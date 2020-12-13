УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3765 відвідувачів онлайн
Новини Конституційна криза
15 166 53
Венеціанська комісія (227) КС (1425) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (321)

Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина

Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина

Українська влада вже частково врахувала висновок Венеційської комісії щодо розв'язання конституційної кризи в Україні, яка виникла через скасування антикорупційного законодавства рішенням Конституційного суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроєктів щодо реформування КСУ, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно.

"Прозвучав і продовжує звучати заклик до парламентарів – врахувати висновок Венеційської комісії. Він вже частково врахований, зокрема в законопроєкті, який стосується відновлення системи електронного декларування. Тут Венеційська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон єдиний для всіх. Його мають виконувати навіть судді", - наголосила віцепрем’єрка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Висновки і рекомендації Венеціанської комісії з електронного декларування можна імплементувати по пунктах, - радник глави ОП Подоляк

За її словами, "це очевидна річ, але важливо, що Венеційська комісія теж підтвердила це".

"А що стосується змін до реформування КСУ, то висновки Венеційської комісії ляжуть в основу тих законопроєктів, які парламент, уряд і президент напрацьовуватимуть спільно", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Судьи построили для себя рай в Украине . И олигархов это устраивает - карманные суды и карманные судьи
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
показати весь коментар
13.12.2020 12:43
+21
Молодцы,опустили нашу касту судей - небожителей на землю,а то похоже они совсем опуели,возвели себя в ранг всемогущих жрецов и святых угодников ,которым ни кто не указ , ни парламент,ни президент,ни папа римский.
показати весь коментар
13.12.2020 12:43
+15
Просто зажрались и обнаглели от вседозволенности.
показати весь коментар
13.12.2020 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы,опустили нашу касту судей - небожителей на землю,а то похоже они совсем опуели,возвели себя в ранг всемогущих жрецов и святых угодников ,которым ни кто не указ , ни парламент,ни президент,ни папа римский.
показати весь коментар
13.12.2020 12:43 Відповісти
Просто зажрались и обнаглели от вседозволенности.
показати весь коментар
13.12.2020 13:05 Відповісти
И не говори - с 1991 года зажрались
показати весь коментар
13.12.2020 13:06 Відповісти
А до 1991? САветські судді були самими чеснимІ в мірЕ?
показати весь коментар
13.12.2020 13:26 Відповісти
Толик пра калбасу.
показати весь коментар
13.12.2020 14:31 Відповісти
я про каву з круасанами
показати весь коментар
13.12.2020 15:12 Відповісти
а то что было до 1991 года меня как то мало интересует - тогда НЕЗАВИСИМОЙ Украины не было
показати весь коментар
13.12.2020 15:13 Відповісти
Судьи СССР остались в Украине и только сейчас стали вызодить на пенсию по возрасту.
показати весь коментар
13.12.2020 15:20 Відповісти
На жаль. А мали б зависнути на гілляці як колаборанти.
показати весь коментар
14.12.2020 08:58 Відповісти
Кто опустил? А решение прочитать слабО? Или очередной зеленой макаке верим на слово?
показати весь коментар
13.12.2020 16:25 Відповісти
Как кто? Венецианская комиссия естестно. Не врубился наверное, все макаками бредишь.
показати весь коментар
13.12.2020 19:43 Відповісти
Еще раз. Решение прочитать слабо? Или совсем дурак? Если коротко там говорится о том, что сожалеют о принятом решении КС, но... Призывают ВР соблюдать рекомендации КС и разработать новый закон, в котором конкретизирована ответственность в зависимости от степени тяжести преступления и ... предусмотрены механизмы защиты судей. Но для тебя это слишком тяжело понять наверное, потому что ты та же зеленая макака, но гораздо более тупая. Давай, до свидания.
показати весь коментар
13.12.2020 22:37 Відповісти
А если еще короче, то ВК сказали: выполняйте долбо*бы то, что вам сказали.
показати весь коментар
13.12.2020 22:39 Відповісти
А ты ни как не угомонишся ипанат. Смешно как какой то глист учит тут всех уму разуму.
показати весь коментар
14.12.2020 18:16 Відповісти
Я не пытаюсь никого учить. Дебилы, типа тебя, необучаемы. Вас проще усыпить, чем обучить. Читать-писать научился - уже хорошо. А думать и понимать - не твое.
показати весь коментар
14.12.2020 18:23 Відповісти
Не пытаешься ,а учишь , глист своего кашаладного хозяина. Не учил бы ,давно бы закрыл свое хлебало,которое ни кому не интересно.
показати весь коментар
14.12.2020 18:29 Відповісти
Я тебе, идиоту, сказал легко и просто: читай придурок решение ВК - там все просто и понятно без тупых суфлеров типа Стефанишиной. Ну, понимаешь ли, у людей, к которым ты не относишься, должно присутствовать критическое мышление - ну не верят они словам и проверяют информацию. А приматы хавают все дерьмо, которым их кормят с экрана телевизора. И да, хозяин нужен баранам, типа тебя, а у людей хозяев быть не может.
показати весь коментар
14.12.2020 18:35 Відповісти
Судьи построили для себя рай в Украине . И олигархов это устраивает - карманные суды и карманные судьи
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
показати весь коментар
13.12.2020 12:43 Відповісти
наклепи, згідно соц.опитуванню, рішенням суду задоволений кожен другий, що так насолоджувався правосуддям...
показати весь коментар
13.12.2020 14:05 Відповісти
Возле каждого суда поставить по висилице и каждый день нового судью туда!... И так до тех пор пока эти суки не согласятся на минимальную ЗП (пенсию), определенную государством и отсутствие каких-либо льгот.
показати весь коментар
13.12.2020 23:23 Відповісти
Замечательная мысль, супер.
Только вот вопрос: где судей брать будете, чтобы "каждый день нового судью" вешать и сколько времени займет, например, процедура развода, потому как Вам наверняка известно, что в определенных случаях разводят именно через суд.
Оно, конечно, хорошо - браки будут "крепнуть", так сказать.
С другой стороны немного волнительно касательно загруженности следственных органов, потому что из-за ожидания нового кандидата в судьи (из-за дефицита желающих быть повешенными) "развод" будут производить граждане иными методами, например, придушив "любимую" супругу или траванув супруга "любимого"?
показати весь коментар
14.12.2020 07:14 Відповісти
София, тут в СМИ прошло сообщение, что в Словакии собираются присудить 10 лет человеку, украившему в магазине 2 конфеты во время локдауна.
"В Словакии мужчину могут осудить на десять лет тюрьмы из-за кражи двух шоколадных конфет в магазине. Об этом сообщает https://www.markiza.sk/uvod TV Markíza .

