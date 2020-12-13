Гідрометцентр попереджає автомобілістів про туман та ожеледицю: видимість обмежена, рівень небезпеки - жовтий

Сьогодні, 13 грудня, в більшості регіонів України очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Як підкреслюють синоптики, 13 грудня вночі на Правобережжі, вдень в більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледиця. На дорогах більшості областей - ожеледиця. У південній частині вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 м (рівень небезпеки, жовтий).

Також читайте: Ожеледиця в Харкові: на одному мосту зіткнулися десять машин. ФОТОрепортаж