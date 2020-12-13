Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині
Окружний суддя визнав аргументи Дональда Трампа "недоречними з точки зору закону і факту".
Президент США Дональд Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.
Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Окружний суддя США Бретт Людвіг, призначений Трампом, відхилив федеральний позов Трампа з проханням зобов'язати контрольований республіканцями законодавчий орган назвати Трампа переможцем над демократом Джо Байденом.
Суддя сказав, що аргументи Трампа "недоречні з точки зору закону і факту".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків минулих президентських виборів у низці штатів
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.
Мета позову - перенести на пізніший термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.
Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.
Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни
ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.
Будь ласка, зачекайте...
Треба ж якусь діяльність імітувати після розводу лохів на 170 млн $
только масштабом поменьше
Есть надежда, что Байден сможет все исправить постепенно, если это возможно, разбитую чашку как не клей, а новой она не станет.
лоховсвоих сторонников. Как то уж слишком мелочно.
Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.