Разумков проведе нараду голів фракцій у понеділок вранці: готовність бюджету, локдаун, кадрові призначення
Уранці в понеділок, 14 грудня, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере нараду голів фракцій парламенту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Завтра на 10:00 глав фракцій знову збирає спікер", - написав він.
"Ймовірна повістка: готовність бюджету-2021. Все-таки у вівторок голосування вже. Порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу (він проходить, якщо тільки голосують відразу в цілому). Кадрові призначення теж варто обговорити. Ну, і, напевно, обговоримо графік роботи Ради під час січневого локдауну", - повідомив Железняк.
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Скоро православный Миколай прийдет ,
ПОТОМ ХРИСТИАНСКОЕ РОЖДЕСТВО (25 декабря) - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ УКРАИНЦЕВ
А то ОПЗЖ живёт по правилам мацкрвского патриархата : хотя в раше остались одни мусульмане и буддисты 😀😀😀
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?