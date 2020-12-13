МЗС Казахстану вручило ноту дипломату РФ через висловлювання депутата Держдуми Ніконова про подаровані території
Заступник глави МЗС Казахстану Марат Сиздиков вручив тимчасовому повіреному РФ Олександру Комарову ноту через висловлювання депутата Держдуми Вячеслава Ніконова про подаровані Росією території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Казахстану.
Як зазначається, Сиздиков висловив здивування з приводу висловлювань на Першому каналі голови Комітету з освіти і науки Державної Думи Російської Федерації Вячеслава Ніконова про те, що "територія Казахстану - це великий подарунок з боку Росії".
"Було зазначено, що почастішали провокаційні випади деяких російських політиків з приводу Казахстану, які завдають серйозної шкоди відносинам між нашими державами", - йдеться в заяві МЗС.
Крім цього підкреслюється, що МЗС Казахстану очікує адекватну оцінку російською стороною подібних висловлювань і закликає вжити заходів щодо недопущення надалі заяв такого роду від державних діячів Російської Федерації.
Зазначимо, що Ніконов - співведучий програми "Велика гра" на пропагандистському "Першому каналі". У випуску від 10 грудня, присвяченому річниці підписання Біловезьких угод, він заявив, що "Казахстану раніше не існувало".
"Казахстану не існувало, Північний Казахстан узагалі не був заселеним. Вони [казахи] жили значно південніше. І, власне, територія Казахстану – це великий подарунок із боку Росії та Радянського Союзу".
Будь ласка, зачекайте...
Казахи це і є родичі москалів... але тоді вони були старшими братами. (джерело "Лист Мамая - Дмитру начебто донському")
Казахи це і є родичі москалів... але тоді вони були старшими братами. (джерело "Лист Мамая - Дмитру начебто донському")
На передаче присутствовали известный ведущий Владимир Познер, американский политолог, выходец из бывшего СССР Дмитрий Саймс и сенатор Алексей Пушков, известный своими скандальными заявлениями.
"Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон, Одесса - это что, Украина? Там исторически украинцы не проживали! Украина получила эти территории в рамках Российской империи, и сейчас они нам рассказывают, что это их исконные земли!"
https://www.dialog.ua/world/220667_1607779392 ttps://www.dialog.ua/world/220667_1607779392
От придурки безграмотні. Нехай подивляться результати переписів населенні в сраній рассєянський недоімперіі кінця 19 століття, срань москальська...
Та що там цьому москальську лайну говорити, нехай просто здохнуть разом зі своєю рашею-паРашею. "українці там ніколи не проживали", кацапо-ординська сволота, тьфу....
Навіть не так, українців та Україну кацапо-ординська паРаша-московія принижувала століттями, набагато більше, ніж інші свої бувші колонії, ця сволота, внук сталінського вурдалака Молотова зовсім не поодинокий, вони там майже всі такі,рашистські азіопські шовіністи, імперці та нацисти, рашизм є просто однїєю з форм ********* фашизму. Це просто потрібно розуміти, тільки клінічні ідіоти та вороги всередині України можуть нести маячню про братні народи, дружбу та взаєморозуміння з москальською ордою.