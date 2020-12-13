Мін'юст США запросив дані про фіндіяльність Хантера Байдена в Україні, - Associated Press
Міністерство юстиції США зажадало документи у понад 20 організацій, які пов'язані з фінансовими справами Байдена-молодшого.
У рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена відправлений запит і української газодобувної компанії Burisma. Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Всього відомство зажадало документи у понад 20 організацій, які пов'язані з фінансовими справами Байдена-молодшого. Мін'юст вивчає питання про порушення податкового законодавства та законів про відмивання грошей в ділових відносинах з іншими країнами.
"Неясно, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки", - пише видання.
Нагадаємо, в травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якій фігурував його син.
Будь ласка, зачекайте...
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
А винних у цьому наказувати?
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
Може краще не красти у твоєї країни?
А винних у цьому наказувати?
А як щодо цього твердження, яке аюв тут навели стосовно Хантера Байдена?
Спочатку був Хантер, а потім Зеленський.
Навіщо товкти воду в ступі?
Річ йде про Україну, Хантера і "Бурізму".
В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma."
Источник:https://censor.net/ru/n3236642
https://censor.net/ru/user/475366
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma."
Источник:https://censor.net/ru/n3236642
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
При этом в сентябре два сенатора-республиканца обнародовали доклад, в котором говорилось, что Елена Батурина, вдова Юрия Лужкова, в 2014-2015 годах неоднократно переводила крупные суммы на счета американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, среди соучредителей которой Хантер Байден. Сам он отрицал, что является учредителем Rosemont Seneca Thornton. В конгрессе не смогли подтвердить подлинность документов, касающихся трансферов Батуриной.
Не ....уй!
http://slovopedia.org.ua/34/53409/33183.html До чого тут гугл?
Байден заберёт обратно. Вы ж его так любите.
1. Розслідування почалося у 2018. А не, як подається, =відкрито справу проти сина переможця ... бла-бла-бла=. Справа існувала, її не відкрили після 3-го листопада 2020.
2. На час президентської кампанії розслідування припинили - відповідно до настанов МінЮсту - щоб жодним чином не вплинути на вибори.
Але це, напевне, злочин і страшна крамола написати правду. Отак "журналісти" спотворюють реальність і вкладають потрібні моделі у черепушки читачів.
Інформація доступна, достатньо поґуґлити.
https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2020/12/09/hunter-biden-says-he-is-under-federal-investigation-for-tax-affairs/?sh=4***********
-The investigation dates back to 2018 and may extend beyond taxes to potential money laundering, according to https://www.cnn.com/2020/12/09/politics/hunter-biden-tax-investigtation/index.html CNN and https://twitter.com/ChadPergram/status/1336786466966482944?s=20 Fox News .
-The investigation was "largely dormant" in the final stages of the presidential election in accordance with Department of Justice guidelines restricting "overt actions that could affect an election," CNN https://www.cnn.com/2020/12/09/politics/hunter-biden-tax-investigtation/index.html reported .
МОЖЕШЬ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ, ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. 😅🤣😂🤩😛
Але ж вибори майже закінчились... - який сенс???
Ще більше роздраконити Байдена, щоби дав повний хід всім справам по Трампу, як тільки знімуть недоторканість???
Що більшисть сенаторів, від республіканців, не дали добро на імпічмент???
Подивимось, як станеться, коли Трамп лишиться недоторканості і не зможе давити на прокурорів...
коля и хантер - хорошие парни. очень хорошие.