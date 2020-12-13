Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина
Українська влада вже частково врахувала висновок Венеційської комісії щодо розв'язання конституційної кризи в Україні, яка виникла через скасування антикорупційного законодавства рішенням Конституційного суду
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Вона зазначила, що висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроєктів щодо реформування КСУ, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно.
"Прозвучав і продовжує звучати заклик до парламентарів – врахувати висновок Венеційської комісії. Він вже частково врахований, зокрема в законопроєкті, який стосується відновлення системи електронного декларування. Тут Венеційська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон єдиний для всіх. Його мають виконувати навіть судді", - наголосила віцепрем’єрка.
За її словами, "це очевидна річ, але важливо, що Венеційська комісія теж підтвердила це".
"А що стосується змін до реформування КСУ, то висновки Венеційської комісії ляжуть в основу тих законопроєктів, які парламент, уряд і президент напрацьовуватимуть спільно", - додала Стефанішина.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
Только вот вопрос: где судей брать будете, чтобы "каждый день нового судью" вешать и сколько времени займет, например, процедура развода, потому как Вам наверняка известно, что в определенных случаях разводят именно через суд.
Оно, конечно, хорошо - браки будут "крепнуть", так сказать.
С другой стороны немного волнительно касательно загруженности следственных органов, потому что из-за ожидания нового кандидата в судьи (из-за дефицита желающих быть повешенными) "развод" будут производить граждане иными методами, например, придушив "любимую" супругу или траванув супруга "любимого"?
"В Словакии мужчину могут осудить на десять лет тюрьмы из-за кражи двух шоколадных конфет в магазине. Об этом сообщает https://www.markiza.sk/uvod TV Markíza .
Прокуратура требует именно такого наказания из-за режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за коронавируса. При этом родственники мужчины считают, что такое наказание несоразмерно преступлению. Они собираются обратиться за помощью к президенту Словакии Зузане Чапутовой."
(https://glavnoe.ua/news/n357046708-10-let-tjurmy-za-krazhu-dvuh-konfet-v-slovakii-neobychnyj-process)
Как Вам такое наказание, соответвествует преступлению?
Ця Стефанишина не прокоментувала,часом,чи збирається монобільшість виконувати рекомендації Венеційської комісії ?
И, кстати, ЗАКОНЫ, они и пишутся избранными для управления быдлом
мозги - ВКЛ
Так чому цім су&ам пенсію нараховують по окремому закону?
суд - дело Божье, безбожники в принципе не способны отличить где правда
читаем классику - Книга Судей http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/su.php
веницианская комиссия
ЕС
МВФ
НАТО
ООН
что скажет народ
у любого народа свои традиции обычаи
что у одних норма у других смертный грех
все нужно принимать с пользой для народа
с учётом традиций и особенностей нации