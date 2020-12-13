З нетерпінням чекаю, коли Зеленський продовжить втілювати антикорупційні реформи, - американський сенатор Портман
Співголова групи підтримки України в американському Сенаті Роб Портман привітав те, що в проєкті оборонного бюджету США, прийнятому Сенатом в п'ятницю, передбачена допомога Україні. При цьому він нагадав про обіцянки Києва боротися з корупцією.
Слова Портмана цитує "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Я закликав український уряд продовжувати свої зусилля зі зменшення корупції. Я був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу до продовження антикорупційних реформ. Ці умови залишаються чинними, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ", - заявив сенатор-республіканець з Огайо Роб Портман.
У п'ятницю, 11 грудня, Сенат США ухвалив проєкт оборонного бюджету (NDAA) на 2021 рік.
Будь ласка, зачекайте...
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Вова ж не лох какой то
Одна надія на Байдена.... посадка папи Карло допоможе Буратіно "злетіти з катушок".
Царевич Єрмак не допоможе не дивлячись на те що він створив власну структуру управління Україною.Те що саме він призначає кадри це не правда...... А ДІЙСНІСТЬ!
І хто ж його посадить якщо правоохоронні органи працюють на здачу України під керівництвом о п за ж.
https://www.novynekran.pp.ua/2020/12/oy-pacop-ay-oo-c-pa-yy-aa-o-aea-io-caa.html?m=1