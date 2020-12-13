Встановлено особу загиблого під час пожежі в історичній будівлі Полтави, - поліція

Поліція Полтави ідентифікувала особу загиблого, тіло якого було виявлено 9 грудня після ліквідації пожежі в будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревского в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції Полтавської області.

"Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі на вулиці Соборності, 31. Ним виявився місцевий хлопець, 1993 року народження. Наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, що за фактом пожежі поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про пожежу в історичній будівлі в центрі Полтави.Інцидент стався 9 грудня близько 4 ранку.

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