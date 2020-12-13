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Байден (2852) США (20972) Burisma (43) Байден Хантер (26)

Мін'юст США запросив дані про фіндіяльність Хантера Байдена в Україні, - Associated Press

Мін'юст США запросив дані про фіндіяльність Хантера Байдена в Україні, - Associated Press

Міністерство юстиції США зажадало документи у понад 20 організацій, які пов'язані з фінансовими справами Байдена-молодшого.

У рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена відправлений запит і української газодобувної компанії Burisma. Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Всього відомство зажадало документи у понад 20 організацій, які пов'язані з фінансовими справами Байдена-молодшого. Мін'юст вивчає питання про порушення податкового законодавства та законів про відмивання грошей в ділових відносинах з іншими країнами.

"Неясно, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки", - пише видання.

Нагадаємо, в травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якій фігурував його син.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times
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Топ коментарі
+16
От же ж этот Трамп! Зеля и так ссытся от любого упоминания про США, а тут опять этот Хантер! Зеля и на Хантера собирался уголовные дела открывать, а потом на тех, кто вякал на Хантера дела открывал. Вот что теперь зелепупсу делать?! Надо срочно опять в Феофанию, на больничный, ага. А потом в отпуск. Типа нет меня, отсутствую я. Уверен, что когда Байден вдруг позвонит президенту Украины и трубку возьмет Зеленский, Байдет спросит: "А есть кто-то из взрослых дома?"
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13.12.2020 09:51
+12
кацапосоветы непрошенные ,бестолковые и никому не интересные
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13.12.2020 09:43
+11
Это не трамп, Байден сам решил это сделать, чтоб не плели всякие рыжие твари сплетни на ровном месте.
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13.12.2020 09:33
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Трумп западло делает? а ведь наши могут и дать, а потом папаша Байден примет присягу и так же даст той же монетой.
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13.12.2020 09:25 Відповісти
Это не трамп, Байден сам решил это сделать, чтоб не плели всякие рыжие твари сплетни на ровном месте.
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13.12.2020 09:33 Відповісти
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
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13.12.2020 09:35 Відповісти
з однією умовою: це не має бути український суд або слідство...
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13.12.2020 10:01 Відповісти
Порох і Луцик головні свідки.. Але може статися що ці "свідки" стануть підозрюваними! Байден у любому випадку цих "клоунів" згадає ....
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13.12.2020 12:15 Відповісти
Ось ти все знаеш наперед. Попросись в прокуроры. Цены тебе нет
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13.12.2020 13:13 Відповісти
Минюст пока подчиняется Трампу...
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13.12.2020 09:37 Відповісти
Так это дело не трех дней, будет Байдену подчиняться скоро.
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13.12.2020 10:02 Відповісти
И уже другой министр юстиции..) Будет кому Трампа таскать за рыжий чуб!)
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13.12.2020 10:08 Відповісти
Ольга. Ви хвора. Серйозно хвора і вам треба довго лікуватись.
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13.12.2020 11:51 Відповісти
Дякую, дохтуре! І як я ото жила до цих пір без ваших порад.😛😛😛
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13.12.2020 12:27 Відповісти
Може краще не красти у твоєї країни?
А винних у цьому наказувати?
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13.12.2020 09:33 Відповісти
Це ти по Зєлєнского з Єрмаком і зеленою шоблою?
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13.12.2020 09:49 Відповісти
У данному випадку річ про Хантера і про "Бурізму".
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13.12.2020 09:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475366

