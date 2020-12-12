В Австрії підтвердили право тяжкохворих добровільно йти з життя, це шоста європейська країна, де дозволять евтаназію

Конституційний суд Австрії своїм рішення 11 грудня скасував кримінальну відповідальність за сприяння добровільному суїциду з 1 січня 2022 року. З того часу в країні мають дозволити евтаназію.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як повідомляє Wiener Zeitung, суд постановив, що кримінальна відповідальність за асистований суїцид (тобто допомогу в тому, щоб людина добровільно пішла з життя) порушує право на самовизначення. Водночас судді у своєму рішенні розмежували асистований суїцид і вбивство на замовлення, яке лишається кримінальним злочином.

У рішенні Конституційного суду вказується, що асистований суїцид можливий лише у формі прийому спеціальних препаратів для скорочення життя, які призначає лікар. Але перед цим треба переконатися, що це саме добровільне рішення тяжкохворого і на нього не вплинув, приміром, матеріальний стан.

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Рішення Конституційного суду не означає автоматичного вилучення асистованого суїциду з Кримінального кодексу. Згідно з рішенням, до 1 січня 2022 року парламент країни має розробити й ухвалити відповідне законодавство.

Австрія стане однією з небагатьох країн Європи, де буде дозволено асистований суїцид. Нині в цьому переліку - Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Люксембург і Німеччина, де заборону асистованого суїциду в приватних клініках було скасовано в лютому цього року.