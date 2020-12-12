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У Нагірному Карабасі порушують режим припинення вогню: Азербайджан і Вірменія вказують одне на одного
Азербайджанська сторона 12 грудня відновила наступальні дії у напрямку селищ Старий Таглар і Хцаберд у Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Вірменії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.
За даними видання, збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку.
Водночас в інформаційному повідомленні Міністерства оборони Азербайджану йдеться, що Вірменія вчинила провокаційні дії, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню на звільнених від окупації територіях Азербайджану, передає АПА.
"Збройні сили Азербайджану вжили адекватних заходів. Наразі дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в публікації.
Топ коментарі
+47 Володимир Начинка
показати весь коментар12.12.2020 20:55
+32 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар12.12.2020 20:53
+20 Андрей Андреев #458741
показати весь коментар12.12.2020 21:15
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Помирились -- застрелились...
А вони, природно, різні.
Так і ці "воїни-інтернаціоналісти". Там пацанва якась, що світу не бачила. І в головах у неї ТБ з пропагандою. Та іпотеки їхні.
Вміють.
-- а хто недоволен -- поднимает рейтинг Цензор Нет. *)
В районе армянских анклавов в Гадрутском районе (Хцаберд , Спитакашен,Хин Таглар ) начались боестолкновения по всей линии соприкосновения в этом районе. Началом боестолкновений послужил минометный обстрел наблюдательного пункта 15 омсбр (15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада ЦВО в/ч 90600), который находился в районе Хцаберда. Со стороны ВС РФ, как минимум два погибших.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
То ++++. З почином!
Житель Апатитов отрезал себе половой орган, нанёс другие увечья и выпрыгнул в окно.
Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с сильным кровотечением. Врачам удалось спасти северянину жизнь.
А зараз треба підтримати у цьому молдаван.
Треба вирівнювати фронт по усій европейській лінії "від моря до моря".
-ще декілька епізодів зі стрільбою потім
-стрільба з трупами, бажано касабськими(при чому для касабів бажано) і тільки потім
-для ефективного підтримання миру потрібно збільшити контингент, а там дивись, і
-база кацапська намалюється.