От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
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13.12.2020 10:15 Відповісти
У вас є достовірні дані про такі крадіжки? Рішення суду, чи вагомі докази з чесних джерел? Якщо є, то можливо хочете сюзголоситися, як свідок д Мінюсту США?
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13.12.2020 09:58 Відповісти
ua Василь Худотеплий
Може краще не красти у твоєї країни?
А винних у цьому наказувати?
А як щодо цього твердження, яке аюв тут навели стосовно Хантера Байдена?
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13.12.2020 10:20 Відповісти
Читай вище.
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13.12.2020 10:23 Відповісти
В жизни, как и в организме, всё взаимосвязанно, особенно в международной политике. Дёрнут Зеленский с дЕрьмаков у себя на жопах по волоску (Хантера Байдена), а из глаз у них слёзы потекут и диарея начнёться. Впрочем Вова в 2019 году уже дёрнул, просто у него болевой порог притуплен постоянным употреблением ........, как и умственная деятельность.
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13.12.2020 10:03 Відповісти
Не треба ставити коня поперед возу.
Спочатку був Хантер, а потім Зеленський.
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13.12.2020 10:17 Відповісти
А що Хантер Байден був? Злочинцем?
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13.12.2020 10:22 Відповісти
Читай вище.
Навіщо товкти воду в ступі?
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13.12.2020 10:24 Відповісти
Ні, чоловіче, дай відповідь своєму твердження про то, що Байден молодший крав з б'юджету власної країни. Це перше. І друге: у світі лише кацапам є діл до всіх і всюди, але не до власних справ. Ну і на останок. Лише кацапи, начтавшись Гоголя підбирають ніки "Худотеплий", "Невмиваний" і ім' я Василь. Їм це здається дуже розумно-вишуканим. Такий собі тролінг малороса. Хоча мало б бути Вася Худосочний. Не так яишукано, зате чесно.
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13.12.2020 10:31 Відповісти
Я про його країну ні слова не написав.
Річ йде про Україну, Хантера і "Бурізму".
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13.12.2020 10:49 Відповісти
Тобто таки стверджуєш, що там є крадіжки? 😊
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13.12.2020 11:02 Відповісти
"Министерство юстиции США потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего.
В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma."
Источник:https://censor.net/ru/n3236642
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13.12.2020 13:21 Відповісти
Ну і де там рішення суду про визнання Байдена винним? І ще. Кому саме зараз підчиняється оте Міністерство і чия креатура сам міністр? Напиши, Худотеплий.
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13.12.2020 13:26 Відповісти
Чи ти дурнуватий?
https://censor.net/ru/user/475366
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
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13.12.2020 13:37 Відповісти
То Байден-молодший крав українські гроші, чи ні? Т не щіскакуй так, як вуж на сковорідці, а напиши один з трьох варіантів: так, ні, не знаю. Це просто. 😁
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13.12.2020 13:46 Відповісти
"Министерство юстиции США потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего.
В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma."
Источник:https://censor.net/ru/n3236642
показати весь коментар
13.12.2020 13:48 Відповісти
Ще раз: ти стверддуєш, що: а) Байден молодший українські гроші крав, б) не крав, в) не знаєш? Це просто. Один з трьох варіантів. 😊
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13.12.2020 13:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475366
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
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13.12.2020 14:01 Відповісти
.Хантер Байден, сын вероятного президента США Джо Байдена, сообщил, что офис генерального прокурора в штате Делавэр ведет в отношении него расследование, которое касается его налоговых выплат. Как следует из опубликованного на сайте переходной команды Джо Байдена заявления Байдена-младшего, он впервые узнал об этом 8 декабря. «Я очень серьезно к этому отношусь, но уверен, что профессиональное и объективное расследование покажет, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», - сообщил он.====То, что расследование в отношении Байдена-младшего касается его работы в Китае, подтверждают и источники телеканала CNN. В центре следствия вопрос, не нарушали ли он и его партнеры законы о налогах и отмывании денег при ведении бизнеса в зарубежных странах, в основном в Китае. По данным Politico, изучаются и связи сына Джо Байдена с иностранными организациями. Издание также напоминает, что ведется расследование в отношении бизнеса в сфере медицинских услуг, в который был вовлечен брат Байдена Джеймс. Сейчас дело находится в стадии сбора доказательств, Джеймсу Байдену не предъявлено никаких обвинений.Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Хантера Байдена в коррупции. В октябре Трамп потребовал провести соответствующее расследование в отношении обоих Байденов. Как утверждают соратники Трампа, Байден-старший как вице-президент мог требовать от украинских властей так или иначе прекратить расследование деятельности компании Burisma, в руководство которой входил его сын. Джо Байден утверждал в ответ, что обвинения против него не имеют под собой оснований. Ни республиканцы, ни органы правосудия пока не представили доказательств того, что Джо Байден оказывал прямую поддержку своему сыну в его коммерческой деятельности.

