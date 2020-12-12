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Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися"

Лідер

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" відбулася словесна суперечка між лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким та нардепом ОПЗЖ Миколою Скориком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Білецького.

Депутат Скорик заявив, що українська сторона має погодитися на амністію бойовикам на Донбасі, а також висловив свою підтримку "всім політв'язням з обох боків від лінії розмежування".

У відповідь засновник полку "Азов" Андрій Білецький зазначив, що Скорик "переходить всі розумні межі". "Мине час, і ваша роль у ситуації із "ЛДНР" обов'язково вилізе", - запевнив лідер "Нацкорпусу".

Дивіться також: Ворог тричі обстрілював українські позиції на Донбасі, ОС відкривали вогонь у відповідь на поранення двох бійців, - пресцентр. ВIДЕО

Крім того, Скорик звинуватив українських добровольців у злочинах на Донбасі. "Ваша партія змогла набрати хоч якісь відсотки в Маріуполі, бо "якісь там добровольці" цей Маріуполь звільнили", - відповів представнику ОПЗЖ Білецький.

Автор: 

Скорик (31) Донбас (22355) добровольці (915) Білецький Андрій (209)


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Топ коментарі
+74
Скорик враг, таких надо убивать.
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12.12.2020 21:41
+59
Ну, ставити на одну дошку Бітецького і Скорика я б не став хоча б тому, що Маріуполь був першим містом, очищеним від прокацапських проксі. І очистив від сепаратистів саме "Азов", створений зокрема і Білецьким. А Скорик, справжня гнида, був у той час, та й як видно, і зараз і ментально, і духовно на боці бандюків-сепаратистів.
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12.12.2020 21:42
+44
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4369
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12.12.2020 23:04
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Как это два кренделя, фининсируемые оба из Кремля, повздорили.Это что на публику??????????
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12.12.2020 22:21 Відповісти
Опзж,це відкриті вороги державності України і повинні бути нейтралізовані разом з своїми агентами засівшими у всіх силових структурах,але існуючому уряду рівно,як і попередньому така ситуація вигідна,щоб і надалі грабувати народ навіть ціною втрати наших українських земель.
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12.12.2020 22:32 Відповісти
имела жаба гадюку
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12.12.2020 22:32 Відповісти
Б свою роль лучше тянет, на премию идёт.
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12.12.2020 22:36 Відповісти
Билецкий молодца!
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12.12.2020 22:40 Відповісти
Обоє рябої



Пастор к стєнкє поставить і того, і цього
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12.12.2020 22:41 Відповісти
Теорема Эскобара тут как нельзя кстати.
Чума на оба ваших дома, как на скотонациков, так и на нечисть бело-голубую.
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12.12.2020 22:44 Відповісти
Цікаво було б поспілкуватись з людиною, котра голосує за опзж.
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12.12.2020 22:44 Відповісти
наша соседка например. Прославляет путина и молится на россию.
Нічого цікавого. Мерзость и отвращение.
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12.12.2020 22:57 Відповісти
Але чому!? Що такого в тій Росії щоб на неї молитись!?
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12.12.2020 23:01 Відповісти
От я собі не можу уявити американських громадян на півночі країни, котрі ненавидять Америку і моляться на Трудо і Канаду! Інша справа з мексиканцями але конфлікт між ними і «осами» лежить зовсім в іншій площині і я би не сказав, що вони дуже хочуть тут Мексику! В Росії немає нічого привабливого! НІЧОГО!!! Так що так приваблює цих людей!?
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12.12.2020 23:05 Відповісти
Ненависть і презирство до всього українського? Я на таких людей дивлюсь як на комах. Нічого привабливого в російському я особисто не бачу. Перечитав колись всю їхню класику і передивися кіно і що? За останні 25 років мій світ анго- і україномовний - почуваю себе чудово!
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12.12.2020 23:08 Відповісти
Харібка, що ти думаєш із цього приводу?
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13.12.2020 00:49 Відповісти
Тупе і обдристане по самі пяти ВЯЛІЧІЄ. Ось що так приваблюєв Расєї
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13.12.2020 12:05 Відповісти
я с вами абсолютно согласен.
Там полная клиника и шизофрения.
"Россия - великая страна, она еще всем покажет, Америку разбомбит и уничтожит за 1 сек, если захочет, путин великий президент, его все боятся, и русских все боятся, русские всех поставят на колени и скоро разберутся с вонючей Украиной"....

