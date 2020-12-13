Якщо не запровадити жорсткий карантин у січні, то в лютому це доведеться робити на тлі високої захворюваності на COVID-19, - Степанов
Якщо уряд не оголосить локдаун в січні, то буде змушений це зробити в лютому.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
На запитання, чи є ймовірність, що січневий локдаун скасують, Степанов відповів:
"По-перше, я б не називав це локдаун. Це досить жорсткий карантин. Якщо локдаун у тому вигляді, в якому його запроваджували європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, навіть більше, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації".
Міністр додав, що якщо уряд не оголосить локдаун у січні, "то нам доведеться гарантовано екстрено робити в лютому на тлі великого зростання захворюваності".
Будь ласка, зачекайте...
зебилпля...
У нас жорсткий карантин з кінця вересня.
Результату - 0.
Правда, вірити уряду і їхнім циферкам - себе не поважати, але ж нам їх тицяють у вічі ...
Правда ВСЕ ходят в масках и за их отсутствие выписывают хорошие штрафы.
Мене (і дуже багатьох людей) дістала брехня і маніпуляції тут.
При тому, що у нас влітку все було спокійно, у вересні вирішили прикрутити гайки, сказали, що найбільшими джерелами розповсюдження є ресторани / бари і джими і позакривали їх разом з музеями, біблотеками, кінотеатрами і т.д.. Скільки було нервів, маніфестували, протестували, закликали до здорового глузду, пояснювали.Їх відкрили лише в червні-липні.
Головним слоганом і мантрою (прем*єр мало не =плакав=, як же ж йому типу важко далося це рішення, ага ...) введених обмежень (причому, уряд клявся, що це лише на 28 днів) долдонилося про зменшення к-ті нових випадків (про "точність" тестів промовчу і як у позитивні записують тих, хто на тест не прийшов).
Через 28 днів продовжили, бо "ридали", що в усьому винний народ, треба ще потерпіти знову 28 днів, щоб з*явилися результати.
Результатів, звичайно, нема. Людям прикро і набридло слухати постійні звинувачення на свою адресу і брехню: я багато разів наводила посилання на те, як вони писали про невідому дату смерті і подавали померлих ніби від ковід заднім числом. На численні запити і обурення громадян, замість роз*яснення - тепер деталі не пишуть взагалі. Сайт з ніби офіційною інформацією спохабили до того, що чорт голову зломить: натицяли тупих графіків, які на фіг не здалися, аби напустити туману. Ніхто обмеження не зняв, на свята - виніс мізків, я уже заплуталася, що можна. По ходу, нічого. Прем*єр тільки закликав поліцію виписувати більше штрафів ! За що ? Уже на всіх натягнули маски і примушують обливатися смердючим антисептиком мало не в кожному відділі магазину. Нові робочі місця створили: рахувальників к-ті покупців. Тільки результатику очікуваного нема.
Ось пишуть, що на весь Квебек госпіталізовано 860 людей, але стоїть постійний вереск і крик про переповнені шпиталі (débordés).
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees
Вони тепер на федеральний сайт поставили квебекське посилання. Як захочете подивитися: ото влітку чітко видно затишшя. Але саме в середині липня ввели примусові маски і чомусь все пішло вгору. Так само в кольорах по смертях 2.1 і 2.2.: червоний - будинки для стареньких і немічних, оранжевий - приватні старечі будинки, зелений - вдома, чорний - невідомо де.
Бажаю здоров*я і гарного передсвяткового настрою.
І засоби захисту навряд чи допомогли б. Якби вони були дійсно ефективними, то к-ть випадків би зменшувалася там, де їх примусово носять. Але цього нема.
Та й за що більшості українського населення їх купувати ? Чи вони справді якісні ?
Це - моя думка, моє враження.
Намагаюся підкріплювати свої слова інформацією: Figure 4 (про смертність дані забрали, раніше було по вікових групах - дуже показово).
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
на всю Канаду (к-ть населення можна порівнювати 37,5 млд до 42млн - гіпотетично) госпіталізовано 2 830, в інтенсивній терапії - 552, на ШВЛ - 219.
В Україні які цифри ? Ваша влада завіряла і теж клялася, що все готово, під контролем.
Теж є знайомі померлі, мамині. Лежали в лікарні, були під киснем.
Так само ще раніше говорила: коли людям на початку кажуть сидіти вдома і лікуватися по телефону, а потім мусять госпіталізувати, бо стало гірше - тоді вже буває пізно. На жаль.
Хто винен ?
Якщо раптом так станеться - напишеш. Я тобі казала.
Ось чому все, що Зе!більне середовище анонсує чи аналізує- це імітація діяльності імпотента для подовження роду.
или еще раз проскрипеть?
-Чтобы никто не догадался.
Вот так можно перефразировать г-на Степанова. Не декабрь, не март, а именно январь. Это что, сакральный месяц какой-то и для кого-то?