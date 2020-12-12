УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10879 відвідувачів онлайн
Новини
3 176 11

Атака хакерів на американську компанію FireEye сигналізує про зростання рівня кіберзагрози для українських інформаційних систем, - Центр кібербезпеки

Атака хакерів на американську компанію FireEye сигналізує про зростання рівня кіберзагрози для українських інформаційних систем, - Центр кібербезпеки

Кібератака на американську компанію з кібербезпеки FireEye може означати також загрозу для українських інформаційних систем.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Національного координаційного центру кібербезпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

"Провідна американська компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці, за повідомленням її керівника, зазнала потужної кібератаки. Унаслідок атаки були викрадені цифрові інструменти, з допомогою яких фахівці Red Team раніше виявляли уразливості в системах захисту інших компаній і урядів", - повідомляють у Центрі кібербезпеки.

Як передає урядове відомство з посиланням на компанію, серед викрадених інструментів як прості скрипти для автоматичного збору даних про мету, так і фреймворки. Вони, вважають у НКЦК, можуть бути використані як кіберзброя.

Читайте також: Російські хакери в 2020 році найчастіше атакували установи сектора безпеки і держоргани, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

"За даними FireEye, характер злому вказує на високу ймовірність причетності до цієї кібератаки спецслужб Російської Федерації. Зважаючи на зростаючу кількість інцидентів, що ми фіксуємо, це сигналізує про збільшення рівня кіберзагрози для українських інформаційних систем, особливо перед новорічними святами та імовірним запровадженням обмежень через карантинні заходи", - повідомляє установа.

Як додають у НКЦК, він разом з іншими органами, які відповідають за кібербезпеку, інформує органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури про способи виявлення та протидії викраденим інструментам FireEye.

Зазначимо, що 9 грудня стало відомо, що американську компанію FireEye, яка розслідувала кібератаки на енергосистему України в 2015 і 2016 роках, атакували хакери. Атака, імовірно, була організована одним з урядів іноземних держав.

Читайте також: Україна посіла 25 місце серед 160 країн у міжнародному рейтингу кібербезпеки

Автор: 

хакер (1346) кібербезпека (1163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Без инсайдера еще никто ничего не украл.
Проверьте расходы ваших сотрудников.
показати весь коментар
12.12.2020 21:11
+3
не надо нас пугать...буба закончит с дорогами и займётся кибуцами для айтишников...
показати весь коментар
12.12.2020 21:15
+2
Объявление.
Мама двух талантливых айтишников, ищет педагога по обучению работе на компьютере.
Только без истерик и оскорблений.
показати весь коментар
12.12.2020 21:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато, беларуские айтишники в Украину переехали! -- иного и не ждал...
показати весь коментар
12.12.2020 21:09 Відповісти
Без инсайдера еще никто ничего не украл.
Проверьте расходы ваших сотрудников.
показати весь коментар
12.12.2020 21:11 Відповісти
не надо нас пугать...буба закончит с дорогами и займётся кибуцами для айтишников...
показати весь коментар
12.12.2020 21:15 Відповісти
Какими же нужно быть рукожопами, чтобы занимаясь кибербезопасностью подвергнуться кибервзлому? Это точно американская компания?
показати весь коментар
12.12.2020 21:16 Відповісти
Объявление.
Мама двух талантливых айтишников, ищет педагога по обучению работе на компьютере.
Только без истерик и оскорблений.
показати весь коментар
12.12.2020 21:20 Відповісти
Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности - Цензор.НЕТ 8813
показати весь коментар
12.12.2020 21:26 Відповісти
гнусный отвратительный флуд
как видят мир художники
Анастасия Нильская. «Женщина надевающая колготки».
Акварель. 60х45 см. 2016 г.

Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности - Цензор.НЕТ 8946
показати весь коментар
12.12.2020 21:27 Відповісти
жесткач какой-то
показати весь коментар
12.12.2020 21:31 Відповісти
а еще сигнализирует об опасном уровне некомпетентности менеджмента и китайцев программеров....
показати весь коментар
12.12.2020 21:50 Відповісти
Дурачье из прогнивших западных демократий никак не поймет: завтра будет поздно.
Страна-бензоколонка в агонии, там не остановятся ни перед чем. Западные придурки забыли, как КГБ и ГРУ вывозили тонны документации на французские Миражи? Чертежи фармацевтического оборудования? Технологические линии по производству электроники? Операционные системы для ЭВМ? Только это было еще при СССР, при железном занавесе.
Сейчас, когда за "золото партии" и деньги Газпрома скуплены и продолжают скупать сотни самых успешных компаний, банков, СМИ, недвижимости по всему миру влияние пророссийских сил несоизмеримо выше. Те, кто обречены и неспособны создавать сами, воруют у же готовое, экономя на разработках годы и десятки миллиардов долларов.
показати весь коментар
12.12.2020 22:31 Відповісти
 
 