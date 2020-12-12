Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися"

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" відбулася словесна суперечка між лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким та нардепом ОПЗЖ Миколою Скориком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Білецького.

Депутат Скорик заявив, що українська сторона має погодитися на амністію бойовикам на Донбасі, а також висловив свою підтримку "всім політв'язням з обох боків від лінії розмежування".

У відповідь засновник полку "Азов" Андрій Білецький зазначив, що Скорик "переходить всі розумні межі". "Мине час, і ваша роль у ситуації із "ЛДНР" обов'язково вилізе", - запевнив лідер "Нацкорпусу".

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Крім того, Скорик звинуватив українських добровольців у злочинах на Донбасі. "Ваша партія змогла набрати хоч якісь відсотки в Маріуполі, бо "якісь там добровольці" цей Маріуполь звільнили", - відповів представнику ОПЗЖ Білецький.