Это только часть того, что она несет. Я даже в СБУ звонил, - меня послали, поржав.
А вот это уже преступление. В нормальной стране даже на бытовом уровне таких людей надо брать на карандаш. Это враги.
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13.12.2020 16:35 Відповісти
тогда вопрос к тебе - сколько раз ты своей соседке набил е@ало. или что то ждешь? Поверь - когда бьешь вату это и приятно и смешно. Боишься проблем - конечно, риск есть, но оно того стоит. Только вякнула прославлять пукина. бей. бей жестоко - возраст и пол значения не имеют.
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13.12.2020 08:49 Відповісти
Сам пробовал?
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13.12.2020 11:56 Відповісти
бабке 80 лет.
Вы уверены, что я должен ее бить?
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13.12.2020 16:30 Відповісти
Бо кацап, то клініка, не лікується, як казав Солженіцин:

«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой шовинизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)Воно хоче жити там, де краще і там же пакостити.
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13.12.2020 12:10 Відповісти
Росія із такими ресурсами так нічого не збудувала після розпаду совка, залишаючись країною третього світу. Без прав, законів і взагалі всяких перспектив. Люди на сході України і прибічники дружби із країною агресором, солдати котрої вбивають їхніх співвітчизників, на загал цікаві зі точки зору психопатології. Що в головах у цих людей? Невже вони не можуть пов'язати елементарні речі в своїй голові!?
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12.12.2020 22:49 Відповісти
% 60 це кацапи чи скоріше расєйські КАЗЛИ. Ось їх і тягне до КАЗЛЯНДІЇ. А в Україні дешева і смачна жрачка, набагато краща ніж в КАЗЛЯНДІЇ. Тому їм неохота тікати до дому. Ось не дай їм їсти зразу завиють що русскіх прітєсняют
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13.12.2020 12:08 Відповісти
Мало того, там, д ступив лапоть - злидні, відсталість і безправ'я.

