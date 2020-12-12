В Австрії підтвердили право тяжкохворих добровільно йти з життя, це шоста європейська країна, де дозволять евтаназію
Конституційний суд Австрії своїм рішення 11 грудня скасував кримінальну відповідальність за сприяння добровільному суїциду з 1 січня 2022 року. З того часу в країні мають дозволити евтаназію.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Як повідомляє Wiener Zeitung, суд постановив, що кримінальна відповідальність за асистований суїцид (тобто допомогу в тому, щоб людина добровільно пішла з життя) порушує право на самовизначення. Водночас судді у своєму рішенні розмежували асистований суїцид і вбивство на замовлення, яке лишається кримінальним злочином.
У рішенні Конституційного суду вказується, що асистований суїцид можливий лише у формі прийому спеціальних препаратів для скорочення життя, які призначає лікар. Але перед цим треба переконатися, що це саме добровільне рішення тяжкохворого і на нього не вплинув, приміром, матеріальний стан.
Рішення Конституційного суду не означає автоматичного вилучення асистованого суїциду з Кримінального кодексу. Згідно з рішенням, до 1 січня 2022 року парламент країни має розробити й ухвалити відповідне законодавство.
Австрія стане однією з небагатьох країн Європи, де буде дозволено асистований суїцид. Нині в цьому переліку - Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Люксембург і Німеччина, де заборону асистованого суїциду в приватних клініках було скасовано в лютому цього року.
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заранее принимать решение так а где гарантия что не удавят раньше срока
Без надії таки сподіваюсь.
Як знайти в собі сили змиритися з тим, на що перетворилась рідна людина! Як з цим навчитись жити?!, Як допомогти, коли всі спроби виявились марними?! І все одно, я не готова була б застосувати евтаназію. І мама б ніколи не погодилась.
Ви все правильно зробили.
оставьте хоть право уйти.....
https://filmix.co/dokumentalenyj/63628-terri-pratchett-vybiraya-smert-terry-pratchett-choosing-to-die-2011.html
Я за евтаназію.
самоубийство, эвтаназия, аборт - грех
за чертой для безбожников - ад
а здесь еще есть возможность покаяться и перейти в вечную Жизнь
Мені важко судити, бо це - завжди важкий і болючий вибір та рішення.
У мене був випадок, коли клієнтка так зробила. Її брат розказав, що вона перед цим влаштувала party, зібралися рідні, друзі ... Мені було моторошно.
Читаючи цю новину, згадала про Польщу з рішенням заборонити аборти при виявлених вадах та аномаліях розвитку плоду. Перекликається.
У мене хворіли рідні. Інсульт, рак. Пішли з життя. Неймовірно боляче бачити рідну людину, завжди активну, енергійну, веселу такою, яка навіть не може розмовляти і сказати тобі, що вона хоче. Але про подібні речі ніхто ніколи не подумав би. Ні.
У кожного своя ситуація. У нас (в Україні) не прийнято взагалі говорити про смерть, немічність, навіть планування старості. Це - табу, від цього втікають, не хочеться думати про таке. Що є не правильно, на мою думку. Молодим і здоровим та сильним все життя не будеш.
Тут інакше, і до подібного ставляться спокійно. На рандеву розглядаєш (і радиш) клієнту страховку на життя та хворобу, питаєш, чи складено заповіт, іноді рекомедуєш переглянути в нотаря в залежності від обставин, скласти довіреність та мандат на випадок недієздатності (і фізичної, і ментальної). І це дозволяє уникнути багатьох проблем. Не завжди, звичайно, різне буває, але ... Тоді опікою людини займається уряд.
Найкращим є - говорити. Спілкування має зняти питання і недомовки та непорозуміння. Людина приймає рішення, обговорює його з рідними, оформляє документально.
Іншим питанням, на яке я собі не відповіла до цих пір, є донорство органів. Щоразу присилають при оновленні медичної картки, там значок зелененький є. Поки не підписала.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил -
И лучше выдумать не мог;
Его пример другим наука,
Но, Боже мой, какая скука
С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя!"... (с)
А счас что? Заболеть отКлючим? А почему заболеть? А причина? А возможно он будет жить.
Люди Глупы
Моя праТетка умирала.. Но нашла доктора.. ЛоПала какой-то жир три стакана в день.. Гадость жуткая.. ЧЕрез 2мес пришла к врачу который оТПравил её умирать.. Он ее Не узнал.. И не поверИл глазам своим
В общем я проТивница ЭвтанАзии. Это очень тонкая грань.. А зачем спасать .человечество обречено с таким подходом.. Увы.
А насчет эвтаназии. Есть альтернатива. Медикаментозная кома на ивл. Пациенту вводится обезбаливающие препараты и препараты выключающие сознание. Такую терапию человеку можно проводить недели месяцы. Как раз на период выраженных болей при онкозаболевании, когда обычные дозы наркотиков уже не помогают. Человек ничего не чувствует и умирает во сне. Нужно хосписам рассмотреть этот вариант. Это мое мнение.