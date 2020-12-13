COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків

За минулу добу, 12 грудня, в Україні зафіксовано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 494 дитини і 313 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, за минулу добу:

-госпіталізовано – 2 969 осіб;

-летальних випадків – 156;

-одужало – 7 563 особи;

-здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

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За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 894 215 осіб;

-одужало – 501 564 особи;

-летальних випадків – 15 154;

-проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.