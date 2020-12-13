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З нетерпінням чекаю, коли Зеленський продовжить втілювати антикорупційні реформи, - американський сенатор Портман

З нетерпінням чекаю, коли Зеленський продовжить втілювати антикорупційні реформи, - американський сенатор Портман

Співголова групи підтримки України в американському Сенаті Роб Портман привітав те, що в проєкті оборонного бюджету США, прийнятому Сенатом в п'ятницю, передбачена допомога Україні. При цьому він нагадав про обіцянки Києва боротися з корупцією.

Слова Портмана цитує "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликав український уряд продовжувати свої зусилля зі зменшення корупції. Я був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу до продовження антикорупційних реформ. Ці умови залишаються чинними, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ", - заявив сенатор-республіканець з Огайо Роб Портман.

У п'ятницю, 11 грудня, Сенат США ухвалив проєкт оборонного бюджету (NDAA) на 2021 рік.

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Топ коментарі
+50
С нетерпением жду, когда Зеленский продолжит воплощать антикоррупционные реформы, - американский сенатор Портман - Цензор.НЕТ 3578
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13.12.2020 13:39
+34
продолжит? польстили..
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13.12.2020 13:33
+30
Це такий тонкий тролінг, чи св'ята наївність? Де боротьба з корупцією, а де Зєлєнскій, який ще до президентства грішив корупційними діяннями для ухилення від сплати податків і допомагав Коломойському виводити з Привптбанку людські гроші.
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13.12.2020 13:33
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Та ні, він просто їх закінчив.
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13.12.2020 15:23 Відповісти
А хіба він починав?
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13.12.2020 23:10 Відповісти
Американському сенаторові потрібно викликати ляльковода шмарклі Коломойського в США і провести переговори. Можна прямо у в'язниці.
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13.12.2020 15:05 Відповісти
Продолжит??? Во как стебается....
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13.12.2020 15:25 Відповісти
Не дождётесь, м-р Портман.
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13.12.2020 15:29 Відповісти
Козломойский в США не полетит, бо там йому жаба цыцькы дасть.
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13.12.2020 15:29 Відповісти
поводырь... (продолжение)
З нетерпінням чекаю, коли Зеленський продовжить втілювати антикорупційні реформи, - американський сенатор Портман - Цензор.НЕТ 3608

...
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13.12.2020 15:32 Відповісти
Автору этого коллажа респект. Смеюсь очень редко, ну здесь просто поржал.
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13.12.2020 18:53 Відповісти
Чтобы продолжить - нужно сначала начать. Здесь никто и никогда не начинал борьбу с коррупцией - только делали вид что борются и вытягивали под это бабосики из наивных америкосов.
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13.12.2020 15:38 Відповісти
что за намёки?
Вова ж не лох какой то
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13.12.2020 15:43 Відповісти
ЯнєлохАмінє42 вже тролити почали
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13.12.2020 15:44 Відповісти
"Володєнька...ми за тебе пам'ятаєм, Володєнька..." (ну майже (с))
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13.12.2020 15:53 Відповісти
А они ему нада те реформы, его и так неплохо кормят.
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13.12.2020 15:53 Відповісти
Вон какую харю нажрал, за наши же деньги...
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13.12.2020 23:05 Відповісти
Папкин "воплощатель"))

З нетерпінням чекаю, коли Зеленський продовжить втілювати антикорупційні реформи, - американський сенатор Портман - Цензор.НЕТ 649
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13.12.2020 15:58 Відповісти
ОН нікому нічого не винен хіба, що коломойші.
Одна надія на Байдена.... посадка папи Карло допоможе Буратіно "злетіти з катушок".
Царевич Єрмак не допоможе не дивлячись на те що він створив власну структуру управління Україною.Те що саме він призначає кадри це не правда...... А ДІЙСНІСТЬ!
І хто ж його посадить якщо правоохоронні органи працюють на здачу України під керівництвом о п за ж.
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13.12.2020 16:40 Відповісти
Та Ніколи Та, Нізащо То,було - по дебільноиу приколу
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13.12.2020 17:19 Відповісти
Мистер Портман! Не ждите, а вводите санкции против правительства Украины за разгул коррупции. А то с 73% содержанием люмпенов, дела здесь не будет.
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13.12.2020 17:49 Відповісти
декоммунизация провалена, господа хорошие
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13.12.2020 19:12 Відповісти
Ну жди. Мы вот тоже ждём, но знаем, что можно и не ждать.
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13.12.2020 17:59 Відповісти
Цей Портман -- витончений троль
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13.12.2020 18:18 Відповісти
Нет, это не наивность, сенаторы США, не водят пиписьками по клавишам пианины.
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13.12.2020 18:58 Відповісти
Володенька, я ведь тебя зубами загрызу... Слышишь, Володенька? (К-ф Место встречи изменить нельзя).
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13.12.2020 19:08 Відповісти
ждите, сэры
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13.12.2020 19:11 Відповісти
Графы и графины, сэры и срухи.
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13.12.2020 19:46 Відповісти
коли През був на сесії ООН разом з БАЙ він три дні брав участь в діяльності клубу хлопців з Брайтон - Біч. і чим закінчилось. Коен,Манафорт сидять. Попандопулоса помилували. Руді просить амністію у Трампа. Конгрес плакав зо сміху як контактер клінічного ідіота Перрі розказував як в київському ресторані (скоріше Колі-котлети) вів переговори з контактером Преза Єрмаком. А тут делікатно просять Преза продовжувати боротьбу з к... Дипломатія -велика справа. Делікатна.
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13.12.2020 21:03 Відповісти
Є небезпека: давати гроші команді Зеленського. Невідомо, куди вони витратять.
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13.12.2020 22:56 Відповісти
На Вова продовжуй..
https://www.novynekran.pp.ua/2020/12/oy-pacop-ay-oo-c-pa-yy-aa-o-aea-io-caa.html?m=1
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13.12.2020 22:58 Відповісти
Зеленский анти-коррупция? хе! он ее покрывает!
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14.12.2020 06:36 Відповісти
Есть у вас документальная доказательства? Или вы только языком поговорить?
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14.12.2020 07:25 Відповісти
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ !!!!
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14.12.2020 08:42 Відповісти
быстрее главный аферист и кидала, его хозяин беня начнет заниматься благотворительностью.....
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14.12.2020 10:28 Відповісти
Он уже забыл про них.
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14.12.2020 18:03 Відповісти
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