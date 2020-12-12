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Новини
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Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка

Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка

Арбітраж у спорі між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - торговий представник Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.

"Арбітраж щодо лісу ухвалив своє рішення про заборону експорту лісу. Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Тож наявну заборону експорту 2005 року визнано судом цілком правомірною", - написав Качка.

Він зазначив, що водночас арбітри визнали, що заборону 2015 року має бути відкореговано з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності відповідно до ст. 290 і 293 Угоди про асоціацію. Заходи щодо коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС.

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"Рішення арбітрів дає нам широку свободу вибору заходів виконання рішення. Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині України. Отже, першим кроком має стати схвалення закону України "Про ринок деревини" №4197-1. Він має створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах", - підкреслив Качка.

Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка 01

Нагадаємо, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на 10 років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляка), а заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року,  деревних порід - із 1 січня 2017-го.

У Мінекономіки зазначили, що на країни ЄС припадало 70% українського експорту деревини.

ЄС 15 січня 2019 року подав запит на проведення консультацій з Україною щодо тимчасової заборони експорту необробленої деревини. Консультації було проведено 7 лютого 2019 року, проте сторони не виробили взаємно узгодженого рішення.

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20 червня 2019 року ЄС ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. Сторони досягли згоди про створення Арбітражної групи у вищезгаданому складі 28 січня 2020 року. Потім 17 лютого ЄС подав Арбітражній групі своє перше письмове подання, а 11 березня 2020 року своє письмове подання у відповідь подала Україна.

22-23 вересня цього року відбулися слухання Арбітражної групи в спорі між Україною і ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка). Це перший в історії спір у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Автор: 

ліс (766) експорт (4472) Євросоюз (13391) Качка Тарас (125)


