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Львівщина (2294) підпал (633) Нацполіція (14872)

Встановлено зловмисника, який кинув димову шашку в дільничний пункт поліції на Львівщині. ФОТО

Встановлено зловмисника, який кинув димову шашку в дільничний пункт поліції на Львівщині. ФОТО

Поліцейські викрили зловмисника, причетного до підпалу дільничного пункту поліції в Новояворівську Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіціі Львівської області.

За фактом слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна".

Сьогодні, 12 грудня, близько 20.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про займання, що сталось у дільничному пункті поліції у місті Новояворівськ.

Працівники ДСНС погасили вогонь - внаслідок події були частково пошкоджені одне з вікон та підвіконня будівлі. Постраждалих внаслідок займання немає, дільничний пункт був зачинений.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

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Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом півгодини встановили, що до вчинення злочину причетний 27-річний місцевий мешканець.

Встановлено зловмисника, який кинув димову шашку в дільничний пункт поліції на Львівщині 01

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"Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине. ФОТО" - очень красивая голая девушка. ФОТО:
Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине - Цензор.НЕТ 8116
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13.12.2020 11:15 Відповісти
Тема не раскрыта!!!!!11111!!! Не раскрыта!!!!!1111
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13.12.2020 11:24 Відповісти
Наградити героя
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13.12.2020 11:34 Відповісти
С дымовой шашкой - это шутник, а скоро могут быть с Ф-1, вот те уже точно будут злоумышленниками.
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13.12.2020 14:31 Відповісти
Поясніть - так що ж поганого він зробив??? Ну крім того що кинув димовуху а не пару літрів коктейлю...
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14.12.2020 09:07 Відповісти
 
 