При этом в сентябре два сенатора-республиканца обнародовали доклад, в котором говорилось, что Елена Батурина, вдова Юрия Лужкова, в 2014-2015 годах неоднократно переводила крупные суммы на счета американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, среди соучредителей которой Хантер Байден. Сам он отрицал, что является учредителем Rosemont Seneca Thornton. В конгрессе не смогли подтвердить подлинность документов, касающихся трансферов Батуриной.
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13.12.2020 22:56 Відповісти
В українській мові "річ" -- це "вещь"
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13.12.2020 11:02 Відповісти
Так. Тільки Васька мав на увазі "мова йде". 😊
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13.12.2020 13:27 Відповісти
http://slovopedia.org.ua/34/53409/33183.html Вчи рідну мову.
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13.12.2020 13:52 Відповісти
Чию рідну? Ізиг - то не моя рідна. Не фантазій. 😁 І ше - не вір гул-перекладачу. 😀
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13.12.2020 13:56 Відповісти
"Не фантазій"
Не ....уй!
http://slovopedia.org.ua/34/53409/33183.html До чого тут гугл?
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13.12.2020 14:00 Відповісти
http://slovopedia.org.ua/34/53409/33183.html Вчи солов'їну.
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13.12.2020 13:51 Відповісти
Это ваше субьективное мнение. Оно навеяно вам любовью к членограю и ненавистью к Хантеру Байдену. Ну, с вашей любовью к помойному юмору понятно, но, чтор вам лично сделал Хантер? Подкараулил возле парадного и ударил по башке пустым мешком из под угля? Соблазнил вашу жену? Или н7акакал вам в штаны?
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13.12.2020 10:26 Відповісти
Не чипай штани. Це пререготива Пороха і 25% їм в штани класти. Вони і так їх вже не прасують 😁
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13.12.2020 11:09 Відповісти
Домовились.
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13.12.2020 11:21 Відповісти
Не наши, а ЗЕлёные, и они могут сфабриковать, а уж потом дать. Но давать им придётся, как немецкой актирсе в фильмах для взрослых. И принимать будут отовсюда и в огромном колличестве. После 20 января 2021 года.
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13.12.2020 09:43 Відповісти
чжоу бай-ден не прийме присягу.
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13.12.2020 16:40 Відповісти
Тут мало кто это поймет, все едят дерьмо из фейко СМИ.
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13.12.2020 19:12 Відповісти
кацапосоветы непрошенные ,бестолковые и никому не интересные
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13.12.2020 09:43 Відповісти
Ты уже отработал смену на плантации дядюшки Ли?
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13.12.2020 10:01 Відповісти
От же ж этот Трамп! Зеля и так ссытся от любого упоминания про США, а тут опять этот Хантер! Зеля и на Хантера собирался уголовные дела открывать, а потом на тех, кто вякал на Хантера дела открывал. Вот что теперь зелепупсу делать?! Надо срочно опять в Феофанию, на больничный, ага. А потом в отпуск. Типа нет меня, отсутствую я. Уверен, что когда Байден вдруг позвонит президенту Украины и трубку возьмет Зеленский, Байдет спросит: "А есть кто-то из взрослых дома?"
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13.12.2020 09:51 Відповісти
!!
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13.12.2020 09:53 Відповісти
2 варіянт - Мендель візьме трубку та скаже: А его нет дома ...!
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13.12.2020 10:13 Відповісти
Можна ще на шпагат імєні волочкової! Або мамо рімма буде слухавку хапати, поки зе з нірванни не спливле .
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13.12.2020 13:04 Відповісти
Цікаво, яким чином це може завадити Байдену-старшому бути обраним президентом колегією виборців вже наступного тижня? 🤔 Як на мене, про ухиляння від сплат податків буде цікавіше дізнатися після інавгурації Джо Байдена, але про ухиляння саме Трампа.
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13.12.2020 09:53 Відповісти
Трамп гадит Байдену. Вислюк ссыт кипятком от Порошенко. Клоуны все такие?
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13.12.2020 10:00 Відповісти
Трампец агонизирует. Скоро суды и нары.
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13.12.2020 10:02 Відповісти
Тю, Венедиктова вже їх давно з'їла, які документи?!😀
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13.12.2020 10:02 Відповісти
Цікаво, а в Мінюсті США сидять ще люди Трампа чи вже там запущений протокол передачі влади? Бо я щось не розумію цих потуг - якщо це робиться за наказом Трампа, то "пізно пити Боржомі, бо нирки відвалились", а якщо це робиться людьми Байдена, то навіщо це йому потрібно?
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13.12.2020 10:08 Відповісти
Верховный Суд США вчера поставил точку по выборам президента,Байден убил немца Трампа с одного выстрела
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13.12.2020 10:17 Відповісти
Зря вам Трамп дал Джавелины, зебилки.
Байден заберёт обратно. Вы ж его так любите.
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13.12.2020 10:17 Відповісти
Кацапе! Не Трамп дав, а Конгрес! Коли ви вже зрозумієте різницю між американським президентом та вашим царьком-х#йком?
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13.12.2020 13:45 Відповісти
Теперь можем из Байдена веревки вить.
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13.12.2020 10:21 Відповісти
Хоть трамп и засранец, но такому как этот хантер место в тюрьме как и трампу
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13.12.2020 10:44 Відповісти
Тобі також, Назаре. І не питай: "Чому ?".
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13.12.2020 13:09 Відповісти
Цікаво, а за що Трампа в турму? Конкретно?
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13.12.2020 16:42 Відповісти
Чому ЦН спотворює інформацію ? Що заважає написати про факт ?
1. Розслідування почалося у 2018. А не, як подається, =відкрито справу проти сина переможця ... бла-бла-бла=. Справа існувала, її не відкрили після 3-го листопада 2020.
2. На час президентської кампанії розслідування припинили - відповідно до настанов МінЮсту - щоб жодним чином не вплинути на вибори.

