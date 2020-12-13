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авто (6003) Гідрометцентр (159) ожеледиця (83) туман (30)

Гідрометцентр попереджає автомобілістів про туман та ожеледицю: видимість обмежена, рівень небезпеки - жовтий

Гідрометцентр попереджає автомобілістів про туман та ожеледицю: видимість обмежена, рівень небезпеки - жовтий

Сьогодні, 13 грудня, в більшості регіонів України очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Як підкреслюють синоптики, 13 грудня вночі на Правобережжі, вдень в більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледиця. На дорогах більшості областей - ожеледиця. У південній частині вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (рівень небезпеки, жовтий).

Також читайте: Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин. ФОТОрепортаж
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Гидрометцентр предупреждает автомобилистов о тумане и гололедице: видимость ограничена, уровень опасности - желтый - Цензор.НЕТ 1723
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13.12.2020 09:18 Відповісти
Ещё большими буквами на красном фоне. Без зимней резины, сидите дома! Не уверен, не выезжай.
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13.12.2020 09:19 Відповісти
не помогает никакая резина, кроме шипованной. зимння летняя всесезонка. я думаю, таки нужно чистить дороги и посыпать их песком и солью. в Киеве продолжается кромешный ад. дворовые проезды, выезды, территория вокруг больниц и админзданий, внутридовая территория ЖК - не чистится вообще!!! Что себе Педалик думает, хз... я думаю, за каждый ушиб и каждую покоцанную машину нужно выставлять счет КМДА, тогда вонючки начнут чухаться
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13.12.2020 15:05 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news_society-ukr/full/1312-shkolyarka-z-kiyeva-shho-vpala-40-raziv-na-andriivskomu-uzvozi-v-ozheledicyu-stala-zirkoyu-zarubizhnix-zmi Школярка з Києва, що впала 40 разів на Андріївському узвозі в ожеледицю, стала зіркою зарубіжних ЗМІ
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13.12.2020 10:13 Відповісти
Гідрометцентр попереджає автомобілістів про туман та ожеледицю: видимість обмежена, рівень небезпеки - жовтий - Цензор.НЕТ 4051
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13.12.2020 12:28 Відповісти
Благодаря Ларисе, вернулась картинка культурной 😀😀😀
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13.12.2020 12:29 Відповісти
 
 