Прокуратура требует именно такого наказания из-за режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за коронавируса. При этом родственники мужчины считают, что такое наказание несоразмерно преступлению. Они собираются обратиться за помощью к президенту Словакии Зузане Чапутовой."
(https://glavnoe.ua/news/n357046708-10-let-tjurmy-za-krazhu-dvuh-konfet-v-slovakii-neobychnyj-process)

Как Вам такое наказание, соответвествует преступлению?
показати весь коментар
14.12.2020 07:09 Відповісти
А хтось ще чомусь дивується в цьому кримінальному бантустані, на який перетворилась Україна???
показати весь коментар
13.12.2020 12:47 Відповісти
Та шо вы говорите? У нас свободная и демократическая страна! Не то что Белорусия! Та мы эталон для всего мира!
показати весь коментар
13.12.2020 14:04 Відповісти
Венецианская комиссия - это хорошо, но вот вовчьи законы для наших "судей" имеют более высокий приоритет.
показати весь коментар
13.12.2020 12:47 Відповісти
Серед зелених довбнів є адеквати ? Що за пургу вона несе ?
Ця Стефанишина не прокоментувала,часом,чи збирається монобільшість виконувати рекомендації Венеційської комісії ?
показати весь коментар
13.12.2020 12:55 Відповісти
Среди тех точно нет. А лохторат схавает все. Самое интересное, что нормальные люди тоже это хавают. Блин, публиковали же решение. Зачем читать Стефанишину для того, чтобы узнать, что решила ВК. Это для меня загадка.
показати весь коментар
13.12.2020 23:25 Відповісти
эти твари хотели для себя отдельное законодательство? а ведь место судьи очень часто у нас наследуется. Дети судей становятся судьями. Целые династии существуют. И для них как бы отдельное законодательство. Как в Средние века, когда у аристократов и холопов были разные уголовные кодексы. Если холоп убивал пана, его казнили, а если пан холопа, максимум - штраф. Или вообще ничего.
показати весь коментар
13.12.2020 12:59 Відповісти
Очень советую прочитать решение Венецианской комиссии, а не слушать бред Стефанишиной. Если коротко, то там кроме рекомендаций ВР переделать и доработать ничего нет.
показати весь коментар
13.12.2020 16:22 Відповісти
Это как нет отдельного законодательства для определённой касты людей??? Да во всём мире существуют законы для быдлолохов и избранных, имеющих очень много денюх.
И, кстати, ЗАКОНЫ, они и пишутся избранными для управления быдлом
показати весь коментар
13.12.2020 13:05 Відповісти
Ну-ну
показати весь коментар
13.12.2020 13:15 Відповісти
Очень многозначительное Ваше Ну-ну, что бы оно могла означать - интересно )
показати весь коментар
13.12.2020 15:15 Відповісти
лапоть..репу виплюнь а тоді мичі
показати весь коментар
13.12.2020 13:31 Відповісти
О, да ты мил человек с лаптями уже разговариваешь? Может тебе санитаров вызвать, а мокша?
показати весь коментар
13.12.2020 15:11 Відповісти
Скільки цього хламу пройде через банальні Вибори Пожиттєві Злочинці! Цех злодюг
показати весь коментар
13.12.2020 13:13 Відповісти
булаб моя воля постріляв би цей суд і цю владу.. а заодно і тих кто прийде на іх похорони...це. антіукраінське правосуддя і антінародна влада...
показати весь коментар
13.12.2020 13:30 Відповісти
ага, и посадил бы таких же красавчиков
мозги - ВКЛ
показати весь коментар
13.12.2020 19:18 Відповісти
Аааа это что нужно обьяснять что ли, уже до этого дожили? У нас феодальный строй?
показати весь коментар
13.12.2020 14:00 Відповісти
Да! У нас феодальный строй в самом худшем его варианте! Только мы не хотим признавать мочу , твердим про росу...
показати весь коментар
13.12.2020 14:06 Відповісти
Йой, а хто ж ці прибульці які накінець наведуть у вас порядок?
показати весь коментар
13.12.2020 14:33 Відповісти
І все натякають...а за «про росу» в бан.
показати весь коментар
13.12.2020 14:34 Відповісти
