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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків

COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків

За минулу добу, 12 грудня, в Україні зафіксовано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 494 дитини і 313 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, за минулу добу:

-госпіталізовано – 2 969 осіб;

-летальних випадків – 156;

-одужало – 7 563 особи;

-здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

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За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 894 215 осіб;

-одужало – 501 564 особи;

-летальних випадків – 15 154;

-проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Топ коментарі
+16
Неймовірне зниження захворюваності перед святковими корпоративами ;Квартал-95;!
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13.12.2020 08:39
+6
Наш міністр Стєпан-холєра цікаву статистику малює. То в нього за добу, видужає від короновірусу більше на 5-10 відсотків чим захворіває... То на 50% більше виявляють нових випадків чим видужає людей... Отже цифри в Україні по кількості померлих і захворівших на короновірус вигадані. Насправді в Україні вже по 30 тисяч нових хворих на корону щодня.
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13.12.2020 08:44
+6
РЕАЛЬНУЮ картину о количестве заболевших говорит число по госпитализации, которое уже неделю составляет 30% от заболевших, когда ранее на протяжении всего периода было 10% и это при том, что сейчас очень трудно попасть в больницу..Больницы переполнены, идет сортировка по связям. Врачи не могут оказать адекватное лечение, так как не хватает персонала. Тестов делают совсем мало - статистика прекрасная. А рост госпитализации и смертности - показатель того, что заболевших в Украине как минимум в 3 раза больше. Статистика по смертности еще и занижена.
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13.12.2020 09:57
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Неймовірне зниження захворюваності перед святковими корпоративами ;Квартал-95;!
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13.12.2020 08:39 Відповісти
в выходные всегда стиатистика ниже.
Многие лаборатории и чиновники (каналы передачи статистики) отдыхают.
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13.12.2020 08:49 Відповісти
А почему не все отдыхают? Почему не ноль?
Почему отдельные несознательные лаборатории и лаборанты, портят на выходние настроение янеЛоху! А?
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13.12.2020 09:10 Відповісти
вопрос не по адресу.
Я никого не оправдываю а просто констатирую факт, что обычно люди в воскресение отдыхают. Но не все. Вот Вы, похоже, работаете без выходных. )))
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13.12.2020 09:26 Відповісти
А ничего шо теста можно и 5 дней ждать, даже уже в гробу?
или ты думал шо в выходные как сдали 50000 тестов, так к вечеру или к утру они уже все готовы?

поразительно шо пишут в коментах(((
кстати, я же говорю, часть из этих:

\\\\\\выявлено 9 176 новых случаев\\\\\

= уже "отпеты", а попы - сыты и довольны.
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13.12.2020 09:13 Відповісти
COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків - Цензор.НЕТ 5346
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13.12.2020 11:18 Відповісти
Наш міністр Стєпан-холєра цікаву статистику малює. То в нього за добу, видужає від короновірусу більше на 5-10 відсотків чим захворіває... То на 50% більше виявляють нових випадків чим видужає людей... Отже цифри в Україні по кількості померлих і захворівших на короновірус вигадані. Насправді в Україні вже по 30 тисяч нових хворих на корону щодня.
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13.12.2020 08:44 Відповісти
тридцать-не тридцать,но 19-20 есть
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13.12.2020 10:15 Відповісти
Такими темпами мы до НГ корону преодолеем
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13.12.2020 09:09 Відповісти
госпитализировано вроде еще недавно было гораздо меньше? откуда он берет свои цифры то? или реально Зеля бьет подчиненных по мордасам, если что то не понравилось?
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13.12.2020 09:10 Відповісти
Зеля? По мордасам?? БЬЕТ??? Кого этот дрыщ можеть бить?!
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13.12.2020 09:30 Відповісти
Степанов круте вірусом як хоче
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13.12.2020 09:18 Відповісти
Нужно просто перестать тестировать!!! ))) И сразу циферки красивые нарисуются, пандемия на спад пойдет. И сразу Зелебородько победитель, радостные гундосые видосики и прям сам в руки - БАЦ!!! - второй срок!
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13.12.2020 09:28 Відповісти
а тебе надо начать пользоваться мозгом
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13.12.2020 09:40 Відповісти
Один из активных участников немецкого движения Querdenken, к которому принадлежат коронаскептики, на востоке Германии заразился COVID-19 и был госпитализирован в Лейпциге в реанимацию
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13.12.2020 09:37 Відповісти
надо было не госпитализировать, пусть собратьев своих по разуму позаражает
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13.12.2020 09:43 Відповісти
Так он параллельно заразит и всех.
Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель на лыжах кататься - Украина идёт на рекорд ?
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13.12.2020 09:46 Відповісти
Так он параллельно заразит и всех." - ну вот это единственное, нормальных жалко...
"Украина идёт на рекорд ?" - пока имеем небольшой спад по заболеваемости
"Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель" - таких надо с высокой горы скидывать в пропасть.
Тут никакие крантины и ограничительные меры не помогут, если есть куча таких долб-в.
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13.12.2020 10:33 Відповісти
А ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО НАДЕЕТСЯ НА СОВЕСТЬ ДОЛБ ?

У нас в Словакии вход в торговый центр оборудован аппаратом измерения температуры и дезинфектором .
Аппараты уже повесили на стены . Сотруднику безопасности в руках его держать не надо - он может отойти на безопасное расстояние
Внутри торговых центров входы во все магазины с дезинфекторами , а не муляжами их
Кафе закрыты все - только на вынос
Дети в онлайне уже месяц, а есть они это в Украине ? Так кто растит долб ?
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13.12.2020 10:39 Відповісти
ну вот видите, даже в Словакии, где гос-во старается обойти долб-м граждан это не сильно помогает если граждане своим долб-м херят все начинания.
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13.12.2020 10:45 Відповісти
100% поддерживаю. Хотя лучше все же госпитализировать таких, но не оказывать помощи. Это же обычный грипп? А грипп лечить не нужно! Какая еще реанимация? Какой кислород? Пусть подыхает в отдельной палате... Они должны почуствовать состояние, когда человек не может "надышаться", страх, и постепенный отказ органов. Очень жаль, что так не делают.
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13.12.2020 16:30 Відповісти
РЕАЛЬНУЮ картину о количестве заболевших говорит число по госпитализации, которое уже неделю составляет 30% от заболевших, когда ранее на протяжении всего периода было 10% и это при том, что сейчас очень трудно попасть в больницу..Больницы переполнены, идет сортировка по связям. Врачи не могут оказать адекватное лечение, так как не хватает персонала. Тестов делают совсем мало - статистика прекрасная. А рост госпитализации и смертности - показатель того, что заболевших в Украине как минимум в 3 раза больше. Статистика по смертности еще и занижена.
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13.12.2020 09:57 Відповісти
Данные за апрель или май 2020? Звездаболы....
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13.12.2020 10:16 Відповісти
Настанет тот день, когда небайдужi громадяни, раскопают материалы, как зеленские-шмыгали-степановы действительно "боролись с короновирусом" и тогда мир узнает о масштабах лжи, которую квартальные идиоты вещали всей стране. А потом всю эту зеленую свору будут судить за массовые убийства граждан.
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13.12.2020 10:46 Відповісти
если будет кому судить
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13.12.2020 11:29 Відповісти
Настанет день, когда раскопают материалы, как сдавали Крым, и мир узнает о масштабах лжи со стороны некоторых
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13.12.2020 12:23 Відповісти
все ещё простуды считаете
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13.12.2020 12:07 Відповісти
В Туркменистане и в КНДР вообще вируса нет. потому что тестов не делают.
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13.12.2020 23:32 Відповісти
 
 