Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися"
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" відбулася словесна суперечка між лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким та нардепом ОПЗЖ Миколою Скориком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Білецького.
Депутат Скорик заявив, що українська сторона має погодитися на амністію бойовикам на Донбасі, а також висловив свою підтримку "всім політв'язням з обох боків від лінії розмежування".
У відповідь засновник полку "Азов" Андрій Білецький зазначив, що Скорик "переходить всі розумні межі". "Мине час, і ваша роль у ситуації із "ЛДНР" обов'язково вилізе", - запевнив лідер "Нацкорпусу".
Крім того, Скорик звинуватив українських добровольців у злочинах на Донбасі. "Ваша партія змогла набрати хоч якісь відсотки в Маріуполі, бо "якісь там добровольці" цей Маріуполь звільнили", - відповів представнику ОПЗЖ Білецький.
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Пастор к стєнкє поставить і того, і цього
Чума на оба ваших дома, как на скотонациков, так и на нечисть бело-голубую.
Нічого цікавого. Мерзость и отвращение.
Там полная клиника и шизофрения.
"Россия - великая страна, она еще всем покажет, Америку разбомбит и уничтожит за 1 сек, если захочет, путин великий президент, его все боятся, и русских все боятся, русские всех поставят на колени и скоро разберутся с вонючей Украиной"....
Это только часть того, что она несет. Я даже в СБУ звонил, - меня послали, поржав.
А вот это уже преступление. В нормальной стране даже на бытовом уровне таких людей надо брать на карандаш. Это враги.
Вы уверены, что я должен ее бить?
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой шовинизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)Воно хоче жити там, де краще і там же пакостити.
Східна Німеччина, через 40 років після панування лаптя:
з 1990 року східні федеральні землі в чотири рази збільшили свою економічну міць і тепер їх можна порівняти з деякими французькими регіонами. Водночас жодна східнонімецька земля поки ще не дотягує за рівнем розвитку до найбільш слаборозвиненої західнонімецької землі.
За рівнем реальних доходів сімей окремі східні землі не поступаються західним. Так, Саксонія і Бранденбург за цим показником наздогнали Саар.
Вандервіц зазначив, що коефіцієнт бідності в деяких східних землях і в Берліні нижче відповідного показника в окремих західних землях. Водночас середній рівень доходів сімей в східних землях ФРН становить всього 88,3 відсотка від відповідного показника в західних землях.
І це один народ, одна нація, одна ментальність, але вони були під россійським малим лаптем 40 років, а ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО УКРАЇНУ, ЯКА БУЛА ПІД ВЕЛИКИМ ЛАПТЕМ 340 РОКІВ?
Это кацапы, в Харькове и Одессе чуть ли не 30% голосовало за опзж.
Они это делают осознанно. Надеются, что путин придет легитимно, на запрос президента бойка и большинства опзж в парламенте.
И чует мое сердце, что так может и случиться.
Так от, вона - мама цього Скорика-зажопа.
https://lb.ua/news/2010/03/18/32582_yanukovich__aristokrat_v_chetverto.html Янукович - аристократ в четвертом поколении
Об этом заявила народный депутат первого созыва, профессор архитектуры Лариса Скорик.
«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук могу довольно много понять о генеалогическом древе. Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные указывают на плебейство», - заявила Скорик.
Тектоника https://lb.ua/news/politics/2010/03/08/30540_yanukovich_obeshchaet_bezvizoviy.html Виктора Януковича выдает его принадлежность к высшему сословию.
Об этом заявила народный депутат первого созыва, профессор архитектуры Лариса Скорик.
«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук могу довольно много понять о генеалогическом древе. Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные указывают на плебейство», - заявила Скорик.
https://lb.ua/news/2010/03/18/32582_yanukovich__aristokrat_v_chetverto.html
Ось, що там є про його батьків:
Батько Леонід Давидович Скорик був відомим фахівцем з електронного устаткування,мати Людмила Залюбинська була фізиком (нині доцент університету ім. Мечникова). У кінці 80-х Людмила займалася політикою, була одним з творців «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного Руху » (знайома з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеславом Чорноволом ), очолювала Комітет солдатських матерів Одеси (хоча її син в армії не служив).
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
Между прочим, Медведчуку нацмены задолжали надавать СТУСанів, как земля колхозу.
Гидко плюндрувати імїя людини тільки тому,що тобі за це платять. Ти такий жебрак?