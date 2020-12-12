Атака хакерів на американську компанію FireEye сигналізує про зростання рівня кіберзагрози для українських інформаційних систем, - Центр кібербезпеки
Кібератака на американську компанію з кібербезпеки FireEye може означати також загрозу для українських інформаційних систем.
Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Національного координаційного центру кібербезпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
"Провідна американська компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці, за повідомленням її керівника, зазнала потужної кібератаки. Унаслідок атаки були викрадені цифрові інструменти, з допомогою яких фахівці Red Team раніше виявляли уразливості в системах захисту інших компаній і урядів", - повідомляють у Центрі кібербезпеки.
Як передає урядове відомство з посиланням на компанію, серед викрадених інструментів як прості скрипти для автоматичного збору даних про мету, так і фреймворки. Вони, вважають у НКЦК, можуть бути використані як кіберзброя.
"За даними FireEye, характер злому вказує на високу ймовірність причетності до цієї кібератаки спецслужб Російської Федерації. Зважаючи на зростаючу кількість інцидентів, що ми фіксуємо, це сигналізує про збільшення рівня кіберзагрози для українських інформаційних систем, особливо перед новорічними святами та імовірним запровадженням обмежень через карантинні заходи", - повідомляє установа.
Як додають у НКЦК, він разом з іншими органами, які відповідають за кібербезпеку, інформує органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури про способи виявлення та протидії викраденим інструментам FireEye.
Зазначимо, що 9 грудня стало відомо, що американську компанію FireEye, яка розслідувала кібератаки на енергосистему України в 2015 і 2016 роках, атакували хакери. Атака, імовірно, була організована одним з урядів іноземних держав.
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Сейчас, когда за "золото партии" и деньги Газпрома скуплены и продолжают скупать сотни самых успешных компаний, банков, СМИ, недвижимости по всему миру влияние пророссийских сил несоизмеримо выше. Те, кто обречены и неспособны создавать сами, воруют у же готовое, экономя на разработках годы и десятки миллиардов долларов.