Східна Німеччина, через 40 років після панування лаптя:
з 1990 року східні федеральні землі в чотири рази збільшили свою економічну міць і тепер їх можна порівняти з деякими французькими регіонами. Водночас жодна східнонімецька земля поки ще не дотягує за рівнем розвитку до найбільш слаборозвиненої західнонімецької землі.
За рівнем реальних доходів сімей окремі східні землі не поступаються західним. Так, Саксонія і Бранденбург за цим показником наздогнали Саар.
Вандервіц зазначив, що коефіцієнт бідності в деяких східних землях і в Берліні нижче відповідного показника в окремих західних землях. Водночас середній рівень доходів сімей в східних землях ФРН становить всього 88,3 відсотка від відповідного показника в західних землях.
І це один народ, одна нація, одна ментальність, але вони були під россійським малим лаптем 40 років, а ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО УКРАЇНУ, ЯКА БУЛА ПІД ВЕЛИКИМ ЛАПТЕМ 340 РОКІВ?
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13.12.2020 12:17 Відповісти
не можуть.
Это кацапы, в Харькове и Одессе чуть ли не 30% голосовало за опзж.
Они это делают осознанно. Надеются, что путин придет легитимно, на запрос президента бойка и большинства опзж в парламенте.
И чует мое сердце, что так может и случиться.
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13.12.2020 16:38 Відповісти
Слова слова Недавно Парасюк в одной из передач добкину гранатомётом грозил И ШО ???
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12.12.2020 22:59 Відповісти
Крішна мантра ... ця піднесена свідомість урешті-решт набуває форми чистої любові до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Бога (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0 Крішни ).
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13.12.2020 11:56 Відповісти
Той, хто хоче в'..бати з гранатомета не кричить про це на увесь світ.
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13.12.2020 11:57 Відповісти
Продажные оба...
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12.12.2020 23:00 Відповісти
Як ти?
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12.12.2020 23:01 Відповісти
Бєлєцкій тільки вдає з себе патріота. Насправді він людинка Авакова.
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12.12.2020 23:56 Відповісти
Розмови
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12.12.2020 23:59 Відповісти
Ні. Це факт.
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13.12.2020 00:07 Відповісти
ОК
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13.12.2020 00:49 Відповісти
Джерело - ОБС ( одна баба сказала)
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13.12.2020 11:57 Відповісти
Игра была ровна. Спорили два говна
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12.12.2020 23:03 Відповісти
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4369
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12.12.2020 23:04 Відповісти
Все вірно, так, як і в 1654 році. Договір про "входження", в оригіналі, так і не знайшл "миші зїли"
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13.12.2020 12:12 Відповісти
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4935
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12.12.2020 23:05 Відповісти
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4622
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12.12.2020 23:08 Відповісти
Оце так досягнення скрепних......
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13.12.2020 10:34 Відповісти
Н Львівщині пропадають люди,чому люди з ОПЗЖ не пропадають?
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12.12.2020 23:14 Відповісти
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 6946
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12.12.2020 23:32 Відповісти
Війна тільки почалась, руські свині. Вона триватиме поки буде жити останній українець або будуть звільнені усі окуповані території.
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12.12.2020 23:53 Відповісти
Війна із кацапами триває вже 300 років.
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12.12.2020 23:58 Відповісти
вот такие скорики и есть самые главные враги Украины. они (эти скорики бойки мертвечуки рабиновичи шуфричи ит.д) даже страшнее чем куйло и его армия!
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12.12.2020 23:56 Відповісти
Завжди стверджував, що саме той кацапський бур'ян, який проріс в Україні є нашою головною бідою. Чорта з два кацапам з-під поребрика щось вдалось би зробити в Україні, якби не ото сміття. Стверджував і стверджую, що головним ідентифікатором є мова. Не бажаєш говорити українською сам і в такому ключі ростиш своїх дітей, значить ти є принциповим ворогом країни й - перше, що потрібно зробити - відібрати право виборчого голосу. Не повинні такі люди впливати на долю держави.
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13.12.2020 12:21 Відповісти
Таких как Дубинский, Бужанский и т.п. необходимо периодически жестко осаживать...
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12.12.2020 23:58 Відповісти
Скорее насаживать на бутылку.
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13.12.2020 00:22 Відповісти
Яка пляшка в Україні для цього є паля, особливо для зомбокацапів.
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13.12.2020 12:14 Відповісти
хто з старших пам'ятає таку Лврису Скорик? Яка в парламенті першого скликання позиціонувала себе як унсовку, але... потрапила під вплив Кравчука.
Так от, вона - мама цього Скорика-зажопа.
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13.12.2020 00:26 Відповісти
Воші таки плодят гнид.
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13.12.2020 08:12 Відповісти
А ще пригадую, як Лариса Скорик ледве не буквально облизала Шапкокрада.

https://lb.ua/news/2010/03/18/32582_yanukovich__aristokrat_v_chetverto.html Янукович - аристократ в четвертом поколении


Об этом заявила народный депутат первого созыва, профессор архитектуры Лариса Скорик.
«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук могу довольно много понять о генеалогическом древе. Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные указывают на плебейство», - заявила Скорик.

Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 527
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13.12.2020 10:23 Відповісти
Янукович - аристократ в четвертом поколении
Тектоника https://lb.ua/news/politics/2010/03/08/30540_yanukovich_obeshchaet_bezvizoviy.html Виктора Януковича выдает его принадлежность к высшему сословию.