Але це, напевне, злочин і страшна крамола написати правду. Отак "журналісти" спотворюють реальність і вкладають потрібні моделі у черепушки читачів.
Інформація доступна, достатньо поґуґлити.
https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2020/12/09/hunter-biden-says-he-is-under-federal-investigation-for-tax-affairs/?sh=4***********

-The investigation dates back to 2018 and may extend beyond taxes to potential money laundering, according to https://www.cnn.com/2020/12/09/politics/hunter-biden-tax-investigtation/index.html CNN and https://twitter.com/ChadPergram/status/1336786466966482944?s=20 Fox News .
-The investigation was "largely dormant" in the final stages of the presidential election in accordance with Department of Justice guidelines restricting "overt actions that could affect an election," CNN https://www.cnn.com/2020/12/09/politics/hunter-biden-tax-investigtation/index.html reported .
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13.12.2020 10:50 Відповісти
Всім ідіотам, вважаючим, що деменційний байден - вели-и-икий друг України, рекомендую переглянути це коротеньке відео. Показовою є зневажливість і пихате презирство, з яким він, розповіда., як нагнув порошенка. Ідіоти, мля...
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13.12.2020 16:54 Відповісти
чжоу бай-ден - не переможець. Глобалісти-дєрьмократи провернули наймасштабнішу в історії США операцію з фальсифікації виборів за повного сприяння глобалістичних мас-мідій. Ви, до речі, в курсі, що ю-туб заборонив всякі відео, де йдеться про розслідування масштабних фальсифікацій в 6 штатах, де станом на 10 вечора Трамп випереджав чжоу бай-дена на близько 10% в кожному при 90% порахованих бюлетенів? Але потім стався грандіозний вкид голосів за бай-дена, який суперечить будь-якій статистично-математичній можливості. Є навіть відео, як це робилося: https://www.youtube.com/watch?v=xEpy89d5aW4 Дєрьмократи можуть верзти що завгодно, вигадуючи виправдання, але сплеск голосів за бай-дена у Джорджиї стався саме під час оцього підрахунку. Совпадєніє? Нє думаю.
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13.12.2020 16:52 Відповісти
ТОМУ ЩО ,,цензор.нет" = ПРОПАГАНДИСТСКИЙ КАНАЛ + ЖЁЛТАЯ ПРЕССА.
МОЖЕШЬ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ, ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. 😅🤣😂🤩😛
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13.12.2020 19:25 Відповісти
Нет уже тех данных. Когда стало понятно, что Байден победил, Бенедиктова все эти материалы лично скушала, даже тот сейф, в котором они хранились, немного надгрызла
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13.12.2020 10:56 Відповісти
чжоу бай-ден нє побєділ. Йому вкрали вибори у Трампа. Хоча іще не вечір.
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13.12.2020 16:55 Відповісти
Ну якщо трамп такий лошара, що в нього опозиція!!! може вкрасти вибори, то навіщо він в президенти преться?
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13.12.2020 17:27 Відповісти
не хочет рыжий чуб в растофф, ой не хочет, а прийдется.
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13.12.2020 11:12 Відповісти
