Гідрометцентр попереджає автомобілістів про туман та ожеледицю: видимість обмежена, рівень небезпеки - жовтий
Сьогодні, 13 грудня, в більшості регіонів України очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах - ожеледиця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Як підкреслюють синоптики, 13 грудня вночі на Правобережжі, вдень в більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледиця. На дорогах більшості областей - ожеледиця. У південній частині вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (рівень небезпеки, жовтий).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люцифер
показати весь коментар13.12.2020 09:18 Відповісти Мені подобається 4
Aleksei Pravdin
показати весь коментар13.12.2020 09:19 Відповісти Мені подобається 2
Vitaliy noname
показати весь коментар13.12.2020 15:05 Відповісти Мені подобається 0
Люцифер
показати весь коментар13.12.2020 10:13 Відповісти Мені подобається 2
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.12.2020 12:28 Відповісти Мені подобається 1
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар13.12.2020 12:29 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...