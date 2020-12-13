Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва
Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі розслідувати військові злочини в Криму і на Донбасі означає, що до розшуку і затримання винних будуть залучені 120 країн.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла заступниця начальника департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Зера Козлиєва, передає Цензор.НЕТ.
"Для України це важливий крок, який свідчить не про те, що у нас якась робота закінчилася, а більше про те, що попереду її дуже багато. На цій стадії, якщо досудова палата МКС прийме рішення про відкриття розслідування, надалі багато буде залежати від того, як діятиме Україна – сприяти цьому розслідуванню, надавати відповідну інформацію, доказову базу, яка підтверджує ті чи інші факти вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності на тимчасово окупованих та непідконтрольних Україні територіях", - розповіла вона.
Козлиєва зазначила, що на національному рівні є багато перепон для притягнення осіб до відповідальності й до розслідування цих злочинів:
"Це і відсутність доступу до територій, до конкретних осіб, які переховуються на окупованих територіях, у Росії. І це також питання юрисдикції, тому що є низка осіб, які наділені імунітетом, що не дозволяє нашим правоохоронним органам притягати цих осіб до відповідальності".
На запитання, чи можна притягнути до відповідальності Росію, або певних осіб на території РФ, представниця прокуратури відповіла:
"Коли МКС почне розслідувати справу, включається багато нових механізмів. Як мінімум понад 120 країн включають свої механізми для розшуку та затримання всіх винних у цих злочинах. Рано чи пізно все одно ці особи відповідатимуть перед судом. Розслідування можливе і без безпосередньої участі цих осіб у суді, але це буде юридичним підтвердженням і визнанням факту вчинення злочину, зокрема найвищими посадовими особами. Для українських судів складно розслідувати провадження щодо топпосадовців іншої країни, щоб довести їхню провину і вимагати виконання рішення суду – така юрисдикція є лише в МКС".
Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив про готовність почати повноцінне розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі. У суді зазначили, що події в Україні потрапляють під їхню юрисдикцію.
Будь ласка, зачекайте...
Всем миром давите!
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати
(С.Маршак).
В России рухнул мост с надписью ''Обама - лох''
Это прежде всего Супрун разрушившая украинскую систему здравоохранения , что привело к потери законного права на медобслуживание миллионы украинцев в результате чего они умирали тысячами так и не доехав до поликлиник или больниц...
Это Гройсман, который являлся "подельником" той же Супрун.
Это нынешнее правительство, которое планирует убийство тысяч сограждан своим аллогичным решением переноса локдауна на после праздничные дни (руководитель Центра экономики здравоохранения
Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может
привести к росту летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С) )
Это генералы из за бездействия которых погибло множество наших воинов.
Это десятки политиков продавших Крым, что дало отмашку ***** начать кровавую бойню на Украине которая сеет смерть.
Это десятки сволочей фамилии которых знает каждый украинец..
но... НО... но мы будем искать по странам и весям тупорылых, беспринципных, наёмников, которые просто залезли в окопы из за бабла и так же получали пули в свои деревянные лобешники за бабло *****...
- Правильным путем идёте товарищи ! (Ленин)
А там дерева - лю-лi i все - отак зозулi:
"КУ-ку, КУ-КУ, КУ-КУ...
то ти ходила по садочку при лікарні, яка за високим парканом,
після прийому таблеток...
Однако, надеясь что Вы не люмпо быдло трёх извилинное прошу Вас сказать в чём я не прав? Особенно хочу узнать почему я "Ватный рашистский длбб" ?
https://censor.net/ru/blogs/3236643/rshennya_mjnarodnogo_krimnalnogo_sudu_chomu_radmo