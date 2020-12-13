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Новини Агресія Росії проти України
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Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва

Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі розслідувати військові злочини в Криму і на Донбасі означає, що до розшуку і затримання винних будуть залучені 120 країн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла заступниця начальника департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Зера Козлиєва, передає Цензор.НЕТ.

"Для України це важливий крок, який свідчить не про те, що у нас якась робота закінчилася, а більше про те, що попереду її дуже багато. На цій стадії, якщо досудова палата МКС прийме рішення про відкриття розслідування, надалі багато буде залежати від того, як діятиме Україна – сприяти цьому розслідуванню, надавати відповідну інформацію, доказову базу, яка підтверджує ті чи інші факти вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності на тимчасово окупованих та непідконтрольних Україні територіях", - розповіла вона.

Козлиєва зазначила, що на національному рівні є багато перепон для притягнення осіб до відповідальності й до розслідування цих злочинів:

"Це і відсутність доступу до територій, до конкретних осіб, які переховуються на окупованих територіях, у Росії. І це також питання юрисдикції, тому що є низка осіб, які наділені імунітетом, що не дозволяє нашим правоохоронним органам притягати цих осіб до відповідальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Міжнародного кримінального суду Бенсуда про експертизу справ за позовом України: є ознаки злочинів проти людяності

На запитання, чи можна притягнути до відповідальності Росію, або певних осіб на території РФ, представниця прокуратури відповіла:

"Коли МКС почне розслідувати справу, включається багато нових механізмів. Як мінімум понад 120 країн включають свої механізми для розшуку та затримання всіх винних у цих злочинах. Рано чи пізно все одно ці особи відповідатимуть перед судом. Розслідування можливе і без безпосередньої участі цих осіб у суді, але це буде юридичним підтвердженням і визнанням факту вчинення злочину, зокрема найвищими посадовими особами. Для українських судів складно розслідувати провадження щодо топпосадовців іншої країни, щоб довести їхню провину і вимагати виконання рішення суду – така юрисдикція є лише в МКС".

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив про готовність почати повноцінне розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі. У суді зазначили, що події в Україні потрапляють під їхню юрисдикцію.
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Топ коментарі
+11
Давите гадов! Не останавливайтесь!
Всем миром давите!
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13.12.2020 02:07
+11
в 120 странах. Отлично.
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13.12.2020 02:40
+5
https://hr-hr.facebook.com/chor.komitet/videos/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/1035696193164153/

В России рухнул мост с надписью ''Обама - лох''
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13.12.2020 08:12
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Давите гадов! Не останавливайтесь!
Всем миром давите!
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13.12.2020 02:07 Відповісти
+
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13.12.2020 11:51 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3236643/rshennya_mjnarodnogo_krimnalnogo_sudu_chomu_radmo
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13.12.2020 15:05 Відповісти
в 120 странах. Отлично.
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13.12.2020 02:40 Відповісти
вжик-вжик-чик - уноси готовенького!
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13.12.2020 05:22 Відповісти
Понятно, что рядовой биомусор занимавшийся пытками и так никогда не покинет Россию, которая их не выдаст никогда. А вот будут ли наказаны судом, высокие покровители и пропагандисты это вопрос, боюсь всё ограничится максимум объявлением в розыск, выродков уровня Гиркина
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13.12.2020 06:11 Відповісти
Не будет.Ящик на замке.
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13.12.2020 06:54 Відповісти
А это значит что в Гааге признали ОРДЛО юредически.И если признали в Гааге значит признали и во всем мире.
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13.12.2020 06:57 Відповісти
ПрЕзнали прЕступниками юрЕдически, это перЕмога
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13.12.2020 09:20 Відповісти
Та ні, там начебто вялікая пабьєда.
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13.12.2020 10:14 Відповісти
В 120 тсранах,и только в Украине и кацапии получат амнистию.
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13.12.2020 06:54 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати
(С.Маршак).
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13.12.2020 06:55 Відповісти
А отвод войск на Донбассе это преступление?
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13.12.2020 07:09 Відповісти
За отвод войск тоже будут сидеть по законам Украины.
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13.12.2020 07:45 Відповісти
лучше по законам военного времени - военный трибунал и Васька не чешись... ЗЫ... с приветом к Чайшеску, чи к Муаммару.
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13.12.2020 08:32 Відповісти
Давно уже пора разыскивать их по всем странам.
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13.12.2020 07:44 Відповісти
+
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13.12.2020 11:52 Відповісти
https://hr-hr.facebook.com/chor.komitet/videos/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/1035696193164153/

В России рухнул мост с надписью ''Обама - лох''
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13.12.2020 08:12 Відповісти
благое знамение... Поди, не сегодня -завтра услышим с ягелеядии лебединое озеро...
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13.12.2020 08:29 Відповісти
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13.12.2020 11:53 Відповісти
Цитата з офіційного сайту МУС: "Впродовж всього попереднього розслiдування співробітники моєї Канцелярiї мали можливiсть плiдно спiвпрацювати з представниками української влади у таких питаннях, як надання детальної iнформацiї щодо розслiдувань та судових проваджень на нацiональному рiвнi, якi були розпочаті нацiональними органами влади щодо ймовірних злочинiв, вчинених всiма сторонами конфлiкту, та якi належать до юрисдикцiї МКС. Наша оцiнка також включає доступну iнформацiю щодо нацiональних судових проваджень, iнiцiйованих Росiйською Федерацiєю щодо ситуацiї в Українi." Не забувайте, що в СК раші теж не сидять склавши руки і справа Марківа вже мала б когось позбавити ілюзію про повну підримку з боку міжнародної спільноти.
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13.12.2020 08:14 Відповісти
Розыск мелких окопных боевиков в 120 странах - это хорошо. Но монстров-убийц и искать нечего. Они тут, рядом. На их руках тысячи смертей!