Об этом заявила народный депутат первого созыва, профессор архитектуры Лариса Скорик.

«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук могу довольно много понять о генеалогическом древе. Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные указывают на плебейство», - заявила Скорик.
https://lb.ua/news/2010/03/18/32582_yanukovich__aristokrat_v_chetverto.html
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13.12.2020 12:01 Відповісти
Подивився у Вікіпедії. Там сказано, що матір Миколи Скорика звуть Людмила Залюбинська, і вона фізик. Тобто, Лариса Скорик тільки однофамілиця цього утирка.
Ось, що там є про його батьків:
Батько Леонід Давидович Скорик був відомим фахівцем з електронного устаткування,мати Людмила Залюбинська була фізиком (нині доцент університету ім. Мечникова). У кінці 80-х Людмила займалася політикою, була одним з творців «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного Руху » (знайома з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеславом Чорноволом ), очолювала Комітет солдатських матерів Одеси (хоча її син в армії не служив).
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13.12.2020 12:46 Відповісти
Так я, из этой недопубликации, так и не понял, что сказал какой то лидер какому то депутату - "Придет время, и вы перестанете улыбаться" или "Пройдет время - и ваша роль в ситуации с "ЛДНР" обязательно вылезет"?! Вы уж там, в своих писаниях, определитесь, что кому и как сказал, а то в заглавии одно, а по тексту другое, пиз..жа много, а толку мало, а ваши лица всё лощёнее и лощенее. Складывается впечатление - чем хуже Украине и нам, "пересичным громадянам", тем лучше ее активистам в борьбе с врагами Украины. Я уж теряюсь в чью морду плевать, то ли во вражескую москальскую, то ли в "дружественную" эвропейскую.
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13.12.2020 00:31 Відповісти
Копи слюну. Но не опоздай с плевком.
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13.12.2020 12:03 Відповісти
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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13.12.2020 07:05 Відповісти
такі часи (коли риги не дуже посміхались) вже були. й аваков з білецьким доклали немало зусиль аби вони якнайшвидше минули.
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13.12.2020 08:09 Відповісти
На мій погляд "словесні баталії" на цьому шоу, щось подібне до "цирку на дроті". Відпрацювали бабло, "випустили пар" на публіку і по домам.
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13.12.2020 08:20 Відповісти
Вот только когда ж оно придёт-то время? В этой жизни или в следующей?
Между прочим, Медведчуку нацмены задолжали надавать СТУСанів, как земля колхозу.
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13.12.2020 08:57 Відповісти
на фонари всю эту мертвечуковскую ...ЗДОТУ!
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13.12.2020 09:02 Відповісти
дві ефесбешні консерви змагаються за продовження фінансування з кацапії
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13.12.2020 10:31 Відповісти
Докази, що Білецький ФСБ-шна консерва є? Чи ОБС твое джерело?
Гидко плюндрувати імїя людини тільки тому,що тобі за це платять. Ти такий жебрак?
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13.12.2020 12:52 Відповісти
в тебе є докази,що,наприклад,скорик,шухрич,медмедчук та інша мерзота вороги України? мабуть,немає. а є тільки твоє сприйняття,через їхні дії. так і в мене з Білою вошею. білецький - ворог!
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14.12.2020 11:46 Відповісти
УКРАЇНА ГОСТРО ПОТРЕБУЄ ЛІДЕРА ЗДАТНОГО ВРЯТУВАТИ ДЕРЖАВУ НИМ МОЖЕ БУТИ ПОРОХ БУТУСОВА ПОВАЖАЮ АЛЕ ВІН НЕ ПОТЯГНЕ БІЛЕЦЬКИЙ ЯРОШ І ВСІ ПАТРІОТИ МАЮТЬ ПІДТРИМАТИ ПОРОХА РАДИ ПОРЯТУНКУ ДЕРЖАВИ
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13.12.2020 11:06 Відповісти
