще "монархів скинули", ліл?
можно мирными методами договариваться с людьми а не этими садисткими и фашисткими!
Я лично так и сделал бы.
Был момент,когда Лука был напуган и готов был бежать,но этот момент упущен.Белорусы по наивности думали,что беспредельщиков можно шариками и цветами спугнуть.Мы вас предупреждали,что нужно действовать,чтоб был практический результат,а не безцельное хождение по улицам.Что ваши шарики и цветочки вам в одно место засунут,что собственно уже и происходит.Но вы нам сказали,чтоб не лезли к ним со своим майданом,сами знаем,как действовать.
Ну а теперь все понятно и предсказуемо.Можно конечно надеяться на чудо или покаяние Луки,или всемирный потом-но границы будут закрываться,контроль ужесточаться,кто посмекалистей-успеет удрать,а остальным-изучать,как живут в Сев.Корее и приспосабливаться.
"в начале было Слово" (с)
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1337736321087967232 8 ч
Швейцария заморозила счета Лукашенко.
Ой... как же так... Там же почти социализм и никто не ворует....
по просьбе трудящихся белаза?
петицию там...
и сообщил о фейке властям Швейцарии. Так что не распространяйте фейки.
а избиения людей в течение 4-х месяцев - тоже фейки?
https://www.the-village.me/village/business/business-news/282957-suisse
Похоже, что об открытом письме беларусских силовиков фейк тех же фейкометателей, наверняка связанных с организаторами протестов. Все это указывает о том, что организаторы протестов в Беларуси - мошенники.
Мабуть початок лагідної зміни влади - з норовливого Лукаша на завербовану Кремлем Тихановську.