Это прежде всего Супрун разрушившая украинскую систему здравоохранения , что привело к потери законного права на медобслуживание миллионы украинцев в результате чего они умирали тысячами так и не доехав до поликлиник или больниц...

Это Гройсман, который являлся "подельником" той же Супрун.

Это нынешнее правительство, которое планирует убийство тысяч сограждан своим аллогичным решением переноса локдауна на после праздничные дни (руководитель Центра экономики здравоохранения
Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может
привести к росту летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С) )


Это генералы из за бездействия которых погибло множество наших воинов.

Это десятки политиков продавших Крым, что дало отмашку ***** начать кровавую бойню на Украине которая сеет смерть.

Это десятки сволочей фамилии которых знает каждый украинец..


но... НО... но мы будем искать по странам и весям тупорылых, беспринципных, наёмников, которые просто залезли в окопы из за бабла и так же получали пули в свои деревянные лобешники за бабло *****...
- Правильным путем идёте товарищи ! (Ленин)
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13.12.2020 08:31 Відповісти
а я у гай ходила... по квiтку ось яку.
А там дерева - лю-лi i все - отак зозулi:
"КУ-ку, КУ-КУ, КУ-КУ...
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13.12.2020 08:41 Відповісти
то ти трошки переплутала.
то ти ходила по садочку при лікарні, яка за високим парканом,
після прийому таблеток...
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13.12.2020 11:08 Відповісти
Ватный рашистский длбб, что за пургу ты несешь,идиотина?
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13.12.2020 12:36 Відповісти
Благодарю Вас за комент.
Однако, надеясь что Вы не люмпо быдло трёх извилинное прошу Вас сказать в чём я не прав? Особенно хочу узнать почему я "Ватный рашистский длбб" ?
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13.12.2020 14:02 Відповісти
ясно:- "ТУПОЕ БЫДЛО"...
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14.12.2020 10:59 Відповісти
Всіх садистів і вбивць, а також тих росіян які надавали накази вбивати і катувати українців, які зараз ховаються на території Росії, або на окупованому Криму і Донбасі треба або судити і за грати, або знищити їх там в в Росії.
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13.12.2020 08:51 Відповісти
Читаю комменты и диву даюсь. Ну, ладно, не все изучали международное право, согласен. Но разве так трудно погуглить "преступления против человечности" и узнать, что воевать против военных - не входит в их число? То есть, НЕ БУДУТ искать какого-то Бабая, сбившего вертушку с украинскими силовиками. Зато будут искать украинского артиллериста по обвинению в обстреле кварталов с гражданскими и похер будет, что перед этим оттуда из миномета стреляли эти самые бабаи. И то, что прокурор МУС сказала про "обе стороны" - УЖЕ должно насторожить. Если на то пошло, то югославских генералов МУС судил, как раз, за то, что они жестко поступали с гражданскими, которые поддерживали независимость Хорватии (читай - сепаратистов). Так что, я не спешил бы радоваться.
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13.12.2020 09:50 Відповісти
Рашистские подонки, ответите рано или поздно за подлую развязанную войну и свои преступления!
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13.12.2020 12:39 Відповісти
... безусловно ответят...
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13.12.2020 14:03 Відповісти
Теоретически уже ответили, став объектом санкций. На практике - рекомендую почитать решения МУС: подсудимые исключительно офицеры или должностные лица официальных государственных структур, непосредственно отдававших приказы или выполнявших против мирного населения. Если вам так хочется верить, что, нажав кнопку "спам", вы сделаете подсудимым Бабая - то верьте. Так же как и то, что суровые следователи МУС приедут в рашку и арестуют его там.
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13.12.2020 15:49 Відповісти
Всі, хто стрибає від щастя прочитайте блог Генадія Друзенка.

https://censor.net/ru/blogs/3236643/rshennya_mjnarodnogo_krimnalnogo_sudu_chomu_radmo
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13.12.2020 11:11 Відповісти
Дарма, більшість дописувачів просто не зрозуміють: їм сказали "перемога", значить - "перемога", а всі, хто почне аналізувати з позиції власного досвіду - "зрадники". Це приблизно, як у січні 14-го сказати, що нас чекає втрата Крима і війна з рашкою на Донбасі. Одразу записували в "провокатори".
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13.12.2020 16:07 Відповісти
так что, теперь ПОРОХУ и ПАСТОРУ кранты?
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13.12.2020 11:26 Відповісти
Скоріше обмилку і захерченкам.
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13.12.2020 11:31 Відповісти
У колаборантів-зрадників, та "іхтамнєтов" земля повинна горіти під ногами, де б вони не ступали. Військовим злочинам немає терміну давності. Всі зрадники мають знати, що кара за їхні злочини невідворотна.
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13.12.2020 11:30 Відповісти
 
 