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Топ коментарі
+9
Ахрінєть! Нам дозволили не продавати свій ліс...!!!
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12.12.2020 22:49
+9
Германия вырубает ежегодно примерно втрое больше Украины. Но не лысеет. Проблема не в вырубках, проблема в посадках нового леса. Если бы участки под вырубку давалась только ПОСЛЕ того, как эквивалентная площадь залесена за счет рубщика, у нас бы тоже не было проблем с лесом. Но у нас бабло существенно важнее законов, но тупые европейцы этого никак понять не могут, как это может быть.
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12.12.2020 22:52
+8
Ясна річ , треба збільшувати власну переробку,а не торгувати бананами!!!)))
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12.12.2020 22:43
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Krugliak tak mnogyje strani ES zaprecajet vivesti iz strani.
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12.12.2020 22:38 Відповісти
Ясна річ , треба збільшувати власну переробку,а не торгувати бананами!!!)))
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12.12.2020 22:43 Відповісти
Треба берегти власні природні ресурси , в першу чергу... Страни Европи саме так і роблять для себе...
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12.12.2020 22:53 Відповісти
Рубати для власних потреб і рубати на експорт ,це зовсім різні об"єми !!)))
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12.12.2020 22:56 Відповісти
Отож...
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12.12.2020 22:58 Відповісти
о чем вы спорите? лес так же как и картошка имеет свою зрелость, если сосну не срежешь до 100 лет она просто пропадет
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12.12.2020 23:03 Відповісти
U nas kontrol jest ,bolsinstve rubit bolnije derevja zucki jesli napadajet,potom otsadit drugyje srazu ze.Ja daze u sebia svojej zemle nemogu srubit dub.Vot rastiot riadom s mojim domom vse listja padajet,kak po ruski neznaju no plodi duba padajet na krysu tak zvuk neploxoj takze .Nemozno trogat daze u sebia privatnoj zemle
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12.12.2020 23:54 Відповісти
Ба, дивна річ, міністерство розвитку та міністр є,а розвитку нема !!!)))
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12.12.2020 22:41 Відповісти
при определенных обстоятельствах?
при полном облысении...
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12.12.2020 22:42 Відповісти
Германия вырубает ежегодно примерно втрое больше Украины. Но не лысеет. Проблема не в вырубках, проблема в посадках нового леса. Если бы участки под вырубку давалась только ПОСЛЕ того, как эквивалентная площадь залесена за счет рубщика, у нас бы тоже не было проблем с лесом. Но у нас бабло существенно важнее законов, но тупые европейцы этого никак понять не могут, как это может быть.
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12.12.2020 22:52 Відповісти
Ага. Піди там щось вирубай. Всі їхні паркетні і ламінатні заводи працюють за рахунок завезеної сировини.
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12.12.2020 23:00 Відповісти
Им просто своей древесины не хватает. Дай им сырье и рынки сбыта, они опаркетят и заламинируют всю планету. Все, кто считает, что там в Германии как-то по другому всё работает, почему-то всё время забывают, что там ВООБЩЕ НЕТ "НИЧЕЙНОГО" ЛЕСА. Никаких государственных лесничеств. Есть федеральные заказники, но там даже грибы не пособираешь, не то что лес рубить. А если земля, на котором лес - твоя, то ты не станешь её грабить бездумно.
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13.12.2020 04:46 Відповісти
Так за сировину і ринки збуту всю історію людства йдуть і війни це ще дід Маркс примітив. Завжди життєвий простір жме і його мріють розширити і Гітлер і Путін і імеріалісти всього світу.
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13.12.2020 07:47 Відповісти
У обычных немецких капиталистов предприятия работают на 20-30% от их номинальной мощности. Просто потому что они не в состоянии продать весь товар, если бы запустили техпроцесс на заводе на полную мощность. Однако, столь низкая загрузка имеет две стороны - отрицательную (растет себестоимость продукции) и положительную (прогнозируемо растет качество и есть возможность выпустить намного больше обычного, если вдруг подвалит выгодный контракт) Но говорить, что мол, все их предприятия работают на импортном сырье, мягко говоря перебор,если уж не полное враньё. Германия входит в двадцатку стран с наибольшей добычей древесины, так что и своей древесины у них много, чтобы из-за неё воевать, в прямом или переносном смысле. Вот за нефть и газ немцы станут воевать. Как их, собственно и подцепил на крючок ***** - немцы считают Россию своей сырьевой колонией, и отстаивают свое право эксплуатировать её природные ресурсы, а ***** имеет с этого какое-никакое, но бабло, и может потратить его на свои игрушки.
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13.12.2020 18:18 Відповісти
Экспорт леса за 2019 год
Деловой круглый лес: Новая Зеландия (16%); Российская Федерация (14%); Соединенные Штаты Америки (9%); Чехия (6%); Канада (5%); Германия (4%); Польша (4%); Австралия (3%); Папуа-Новая Гвинея (3%); Франция (3%); Норвегия (3%).
Пиломатериалы: Российская Федерация (20%); Канада (19%); Швеция (8%); Германия (6%); Финляндия (6%); Соединенные Штаты Америки (5%); Австрия (4%); Таиланд (3%).
Шпон: Российская Федерация (17%); Канада (13%); Вьетнам (11%); Китай (8%); Соединенные Штаты Америки (6%); Украина (4%); Малайзия (4%); Новая Зеландия (3%); Габон (3%).
Т.е. Гемания избавляется от лесоматериалов низкого качества, которые в 2018 -2019 погибли в результате изменений климата в виде буреломом и повреждения короедами, а вот Украина им продает кругляк для шпона т.е. для изготовления ламината, при этом убив все украинские предприятия, которые оказались банкрутами без сырья. И это правителей ни как ни беспокоит. В этом суть.
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13.12.2020 18:46 Відповісти
Тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь, публикуя материалы, которые доказывают, что вместо леса-кругляка мы экспортируем шпон - т.е. передельную продукцию? Которую кто-то ведь у нас изготовил, не марсиане какие-то, а украинцы на украинских предприятиях. И да, насчет "лесоматериалов низкого качества". Сам придумал, или прочел где? Потому что в Германии заготовка леса находится примерно на одном уровне вот уже лет 30. И всё это время у них буреломы и короеды поедают деловую древесину. Л-логика.
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14.12.2020 02:26 Відповісти
Новости европейского рынка лесоматериалов

