У Нагірному Карабасі порушують режим припинення вогню: Азербайджан і Вірменія вказують одне на одного

Азербайджанська сторона 12 грудня відновила наступальні дії у напрямку селищ Старий Таглар і Хцаберд у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Вірменії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

За даними видання, збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку.

Водночас в інформаційному повідомленні Міністерства оборони Азербайджану йдеться, що Вірменія вчинила провокаційні дії, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню на звільнених від окупації територіях Азербайджану, передає АПА.

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"Збройні сили Азербайджану вжили адекватних заходів. Наразі дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в публікації.