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вибори (6589) США (20972) Трамп (4267)

Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині

Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині

Окружний суддя визнав аргументи Дональда Трампа "недоречними з точки зору закону і факту".

Президент США Дональд Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Окружний суддя США Бретт Людвіг, призначений Трампом, відхилив федеральний позов Трампа з проханням зобов'язати контрольований республіканцями законодавчий орган назвати Трампа переможцем над демократом Джо Байденом.

Суддя сказав, що аргументи Трампа "недоречні з точки зору закону і факту".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків минулих президентських виборів у низці штатів

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.

Мета позову - перенести на пізніший термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.

Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.

Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни

ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.
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Топ коментарі
+10
Зауважте, що окружний суддя був призначений власне самим Трампом. І чоловік дивиться не на те, щоб якось "віддячити" тому, хто призначив, як це прийнято у нас, а дивиться на реальні аргументи і їх відповідність закону. Ось це і є правова держава!
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13.12.2020 09:15
+8
завтра 14 ноября колегия изберателей завершит процесс
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13.12.2020 08:49
+7
Исподволь, на земле возникает «из ряда вон выходящее» государственное образование - РНФР… «Рублёвская Народная Федеративная республика». Основное территриальное расположение - в границах г. Москвы. Имеется анклав - в г. Ростов-на-Дону. В её состав входят «республики в изгнании», представляемые бывшими руководителями этих стран, которым не удалось переизбрать удобный для себя народ - Киргизская, Казахская, Украинская… Готовится место для создания Сирийской и Беларусской… А може буть, і "Американської"...
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13.12.2020 08:44
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и шо это рыжего асе пинают ,он же путина любит
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13.12.2020 08:41 Відповісти
https://www.gazeta.ru/politics/2020/10/10_a_13314445.shtml Трамп заявил о своей симпатии к Путину - Газета.Ru
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13.12.2020 08:42 Відповісти
Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині - Цензор.НЕТ 9913
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13.12.2020 10:06 Відповісти
Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині - Цензор.НЕТ 4831
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13.12.2020 10:36 Відповісти
https://www.rbc.ru/politics/18/08/2020/5f3b0f039a79478aab2edb01 Трамп назвал Путина шахматистом мирового класса - РБК
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13.12.2020 08:44 Відповісти
Зауважте, що окружний суддя був призначений власне самим Трампом. І чоловік дивиться не на те, щоб якось "віддячити" тому, хто призначив, як це прийнято у нас, а дивиться на реальні аргументи і їх відповідність закону. Ось це і є правова держава!
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13.12.2020 09:15 Відповісти
Ну, ще трохи суддя думає й про свій завтрашній день, ніхто не захоче тонути разом з Трампом...
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13.12.2020 09:50 Відповісти
Исподволь, на земле возникает «из ряда вон выходящее» государственное образование - РНФР… «Рублёвская Народная Федеративная республика». Основное территриальное расположение - в границах г. Москвы. Имеется анклав - в г. Ростов-на-Дону. В её состав входят «республики в изгнании», представляемые бывшими руководителями этих стран, которым не удалось переизбрать удобный для себя народ - Киргизская, Казахская, Украинская… Готовится место для создания Сирийской и Беларусской… А може буть, і "Американської"...
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13.12.2020 08:44 Відповісти
Так вроде говорят, что этот анклав не резиновый.
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13.12.2020 10:09 Відповісти
Трамп идет по классической схеме описанной в Украинской пословице :- Плив ,плив (як-би й не погано) ,а біля берега всрався .
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13.12.2020 08:48 Відповісти
завтра 14 ноября колегия изберателей завершит процесс
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13.12.2020 08:49 Відповісти
пардон Декабря , Я еще не проснулся
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13.12.2020 08:50 Відповісти
Один чёрт Рыжему должен быть окончательный ... кирдык.
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13.12.2020 10:11 Відповісти
6 января Сенат официально назовет имя президента. формально завершение процесса тогда.
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13.12.2020 23:22 Відповісти
Звичайна схема розводу лохів.