Дата: 4 июня 2019г.
http://s1.derevo.ua/levantemengen3qu2018-5cf62cb3c49c5.jpg Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка - Цензор.НЕТ 2912
Корни нынешних европейских проблем, связанных с реализацией лесоматериалов следует искать в особенностях 2018 года. Ряд крупных ветровалов и снеголомов, необычно жаркий и сухой вегетационный период, массовое ослабление и усыхание хвойных лесов: все эти процессы в разной степени затронули многие страны и регионы, вызвали резкое увеличение рубок поврежденного леса и привели к выбросу на рынок избыточного объема древесины.
Баланс между спросом и предложением повсеместно нарушен. Огромные излишки преимущественно хвойной древесины создают напряжение на национальных рынках, ведут к падению цен и изменению торговой стратегии, как продавцов, так и покупателей. Количество осадков во многих европейских странах находится на уровне прошлого года, а это значит что, всеми ожидаемые, изменения к лучшему могут не произойти.
Ниже мозаика сообщений из разных источников, позволяющая лучше понять ситуацию.
Германия
В 2018 году в Германии было произведено более 32 миллионов кубометров поврежденной древесины. Треть этого объема - древесина поврежденная стихией, а две трети - короедом. В первом квартале 2019 году заготовлено ещё 13 млн.кбм поврежденной древесины.
Рост предложения низкокачественной хвойной древесины на внутреннем рынке привел к сокращению и дифференциации импорта. В 2018 году он сократился на 9%, а в первом квартале текущего года на 24%. Почти на 40% сократился импорт из Польши и Чехии, традиционно наиболее важных поставщиках древесного сырья в Германию. Эти страны также пострадали от стихии и короеда и предлагали в основном низкокачественную древесину, которая не находила спроса из-за её избытка на внутреннем рынке Германии. Поставки из Эстонии, Франции, Финляндии и ,особенно, Литвы напротив заметно выросли, что объясняется неудовлетворенным спросом качественную хвойную древесину. Несколько выросла и средняя цена на импортируемую деловую древесину хвойных: в первом квартале прошлого года на таможенном переходе она равнялась 37 евро/кбм, а нынешнего 41 евро/кбм.
Как и большинство европейских стран Германия и экспортирует, и импортирует древесину. Однако, всегда значительно превышал экспорт, что делало страну чистым нетто импортером. В первом квартале этого года превышение импорта над экспортом резко сократилось. В 2018 году отношение импорта к экспорту было на уровне 6,2, а в нынешнем импорт только в два раза превышает экспорт. В абсолютных цифрах положительно сальдо уменьшилось более чем в два раза: с 900 тыс. кбм до 424 тыс.кбм.
А по поводу шпона то какая разница балансы или шпон, если и он ушел на экспорт, при том Украина почему то заняла 4 место в мире при пощади лесонасаждений аж - 15 % от всей территории.
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14.12.2020 07:50 Відповісти
Германия вырубает ежегодно примерно втрое больше Украины. ДОКАЖИ! этот фейк!
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13.12.2020 00:39 Відповісти
Хорошо. признаю. Соврал. Не в три раза, только в два.
У нас вырубается ежегодно около 20тыс. куб древесины, в Германии - 45 тыс. кубов. Германия входит в двадцатку стран по объемам заготовки древесины. Но по объемам посадки нового леса мы отстаем от Германии примерно в 10 раз, и если в Германии со времен окончания второй мировой войны посадки деревьев в расчете на единицу площади превалируют над вырубками, то у нас ситуация в обратную сторону ещё со времен СССР.
Да я лично неоднократно видел в Германии вырубки деловой древесины, там это очень широко распространенный бизнес. Только там не остается голая плешь, уже через год место бывшей вырубки зеленеет саженцами.
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13.12.2020 02:45 Відповісти
Только деловарам эти признания-непризнания по барабану. БИЗНЕС и ничего личного, пусть хоть Карпаты уплывут с горными потоками и паводками. Не понимают придурки, что скоро им рубить будет нечего, а жить придется только в горах, куда вода не поднимется. Правда, согреться тоже будет нечем, но то таке... Так далеко они не смотрят.
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12.12.2020 22:45 Відповісти
Не далі власної кишені !!!)))
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12.12.2020 22:52 Відповісти
Ахрінєть! Нам дозволили не продавати свій ліс...!!!
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12.12.2020 22:49 Відповісти
и то частично
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12.12.2020 22:54 Відповісти
Так як була ціна 600 лямів, так і дали. А за що? Риторичне питання.
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12.12.2020 22:57 Відповісти
Це і є фарисейство від колонізаторів, які нав'язують в договорах позицію, що земля, ліс і надра це не ваші, це надбання світу, ніби той світ проливав ріки крові за цю землю. Це дуже вигідно хабадній олігархії , яка розглядає країну лише як свою комору. Вже по телеящику деякі проплачені політологи заявляють, а какая разница сколько у вас територии...
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13.12.2020 07:55 Відповісти
https://dumskaya.net/allnews///2020/12/12/ 12 декабря , 19:13Из порта в Одесской области вышло судно со стратегическим сырьем, предназначенным для завода в оккупированном Крыму (обновлено)