Отключи ку-ку в голове, а то оно мешает тебе думать Если феодалы хитростью и наглостью захватили однажды власть на какой-то территории, то просто так они ее уже никогда не отдадут и никакие восстания типа Жакерии, Уота Тайлера, или Великая крестьянская война в Германии делу освобождения не помогут. Так что нароТ, т.е. рядовых граждан, можно спокойно вычеркнуть из списка единиц активных политических сил.
показати весь коментар
13.12.2020 16:23 Відповісти
Венецианская комиссия права. Но это уже не при зэльцмане. Надеюсь, шо скоро...
показати весь коментар
13.12.2020 14:14 Відповісти
Я Вас удивлю, но решение Венецианской комиссии никак не стыкуется со словами Стефанишиной. Либо она просто дура, либо манипулирует.
показати весь коментар
13.12.2020 23:29 Відповісти
Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех. Источник: https://censor.net/ru/n3236657
Так чому цім су&ам пенсію нараховують по окремому закону?
показати весь коментар
13.12.2020 15:34 Відповісти
Потому что это отдельный закон для судей. КС когда-то выкатил своё решение. Нельзя судейским ухудшить их условия жизни, тем более урезать пенсии. Всем остальным можно, судьям- net. Каста и мафия. Беднота какая, эти судьи. Таже их похороны, за наш с вами счет.
показати весь коментар
13.12.2020 16:51 Відповісти
Чего радуетесь, простофили? Да таких специальных законов для специальных категорий граждан в Украине полно - большой ж/д вагон и маленькая вагонетка. Мусорня сочиняла "закон о полиции", пожарные "противопожарный закон" и т.д. и т.п.. По каждому такому закону мусор, пожарный инспектор и им подобные контролеры жизни рядовых граждан имеют массу преимуществ. Не видеть это могут разве что те самые уроды, которые на полную катушку используют такие специальные законы в своих целях.
показати весь коментар
13.12.2020 16:14 Відповісти
У суддів КС вже настав повний комунізм від кожного вимагають владарі вчасно вилизати їх сідниці, що судді стрижаки і їм подібні, радо роблять, а за це їм владарі з кишені податків всіх громадян платять 700 000 грн заплати в місяць , тобто приблизно 26 000 баксів, і пенсію в 250 000, а не 5000, яку їм і потрібно платити. Така собі країна де рулить феодальне право. Чому Швеція не платить топчиновникам більше як в три рази від середньої заплати (середня у них у вчителів 3 130, а у директора компанії 7 415, фінансового менеджера - 12 560)? Таке вже було при Сталіні коли заплата інженера і робітника були 100-250 рублів, а генеральний конструктор літаків отримував 7000 в місяць, і це призвело не до поліпшення якості конструкторів, а до підкилимної війни захапати грошові посади, писали доноси і анонімки. Майже всі конструктори пройшли шаражки, наприклад Туполєв, а Корольову слідчі зламали щелепу, Калініна взагалі вбили в тюрмі . Теж саме і з КС судом, який перетворено елітою в супердорогу проститутку, від якої тхне хабарами і виконання всіх забаганок товстих гаманців. А коли немає правосуддя - то тут немає нічого! Тобто збудували олігархи глибинну країну розвиненого феодалізму
показати весь коментар
13.12.2020 17:03 Відповісти
тупая эта комиссия
суд - дело Божье, безбожники в принципе не способны отличить где правда
читаем классику - Книга Судей http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/su.php
показати весь коментар
13.12.2020 19:16 Відповісти
Судьи с ОРДЛО и местного разлива- это небожители нашего времени. Без рамок и обязанностей.Только с неограниченными возможностями. В стране с 73% люмпенов это нормально.
показати весь коментар
13.12.2020 22:20 Відповісти
как вы надоели что скажет :
веницианская комиссия
ЕС
МВФ
НАТО
ООН
что скажет народ
у любого народа свои традиции обычаи
что у одних норма у других смертный грех
все нужно принимать с пользой для народа
с учётом традиций и особенностей нации
показати весь коментар
14.12.2020 08:55 Відповісти
 
 