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МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні

МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні

Міністерство закордонних справ України вітає схвалення Сенатом США і Палатою представників США законопроєкту "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році".

"Положення цього документа передбачають, зокрема, виділення Україні значного пакету безпекової допомоги, зокрема через збільшення доступних коштів для придбання летальних видів озброєння для потреб Збройних сил України, а також посилення санкційного тиску для протидії підривній діяльності РФ", - цитує Цензор .НЕТ коментар МЗС України.

У відомстві зазначають, що своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.

"Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії", - йдеться в коментарі.

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Нагадаємо, 11 грудня Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) і 8 грудня Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США в 2021 році" (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги в 2021 році за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" $250 млн, зокрема $75 млн на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на $25 млн більше, ніж у 2020 році.

Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" 2019 року. Щоб законопроєкт NDAA 2021 набув чинності, його має підписати президент США.

Автор: 

МЗС (4120) США (22737)


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Топ коментарі
+6
Нажаль ,зовнішнє амерське керування Україною, це лише маячня адептів "Русского мира" !!!))
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12.12.2020 22:49
+3
МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 9861
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12.12.2020 22:58
+3
Если ты из Пензы или Саратова, то надо кляузы писать в Госдуру или соловьиному помёту, в раздел "Письма от трудящихся", очень много на Цензоре сидит под ВПНами, что скрывают - нипайму. А так механизмы заложены с самого начала и деньгами нам никто не даёт, только товарами и услугами. Чего только стоило землетрясение ватных пуканов, после получения Джавелинов, до сих пор полыхают
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12.12.2020 23:49
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халявщики все мало мало , українців трусять як липку , ще і америкоси ведуться на байки олігархів
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12.12.2020 22:25 Відповісти
А хіба поточне МЗС до цього причетне якимось чином?
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12.12.2020 22:32 Відповісти
А хто причетний?
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12.12.2020 22:34 Відповісти
Это победа!
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12.12.2020 22:33 Відповісти
Ні це зрада,не тим Американці допомогають))
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12.12.2020 22:34 Відповісти
це аванс такий

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

@jozefkneht1


Подивився ще показники ПАТ "Центренерго", улюблена компанія Коломойського.
Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
Ну круто.
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12.12.2020 22:37 Відповісти
https://youtu.be/IXdeEEFiTW0?list=********************************** видимо местные конгресюки не видели презентацию нашего фельдмаршала...
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12.12.2020 22:38 Відповісти
250 млн. дол.??? Це ж копійки! Подачка жебракові під церквою. І керівництво України допускає, що за це вони нами керюють? Це ганьба!
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12.12.2020 22:46 Відповісти
Нажаль ,зовнішнє амерське керування Україною, це лише маячня адептів "Русского мира" !!!))
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12.12.2020 22:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390880, а твой любимый ***** вместо помощи-убивает наших Воинов на Донбассе! вот ето ганьба!
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13.12.2020 03:29 Відповісти
Якщо існуючий уряд не буде просити США допомогти зачистити агентів москви і корупціонерів значить вони зрадники і колаборанти ворога.
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12.12.2020 22:54 Відповісти
МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 9861
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12.12.2020 22:58 Відповісти
впізнаю. це Польща. Натурально. І сумно одночасно.
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12.12.2020 23:24 Відповісти
поляки молодцы
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13.12.2020 03:30 Відповісти
вот еще надпись в польском ресторане: "сторонникам путина и собакам вход запрещен"
МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 9406
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13.12.2020 03:32 Відповісти
интересно заложены ли какие-либо механизмы контроля за целевым использованием выделенных средств
*** буду напишу официальную телегу своим свежеизбранным сенатвуман и конгрессауман - обе республиканцы
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12.12.2020 23:03 Відповісти
Если ты из Пензы или Саратова, то надо кляузы писать в Госдуру или соловьиному помёту, в раздел "Письма от трудящихся", очень много на Цензоре сидит под ВПНами, что скрывают - нипайму. А так механизмы заложены с самого начала и деньгами нам никто не даёт, только товарами и услугами. Чего только стоило землетрясение ватных пуканов, после получения Джавелинов, до сих пор полыхают
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12.12.2020 23:49 Відповісти
Джавеліни - це чудово. Правда, за 6 років війни ні один не вистрелив.
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13.12.2020 06:38 Відповісти
Thanks American brothers!

МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 8323
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13.12.2020 03:35 Відповісти
 
 