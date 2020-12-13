Німеччина вводить жорсткий карантин вже з 16 грудня: закриють школи, дитсадки та магазини

У Німеччині з середи, 16 грудня, влада має намір ввести жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Федеральний уряд Німеччини та уряди земель під час екстреної наради у неділю, 13 грудня, домовилися про запровадження "жорстокого" локдауну в країні вже з 16 грудня. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. Метою заходів є стримати поширення коронавірусної інфекції

"Ми змушені діяти і діємо зараз", - сказала після наради канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона заявила, що завданням уряду завжди було уникнення перевантаження системи охорони здоров'я. Водночас Меркель визнала, що заходи, які запроваджують, суттєво позначаться на святкуванні Різдва та Нового року.

У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки і банки. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипломатка з ФРН Шмідт очолила ОБСЄ

Діти дошкілького та шкільного віку вже з 16 грудня за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємства повинні пропонувати співробітникам можливість працювати з дому. Також уряд рекомендує компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва - з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням жорстких гігієнічних заходів.

Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.