Можливо Порошенко міг би стати таким лідером, але лише за умови, що він зробить дуже серйозні висновки щодо усього того, що він робив (а головне -- не зробив) під час свого попереднього президенства і внесе відповідні корективи. Адже у нас за 5 років президенства Порошенка так і не була в юридичному сенсі зафіксована війна з Росією, не були застосовані до агресора максимальні економічні механізми (включно з конфіскацією майна всіх юридичних резидентів Росії, як державних, так і приватних), не було ухвалено дієвого закону про колаборацію, який би розгромив діючу проросійську 5 колону та унеможливим би її відтворення в будь-який спосіб тощо. Нарешті, якщо вже посилати бронекатери через Керченську протоку, то укомплектовувати їх треба було добровольцями, щодо яких не виникало жодного сумніву, що у разі нападу на кораблі вони відкриють відплатний вогонь на ураження, а не здадуться в полон, допустивши взяття на абордаж без жодного вбитого російського спецназівця.
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13.12.2020 12:32 Відповісти
Я Белецкому доверяю. Он ещё скажет свое слово.
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13.12.2020 11:27 Відповісти
Билецкий тупая тварь на подтанцовке Коломохи, ОПЗжопцы его разведут как буратино))
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13.12.2020 12:00 Відповісти
В ты умная тварь?У кого на диванной подтанцовке?
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13.12.2020 12:58 Відповісти
Кілька днів тому на ТБ демонстрували фільм "Ескобар", в якому показано як колумбійська армія та поліція "розбиралася" з бойовиками наркокартелю, без суду і слідства (причому навіть з тими по кому існувала лише підозра). Але ж бандити Ескобара були тільки кримінальними злочинцями (хоча й становили загрозу для державного устрою Колумбії), а проросіійські бандити на Донбасі є ще й зрадниками, які впроваджують інтереси ще й іноземної держави! Тоді чому до них не мають застосовуватися методи, полдібні до колумбійських (врешті-решт війна ніколи не була спортивним турніром -- в ній завжди головною була перемога (за будь-яку ціну та будь-якими методами), а не просто участь)?
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13.12.2020 12:18 Відповісти
еще Сикарио хороший фильм в ту же тему
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13.12.2020 16:41 Відповісти
все эти совкопитеки скорики как минимум в ростов сбежать должны были а не раде сидеть
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13.12.2020 12:24 Відповісти
Дивно, мати цього виродка була членом Народного Руха. А воно... Все-таки потрібно прийняти закон про колаборантів. Такі виродки як Скорик не можуть мати громадянство України.
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13.12.2020 12:53 Відповісти
Його мати була членом НРУ ще тоді, коли він називався "Народний Рух України за перебудову", тобто при Горбачові. Але видаеться, що її переконання аж ніяк не поширювалия на державну незалежність України, адже після 1 грудня 1991 р. вона, будучи депутатом ВР, переважно підігрувала московській політиці.
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13.12.2020 14:22 Відповісти
И кто же это время приблизит - слуги, зебил, дерьмак, татаров....?
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13.12.2020 13:17 Відповісти
Билецкий бегал перед выборами и бред про Пороха из методички каломойского нёс а как зелень отводить войска начала весь прям в кусты))) а сейчас снова такой смелый - к чему бы это?))) наверное весной не посадки а новые выборы?
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13.12.2020 13:26 Відповісти
щоб поле не заросло бурянами. його треба вчасно полоти. так і з партіями типу жопоблок
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13.12.2020 20:47 Відповісти
Прийде час, і Білецький з поплічниками горітимуть у пеклі
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14.12.2020 10:07 Відповісти
Читаю коментарі бачу яка в нас різна Україна скажу одне ніяких амністій ні майданутим ні сепарам які взяли в руки зброю закон один для всіх бо сєпари це результат майдану
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14.12.2020 10:32 Відповісти
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