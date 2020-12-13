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пожежа (4240) Нацполіція (14872) Полтава (526)

Встановлено особу загиблого під час пожежі в історичній будівлі Полтави, - поліція

Встановлено особу загиблого під час пожежі в історичній будівлі Полтави, - поліція

Поліція Полтави ідентифікувала особу загиблого, тіло якого було виявлено 9 грудня після ліквідації пожежі в будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревского в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції Полтавської області.

"Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі на вулиці Соборності, 31. Ним виявився місцевий хлопець, 1993 року народження. Наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, що за фактом пожежі поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про пожежу в історичній будівлі в центрі Полтави.Інцидент стався 9 грудня близько 4 ранку. 

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Імператор Нерон спалив Рим, полтавський заради слави спалив історичну будівлю в Полтаві?
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13.12.2020 09:41 Відповісти
То треба тих чинуш пересажать, які дали дозвіл на розміщення забігайлівок і наливайок в тій будівлі!
Якщо влада Полтави не може навести ладу із бродячими псами на території міста, то нахрін така влада потрібна!!!
Перетворили місто на собачник, куди не підеш зграї собак вагою по 20 кілограмів і саме собаче лайно!!!
І за кого б не голосував один хрін!, воно ім ні на х...не треба!!!
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13.12.2020 11:38 Відповісти
 
 