Арбітраж визнав, що в України є право обмежувати експорт лісу за певних обставин, - заступник міністра економіки Качка

Арбітраж у спорі між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка) визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - торговий представник Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.

"Арбітраж щодо лісу ухвалив своє рішення про заборону експорту лісу. Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Тож наявну заборону експорту 2005 року визнано судом цілком правомірною", - написав Качка.

Він зазначив, що водночас арбітри визнали, що заборону 2015 року має бути відкореговано з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності відповідно до ст. 290 і 293 Угоди про асоціацію. Заходи щодо коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС.

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"Рішення арбітрів дає нам широку свободу вибору заходів виконання рішення. Наріжним елементом його виконання буде створення нормального ринку всередині України. Отже, першим кроком має стати схвалення закону України "Про ринок деревини" №4197-1. Він має створити цивілізований ринок на основі успішного урядового експерименту з продажу лісу на аукціонах", - підкреслив Качка.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила закон, яким на 10 років заборонила експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді (лісу-кругляка), а заборону на експорт лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) було запроваджено з 1 листопада 2015 року, деревних порід - із 1 січня 2017-го.

У Мінекономіки зазначили, що на країни ЄС припадало 70% українського експорту деревини.

ЄС 15 січня 2019 року подав запит на проведення консультацій з Україною щодо тимчасової заборони експорту необробленої деревини. Консультації було проведено 7 лютого 2019 року, проте сторони не виробили взаємно узгодженого рішення.

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20 червня 2019 року ЄС ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи. Сторони досягли згоди про створення Арбітражної групи у вищезгаданому складі 28 січня 2020 року. Потім 17 лютого ЄС подав Арбітражній групі своє перше письмове подання, а 11 березня 2020 року своє письмове подання у відповідь подала Україна.

22-23 вересня цього року відбулися слухання Арбітражної групи в спорі між Україною і ЄС про заборону експорту необробленої деревини (лісу-кругляка). Це перший в історії спір у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.