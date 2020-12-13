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ВР (14812) Разумков Дмитро (1526) Железняк Ярослав (533)

Разумков проведе нараду голів фракцій у понеділок вранці: готовність бюджету, локдаун, кадрові призначення

Разумков проведе нараду голів фракцій у понеділок вранці: готовність бюджету, локдаун, кадрові призначення

Уранці в понеділок, 14 грудня, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере нараду голів фракцій парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра на 10:00 глав фракцій знову збирає спікер", - написав він.

"Ймовірна повістка: готовність бюджету-2021. Все-таки у вівторок голосування вже. Порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу (він проходить, якщо тільки голосують відразу в цілому). Кадрові призначення теж варто обговорити. Ну, і, напевно, обговоримо графік роботи Ради під час січневого локдауну", - повідомив Железняк.

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Разумков проведет совещание глав фракций в понедельник утром: готовность бюджета, локдаун, кадровые назначения - Цензор.НЕТ 9116
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13.12.2020 12:05 Відповісти
ключевой вопрос - кадровые назначения.
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13.12.2020 12:08 Відповісти
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-sessiya-oblsovet-prodolzhalas-pochti-2-chasov-nochi-no-vybrat-predsedatelya-depu
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13.12.2020 12:23 Відповісти
Дмитрий, елка уже стоит в ВР?

Скоро православный Миколай прийдет ,
ПОТОМ ХРИСТИАНСКОЕ РОЖДЕСТВО (25 декабря) - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ УКРАИНЦЕВ
А то ОПЗЖ живёт по правилам мацкрвского патриархата : хотя в раше остались одни мусульмане и буддисты 😀😀😀
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13.12.2020 12:25 Відповісти
Учитывая ситуацию в стране, их зарплаты и "работоспособность", они вообще должны круглосуточно работать в Раде, а не трепаться на шоу и строчить в сетях..
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13.12.2020 12:29 Відповісти
Разумков проведет совещание глав фракций в понедельник утром: готовность бюджета, локдаун, кадровые назначения - Цензор.НЕТ 529
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13.12.2020 12:30 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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13.12.2020 16:44 Відповісти
 
 