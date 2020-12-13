Навального намагалися повторно отруїти перед відправкою в "Шаріте", - The Sunday Times

Російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння "Новачком" в серпні поточного року повторно намагалися отруїти порцією отрути перед його відправкою в Берлін, в клініку "Шаріте".

Про це пишеThe Sunday Times, беручи до уваги дані джерел у західних розвідках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Стверджується, що після першої спроби отруєння Навальний вижив, і операція з його усунення не була завершена.

За даними журналістів, Навальному вдалося вижити завдяки своєчасній медичній допомозі. Бригада швидкої ввела йому атропін, що врятувало політику життя.

Передбачається, що силовики намагалися "добити" опозиціонера другою порцією отрути, поки він не опинився в безпеці в берлінській клініці.

"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм колегам з Великої Британії, що нападники здійснили ще одну атаку, поки Навальний лежав у штучній комі, перш ніж його відправили медичним рейсом до Німеччини", - цитує матеріал видання "РБК".

У матеріалі стверджується, що російські силовики прибули в Омську лікарню, де лежав Навальний, і облаштували собі базу в кабінеті головного лікаря.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.