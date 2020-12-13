COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків
За минулу добу, 12 грудня, в Україні зафіксовано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 494 дитини і 313 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, за минулу добу:
-госпіталізовано – 2 969 осіб;
-летальних випадків – 156;
-одужало – 7 563 особи;
-здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 894 215 осіб;
-одужало – 501 564 особи;
-летальних випадків – 15 154;
-проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7 166 випадків;
Луганська область – 7 889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Будь ласка, зачекайте...
Многие лаборатории и чиновники (каналы передачи статистики) отдыхают.
Почему отдельные несознательные лаборатории и лаборанты, портят на выходние настроение янеЛоху! А?
Я никого не оправдываю а просто констатирую факт, что обычно люди в воскресение отдыхают. Но не все. Вот Вы, похоже, работаете без выходных. )))
или ты думал шо в выходные как сдали 50000 тестов, так к вечеру или к утру они уже все готовы?
поразительно шо пишут в коментах(((
кстати, я же говорю, часть из этих:
\\\\\\выявлено 9 176 новых случаев\\\\\
= уже "отпеты", а попы - сыты и довольны.
Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель на лыжах кататься - Украина идёт на рекорд ?
"Украина идёт на рекорд ?" - пока имеем небольшой спад по заболеваемости
"Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель" - таких надо с высокой горы скидывать в пропасть.
Тут никакие крантины и ограничительные меры не помогут, если есть куча таких долб-в.
У нас в Словакии вход в торговый центр оборудован аппаратом измерения температуры и дезинфектором .
Аппараты уже повесили на стены . Сотруднику безопасности в руках его держать не надо - он может отойти на безопасное расстояние
Внутри торговых центров входы во все магазины с дезинфекторами , а не муляжами их
Кафе закрыты все - только на вынос
Дети в онлайне уже месяц, а есть они это в Украине ? Так кто растит долб ?