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отруєння (941) Навальний (612)

Навального намагалися повторно отруїти перед відправкою в "Шаріте", - The Sunday Times

Навального намагалися повторно отруїти перед відправкою в

Російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння "Новачком" в серпні поточного року повторно намагалися отруїти порцією отрути перед його відправкою в Берлін, в клініку "Шаріте".

Про це пишеThe Sunday Times, беручи до уваги дані джерел у західних розвідках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Стверджується, що після першої спроби отруєння Навальний вижив, і операція з його усунення не була завершена.

За даними журналістів, Навальному вдалося вижити завдяки своєчасній медичній допомозі. Бригада швидкої ввела йому атропін, що врятувало політику життя.

Передбачається, що силовики намагалися "добити" опозиціонера другою порцією отрути, поки він не опинився в безпеці в берлінській клініці.

"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм колегам з Великої Британії, що нападники здійснили ще одну атаку, поки Навальний лежав у штучній комі, перш ніж його відправили медичним рейсом до Німеччини", - цитує матеріал видання "РБК".

У матеріалі стверджується, що російські силовики прибули в Омську лікарню, де лежав Навальний, і облаштували собі базу в кабінеті головного лікаря.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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Топ коментарі
+35
Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6551
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13.12.2020 11:22
+19
Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6267
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13.12.2020 11:23
+17
Дід Мороз- це син Святого Миколая, котрий зрадив батька і перейшов на бік комуняк.
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13.12.2020 11:40
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Особенно смеётся немец-химик Шрёдер
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13.12.2020 14:25 Відповісти
"немцьі-химики" єто такие же перегонщики самогона с немецкими корнями и мигрировавшие из расеи как и тьі?
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13.12.2020 14:39 Відповісти
Да он просто не в курсе, что Меркель по образованию химик.
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13.12.2020 14:42 Відповісти
Ага, считаете очень умным расскрываь преступникам все методики с помощью которых их поймали? Сейчас уже каждый алкаш после преступления отпечатки пальцев стирает... Более продвинутые знают чем пятна крови обработать, чтобы экпертиза с носом осталась...
Экспертиза должна быть однозначной и убедительной для правосудия, а не для преступников.
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13.12.2020 21:01 Відповісти
Самодержавие не предполагает существование оппозиции. С этим нужно смириться.
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13.12.2020 14:06 Відповісти
Дуэль не состоялась или перенесена,
А в 33 распяли, но не сильно,
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13.12.2020 12:57 Відповісти
И еще два раза в Шарите: первую попытку сделал Штирлиц, а потом, Навального попыталась отравить радистка Кэт...
Придворная оппозиция и вдруг стала такой помехой, что попытались отравить!
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13.12.2020 13:25 Відповісти
Скорее всего это очередная много ходов очка ботаксного фюрера.
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13.12.2020 13:46 Відповісти
шото тут набежало пригожинских хезать на Навального.
или это местные актывисты с ними в унисон...
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13.12.2020 14:06 Відповісти
***** повинен висіти на одній гіляці, а Навальний на іншій, для рівноваги, щоб дерево не перевернулось.
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13.12.2020 16:00 Відповісти
Ніііі.
***** повинен висіти на одній гіляці, а особисто ти, пригожинський, на іншій, для рівноваги, щоб дерево не перевернулось.
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13.12.2020 16:09 Відповісти
Насрать на этого навального . Они там все рашкофашисты . Власть и оппозиция в лаптестане это две кучи говна разного размера . Извините за лексику , но в адрес балалайкофедерастии нормальные слова давно закончились .
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13.12.2020 14:14 Відповісти
А какая разница! Травили, недотравили. Пуйло - на гаагские нары! Надоел, мля!
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13.12.2020 14:27 Відповісти
А )(уйло Обнуленное враги Парашной ********* отравили ботоксом и мельдонием - закачивали его Кагану Всея Расяя прямо в жопу!
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13.12.2020 14:57 Відповісти
Сорта недоимперского говна. Что *****,что навальный.
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13.12.2020 18:37 Відповісти
Там все холопы недоимперии заражены нацизмом. Даже сидя на деревянных дырках отдельно стоящих туалетов мечтают о мировом господстве своего убожества.
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13.12.2020 18:46 Відповісти
По ходу настойка боярышника нейтрализует "новичок".
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13.12.2020 18:51 Відповісти
По ходу настойка боярышника нейтрализует "новичок".
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13.12.2020 18:57 Відповісти
Гебня есть гебня!
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13.12.2020 23:01 Відповісти
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