Треба ж якусь діяльність імітувати після розводу лохів на 170 млн $
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13.12.2020 09:04 Відповісти
клоун,и у нас такой есть
только масштабом поменьше
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13.12.2020 08:49 Відповісти
и судьба у него будет такая же
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13.12.2020 08:51 Відповісти
Как сказать, сам то он кукла тряпичная, масштабы нужно учитывать другие, скрытые (хотя всем известные).
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13.12.2020 09:07 Відповісти
Рижі кловани ніколи не володіли розумом і кмітливістю.
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13.12.2020 09:40 Відповісти
Можно сказать, что и неуместный.
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13.12.2020 10:16 Відповісти
Зате у нашого клоуна є Печерський районний суд в якому можна виграти будь-які вибори, навіть в Гондурасі.
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13.12.2020 12:13 Відповісти
Не успел ***** с судьями поработать. Трамп может ***** претензию предъявить: он действует по согласованному с ним плану, а ***** подводит.
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13.12.2020 08:56 Відповісти
Нема Лаве нема кохання
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13.12.2020 08:59 Відповісти
Похоже завтра Трампу - ВСЬО !!!
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13.12.2020 09:04 Відповісти
уже сегодня всё
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13.12.2020 09:07 Відповісти
Сегодня рыжая белка покидает голову Трампа
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13.12.2020 09:12 Відповісти
освобождает место песцу? )))
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13.12.2020 09:15 Відповісти
Пуйловский диверсант не успел до конца развалить судебную систему США.
Есть надежда, что Байден сможет все исправить постепенно, если это возможно, разбитую чашку как не клей, а новой она не станет.
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13.12.2020 09:04 Відповісти
Судя по явному идиотизму требований, как выразился судья "неуместных с точки зрения закона и факта", Трампа с его адвокатами интересует не результат, а сам процесс. И вряд ли все это ради тех 200 лямов "на суды", которые умудрились выдоить из лохов своих сторонников. Как то уж слишком мелочно.
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13.12.2020 09:06 Відповісти
Челендж "Выкинь Донни на мороз" продолжается)
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13.12.2020 09:13 Відповісти
От шо значит Америка! Даже индустрия надупных противопендельных гаджетов, и та поставлена как надо, - ходит Трамп от штата к штату, пендели собирает, а его дупе хоть бы хны - нет бы для приличия на полужопия расколоться.
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13.12.2020 09:14 Відповісти
Нормальные суды в штатах, не то что конченные Пещерные как в Украине.
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13.12.2020 09:37 Відповісти
А наші суди що витворяють , на смітник продажних.
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13.12.2020 09:42 Відповісти
Деда Дональда опять трахнули.
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13.12.2020 09:59 Відповісти
Байден прийде-порядок наведе?
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13.12.2020 10:38 Відповісти
В кацапских подъездах вряд ли.
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13.12.2020 10:45 Відповісти
-"Окружной судья США Бретт Людвиг, назначенный Трампом, отклонил федеральный иск Трампа".... - а Ти як було "шестёркой Зелёной" то так і залишишся "(Щ)ше(стіркою)....
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13.12.2020 10:11 Відповісти
Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині - Цензор.НЕТ 8100
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13.12.2020 10:11 Відповісти
трамп - ничтожество.... стыдно за него, несмотря, что и не гражданин штатов...
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13.12.2020 10:33 Відповісти
И шо вам зделал плохого Трамп?
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13.12.2020 10:39 Відповісти
Его любят свинорусы. Это плохо.
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13.12.2020 10:49 Відповісти
Трамп - чмо ))))))
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13.12.2020 10:51 Відповісти
С . Сарказм ...
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13.12.2020 10:51 Відповісти
Мені не подобається, що він добив світовий авторитет США, як стражу світового порядку. Все-таки у світі повинен хтось бути головним. Інакше - бардак. Що зараз і спостерігається навіть у розвинутих країнах.
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13.12.2020 13:04 Відповісти
да здравствует блм-антифа байден и сынок его, порно нарик на получке у коли-хорошего парня.
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13.12.2020 13:49 Відповісти
Экс-советник Трампа Джон Болтон говорит, что тот считал Украину частью России.

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.
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13.12.2020 16:09 Відповісти
 
 