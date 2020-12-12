Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військовослужбовців Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал NЕХТА.

"Правовий дефолт у нашій державі призводить до знецінення норм права і простих людських цінностей. Дії керівництва низки силових і правоохоронних структур призвели до дискредитації нас і наших колег в очах суспільства, завдавши нищівного удару по престижу нашої професії, - констатується в листі. - Більшість із нас - це гідні люди і справжні професіонали своєї справи. Проте величезну кількість наших колег було втягнуто у виконання злочинних наказів із боку групи людей, які незаконно утримують владу в нашій країні. Прикриваючись гаслами патріотизму, ця група людей, порушуючи Конституцію, відстоює суто свої матеріальні інтереси, намагаючись нашими руками придушити волю білоруського народу для збереження своїх посад і незаконно нажитого майна".

Збір підписів триває наразі в закритому режимі, але їх оприлюднять, коли кількість тих, хто підписався, перевищить тисячу.

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