Тайная встреча Байдена и Порошенко была во время визита Байдена в Киев,принято решение снять с должности Макрона,Путина и еще 7 президентов-популистов.Старшим назначили Эрдогана по предложению Алиева.
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13.12.2020 11:16 Відповісти
Ольга. Ви хвора. Серйозно хвора і вам треба довго лікуватись.
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13.12.2020 11:53 Відповісти
Місцеві хом'ячки вкотре доводять свій низький рівень інтелекту. Справу проти Байдена та йогт наркомана сина ніхто не закривав. Це вам не Україна теперішня. Байден і Ко - будуть сидіти і справа Бурісми, тільки початок. За незаконну співпрацю з комуняцьким Китаєм йому й подібним світить державна зрада. В США ще лишились люди з честю, совістю та принципами і вони не дадуть свою крайну на поталу лівакам.
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13.12.2020 12:09 Відповісти
Дєтка Іван Слєпов, в Україні прзік - наркоман. І нічьо...
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13.12.2020 13:19 Відповісти
Валєра він і в США - валєра.
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13.12.2020 13:27 Відповісти
Так, але нє наркоман!
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13.12.2020 13:52 Відповісти
Трамп все ще сподівається на виборців вплинути???
Але ж вибори майже закінчились... - який сенс???
Ще більше роздраконити Байдена, щоби дав повний хід всім справам по Трампу, як тільки знімуть недоторканість???
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13.12.2020 12:27 Відповісти
Які справи Трампа, убогий? А "байден" пишеЦЦя з маленької літери: чжоу бай-ден, безпринципний запроданець і китайський шпигун.
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13.12.2020 16:57 Відповісти
За роботу на путєна і спробу перетворити американську демократію на тиранію рудого клована...
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13.12.2020 17:11 Відповісти
Уже были дела, никто ничего не доказал, потратили миллионы долларов и что? Спецпрокуроры, постоянные повестки в суды, просто не давали работать, спустили всех собак, облили дерьмом в СМИ, на основе которого, кстати, все и сделали себе образ Трампа. Так что разберитесь сначала.
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13.12.2020 20:15 Відповісти
Що було???
Що більшисть сенаторів, від республіканців, не дали добро на імпічмент???
Подивимось, як станеться, коли Трамп лишиться недоторканості і не зможе давити на прокурорів...
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13.12.2020 20:54 Відповісти
да эти улики все Хантеру подбросили Зе и 95-й в 15-18 годах.
коля и хантер - хорошие парни. очень хорошие.
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13.12.2020 14:29 Відповісти
ПЕТРИКУ И ЮГИКУ ТАКИ СТОИТ НАПРЯЧСЯ. ВЕДЬ ЭТО ОНИ ЗАТЕЯЛИ ВСЮ ЭТУ КАТАВАСИЮ В УГОДУ ТРАМПУ, ЗАДОЛГО ДО ВЫБОРОВ. 🤣😂😝
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13.12.2020 19:28 Відповісти
Байден и его сынок наркоман и педофил должны сидеть в тюрьме. Папаша за попытку государственного переворота и государственную измену, а сынок, по самой меньшей мере - за отмывание денег.
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13.12.2020 20:09 Відповісти
 
 