Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина

Українська влада вже частково врахувала висновок Венеційської комісії щодо розв'язання конституційної кризи в Україні, яка виникла через скасування антикорупційного законодавства рішенням Конституційного суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроєктів щодо реформування КСУ, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно.

"Прозвучав і продовжує звучати заклик до парламентарів – врахувати висновок Венеційської комісії. Він вже частково врахований, зокрема в законопроєкті, який стосується відновлення системи електронного декларування. Тут Венеційська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон єдиний для всіх. Його мають виконувати навіть судді", - наголосила віцепрем’єрка.

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За її словами, "це очевидна річ, але важливо, що Венеційська комісія теж підтвердила це".

"А що стосується змін до реформування КСУ, то висновки Венеційської комісії ляжуть в основу тих законопроєктів, які парламент, уряд і президент напрацьовуватимуть спільно", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.