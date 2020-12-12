МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні

Міністерство закордонних справ України вітає схвалення Сенатом США і Палатою представників США законопроєкту "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році".

"Положення цього документа передбачають, зокрема, виділення Україні значного пакету безпекової допомоги, зокрема через збільшення доступних коштів для придбання летальних видів озброєння для потреб Збройних сил України, а також посилення санкційного тиску для протидії підривній діяльності РФ", - цитує Цензор .НЕТ коментар МЗС України.

У відомстві зазначають, що своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

"Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії", - йдеться в коментарі.

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Нагадаємо, 11 грудня Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) і 8 грудня Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році" (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги в 2021 році за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" $250 млн, зокрема $75 млн на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на $25 млн більше, ніж у 2020 році.

Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" 2019 року. Щоб законопроєкт NDAA 2021 набув чинності, його має підписати президент США.