Поставки украинского ильменита - сырья для производства титана - в оккупированный Крым возобновились. Незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз.https://dumskaya.net/news/postavki-ukrainskogo-ilmenita-v-krym-pogranichni-132452/
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12.12.2020 22:49 Відповісти
шо, уже нечего рубать?
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12.12.2020 22:55 Відповісти
скажу вам что у нас кругляк стоит дороже чем в европе
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12.12.2020 23:05 Відповісти
Так у нас і електроенергія з атомними та гідроелектростанціяи дорожче ніж в ЄС. Це дя кого показник?
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12.12.2020 23:14 Відповісти
при том, что мы эту электроэнергию в ЕС поставляем
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12.12.2020 23:16 Відповісти
U nas 13 centov za 1 kilovat nado platit za elektru
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12.12.2020 23:48 Відповісти
Nemogu tocno skazat skolko tut krugliak,no drova dopustim tut 300 evro za 10 erdivceskix kubometrov eto berioza
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12.12.2020 23:47 Відповісти
дуб в германии 250 евро у нас 350. дрова у нас 650 грн в лесу
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13.12.2020 12:06 Відповісти
Litve posmotrel tut kavkazki piset dub prodajut za 350 evroАрбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка - Цензор.НЕТ 7283
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13.12.2020 12:13 Відповісти
A vot eti tut litovski dub sort 3 po 110 evroАрбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка - Цензор.НЕТ 463
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13.12.2020 12:14 Відповісти
у нас 3 сорт 5-6 тыс стоит, в районе 200 евро. можете проверить на бирже держлесагенства. смысл покупать кругляк в украине?
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13.12.2020 12:20 Відповісти
Vot za takije 450 evro xocet za 1 kub metr v Litve.Piset sredni klas Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка - Цензор.НЕТ 1853
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13.12.2020 12:34 Відповісти
Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка - Цензор.НЕТ 9320
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13.12.2020 12:35 Відповісти
Neskazal stob xorosi dub
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13.12.2020 12:37 Відповісти
Izvenajus nepravilno posmotrel tut za vsio 870 evro,tut 4 kuba metra
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13.12.2020 12:49 Відповісти
Не ври! Если он стоил бы дороже, то они покупали бы его там.
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13.12.2020 00:42 Відповісти
погугли хоть для приличия биржи, не выставляй себя идиотом на всю страну
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13.12.2020 12:03 Відповісти
Отже суверенне право України на збереження власних лісів піддається сумніву, оспорюється в судах і може бути порушене завжди, окрім лише деяких "особливих" обставин? Це просто якась дикість.
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12.12.2020 23:17 Відповісти
Європа рахує нас сировинним придатком. А де ж потужні реформи і перемоги?
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13.12.2020 06:13 Відповісти
Це рішення є вірне, але надто запізніле. Про це повинні були думати ще ті ідіоти, чи корупціонери, чи агенти ЄС , які підмахнули цей пунктик заради політичного зиску, це тіж Будапешкі угоди про ліс. Деяким ідіотам тут нагадаю, що вирізання дерев для їх обробітку повинно бути не більшим за їх насадження і природне лісовідтворення, а також на чолі знищеного міністерства повинна стояти компетентна людина з освітою лісівника, а не 30 літня піськоструйка а з освітою бухгалтер малого підприємства. Щодо Німеччини і США , там дійсно ріжуть ліс, але не сосну (в 80 років), березу (в 60 років) і дуб (50-150 років), а спеціально створені породи тополі, верби, які ростуть 20 - 30 років і які йдуть на технологічні тріски для виготовлення ДСП, ДВП у суміші з полімерами. У нас же бариги і вищі ешелони правоохоронії, за хабарі ,спалили і вирізали майже усі ліси, і створили рукотворну територію пермантних стихійних лих. За підпал лісу нагадаю в 1927 році ЧК розстрілювала на місці. А тут немає винуватих. Тому констатую мерзенна влада формує мерзенну країну.
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13.12.2020 07:21 Відповісти
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13.12.2020 07:33 Відповісти
Если запрет, почему вывозят?
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13.12.2020 10:25 Відповісти
Ніззя? Зя, Зя, Зя, ...
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13.12.2020 12:11 Відповісти
По бирже это то, что прошло официально, а сколько Украина как дрова его вывозит, а потом та же Германия его продает как нормальный лес. И разница официально там остаётся. По этому они и рассказывают нам, что нельзя нам прекращать вывозить лес. В Германии за незаконно срубленное дерево штраф несколько тысячь евро!
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14.12.2020 03:13 Відповісти
 
 