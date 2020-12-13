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У Києві за добу від COVID-19 померли 10 осіб, 1 125 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за добу від COVID-19 померли 10 осіб, 1 125 нових випадків захворювання, - Кличко

За минулу добу в столиці України виявили 1 125 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, 1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу.

10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1584 киян.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138.

Захворіли:
-602 жінки, віком від 18 до 90 років
-437 чоловіків, віком від 18 до 91 років
-42 дівчинки, від 5 місяців до 17 років, та 44 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 54 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 291, в Дарницькому — 286 та в Деснянському районі – 136 випадків", -  написав мер.

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Опять фальсифицировали данные! Не может быть такого расхождения между числом заболевших и умерших Все подгоняется под введение жесткого керантина, денюжек пригрести на шару хочется.
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13.12.2020 13:47 Відповісти
хм.. я живу в Киеве в одном доме где с торца дома принимают больных с Ковидом "семейный врач" - каждый день такой аншлаг шо пздц - пройти нельзя !!! .. это я о статистике больных от Зе..
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13.12.2020 15:13 Відповісти
тот случай, когда лучше жевать, чем говорить
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13.12.2020 17:04 Відповісти
 
 