Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка
Арбітраж у спорі між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин.
Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - торговий представник Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.
"Арбітраж щодо лісу ухвалив своє рішення про заборону експорту лісу. Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Тож наявну заборону експорту 2005 року визнано судом цілком правомірною", - написав Качка.
Він зазначив, що водночас арбітри визнали, що заборону 2015 року має бути відкореговано з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності відповідно до ст. 290 і 293 Угоди про асоціацію. Заходи щодо коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС.
"Рішення арбітрів дає нам широку свободу вибору заходів виконання рішення. Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині України. Отже, першим кроком має стати схвалення закону України "Про ринок деревини" №4197-1. Він має створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах", - підкреслив Качка.
Нагадаємо, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на 10 років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляка), а заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року, деревних порід - із 1 січня 2017-го.
У Мінекономіки зазначили, що на країни ЄС припадало 70% українського експорту деревини.
ЄС 15 січня 2019 року подав запит на проведення консультацій з Україною щодо тимчасової заборони експорту необробленої деревини. Консультації було проведено 7 лютого 2019 року, проте сторони не виробили взаємно узгодженого рішення.
20 червня 2019 року ЄС ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. Сторони досягли згоди про створення Арбітражної групи у вищезгаданому складі 28 січня 2020 року. Потім 17 лютого ЄС подав Арбітражній групі своє перше письмове подання, а 11 березня 2020 року своє письмове подання у відповідь подала Україна.
22-23 вересня цього року відбулися слухання Арбітражної групи в спорі між Україною і ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка). Це перший в історії спір у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
при полном облысении...
Деловой круглый лес: Новая Зеландия (16%); Российская Федерация (14%); Соединенные Штаты Америки (9%); Чехия (6%); Канада (5%); Германия (4%); Польша (4%); Австралия (3%); Папуа-Новая Гвинея (3%); Франция (3%); Норвегия (3%).
Пиломатериалы: Российская Федерация (20%); Канада (19%); Швеция (8%); Германия (6%); Финляндия (6%); Соединенные Штаты Америки (5%); Австрия (4%); Таиланд (3%).
Шпон: Российская Федерация (17%); Канада (13%); Вьетнам (11%); Китай (8%); Соединенные Штаты Америки (6%); Украина (4%); Малайзия (4%); Новая Зеландия (3%); Габон (3%).
Т.е. Гемания избавляется от лесоматериалов низкого качества, которые в 2018 -2019 погибли в результате изменений климата в виде буреломом и повреждения короедами, а вот Украина им продает кругляк для шпона т.е. для изготовления ламината, при этом убив все украинские предприятия, которые оказались банкрутами без сырья. И это правителей ни как ни беспокоит. В этом суть.
Дата: 4 июня 2019г.
http://s1.derevo.ua/levantemengen3qu2018-5cf62cb3c49c5.jpg
Корни нынешних европейских проблем, связанных с реализацией лесоматериалов следует искать в особенностях 2018 года. Ряд крупных ветровалов и снеголомов, необычно жаркий и сухой вегетационный период, массовое ослабление и усыхание хвойных лесов: все эти процессы в разной степени затронули многие страны и регионы, вызвали резкое увеличение рубок поврежденного леса и привели к выбросу на рынок избыточного объема древесины.
Баланс между спросом и предложением повсеместно нарушен. Огромные излишки преимущественно хвойной древесины создают напряжение на национальных рынках, ведут к падению цен и изменению торговой стратегии, как продавцов, так и покупателей. Количество осадков во многих европейских странах находится на уровне прошлого года, а это значит что, всеми ожидаемые, изменения к лучшему могут не произойти.
Ниже мозаика сообщений из разных источников, позволяющая лучше понять ситуацию.
Германия
В 2018 году в Германии было произведено более 32 миллионов кубометров поврежденной древесины. Треть этого объема - древесина поврежденная стихией, а две трети - короедом. В первом квартале 2019 году заготовлено ещё 13 млн.кбм поврежденной древесины.
Рост предложения низкокачественной хвойной древесины на внутреннем рынке привел к сокращению и дифференциации импорта. В 2018 году он сократился на 9%, а в первом квартале текущего года на 24%. Почти на 40% сократился импорт из Польши и Чехии, традиционно наиболее важных поставщиках древесного сырья в Германию. Эти страны также пострадали от стихии и короеда и предлагали в основном низкокачественную древесину, которая не находила спроса из-за её избытка на внутреннем рынке Германии. Поставки из Эстонии, Франции, Финляндии и ,особенно, Литвы напротив заметно выросли, что объясняется неудовлетворенным спросом качественную хвойную древесину. Несколько выросла и средняя цена на импортируемую деловую древесину хвойных: в первом квартале прошлого года на таможенном переходе она равнялась 37 евро/кбм, а нынешнего 41 евро/кбм.
Как и большинство европейских стран Германия и экспортирует, и импортирует древесину. Однако, всегда значительно превышал экспорт, что делало страну чистым нетто импортером. В первом квартале этого года превышение импорта над экспортом резко сократилось. В 2018 году отношение импорта к экспорту было на уровне 6,2, а в нынешнем импорт только в два раза превышает экспорт. В абсолютных цифрах положительно сальдо уменьшилось более чем в два раза: с 900 тыс. кбм до 424 тыс.кбм.
А по поводу шпона то какая разница балансы или шпон, если и он ушел на экспорт, при том Украина почему то заняла 4 место в мире при пощади лесонасаждений аж - 15 % от всей территории.
У нас вырубается ежегодно около 20тыс. куб древесины, в Германии - 45 тыс. кубов. Германия входит в двадцатку стран по объемам заготовки древесины. Но по объемам посадки нового леса мы отстаем от Германии примерно в 10 раз, и если в Германии со времен окончания второй мировой войны посадки деревьев в расчете на единицу площади превалируют над вырубками, то у нас ситуация в обратную сторону ещё со времен СССР.
Да я лично неоднократно видел в Германии вырубки деловой древесины, там это очень широко распространенный бизнес. Только там не остается голая плешь, уже через год место бывшей вырубки зеленеет саженцами.
Поставки украинского ильменита - сырья для производства титана - в оккупированный Крым возобновились. Незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз.https://dumskaya.net/news/postavki-ukrainskogo-ilmenita-v-krym-pogranichni-132452/