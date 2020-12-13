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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина (7089) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) локдаун (339)

Німеччина вводить жорсткий карантин вже з 16 грудня: закриють школи, дитсадки та магазини

Німеччина вводить жорсткий карантин вже з 16 грудня: закриють школи, дитсадки та магазини

У Німеччині з середи, 16 грудня, влада має намір ввести жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Федеральний уряд Німеччини та уряди земель під час екстреної наради у неділю, 13 грудня, домовилися про запровадження "жорстокого" локдауну в країні вже з 16 грудня. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. Метою заходів є стримати поширення коронавірусної інфекції

"Ми змушені діяти і діємо зараз", - сказала після наради канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона заявила, що завданням уряду завжди було уникнення перевантаження системи охорони здоров'я. Водночас Меркель визнала, що заходи, які запроваджують, суттєво позначаться на святкуванні Різдва та Нового року.

У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки і банки. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг.

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Діти дошкілького та шкільного віку вже з 16 грудня за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємства повинні пропонувати співробітникам можливість працювати з дому. Також уряд рекомендує компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва - з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням жорстких гігієнічних заходів.

Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.
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Топ коментарі
+18
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 1581
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13.12.2020 13:48
+17
Вот он локдаун здравого смысла!
Во время Рождественских праздников и каникул, люмпены попрутся по гостям, ярмаркам, развлекаловкам, заражая друг друга, но немецкие власти пошли на опережение.Молодцы. А что предлагают зеленые попугаи? Хорошенько отпраздновать, заработать бабло на концертах и корпоративах, только потом уйти на двухнедельный отходняк. Каких вам еще не хватает доказательств того, что Украиной сейчас правят дебилы?!
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13.12.2020 14:11
+13
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 3850
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13.12.2020 14:10
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Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 1581
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13.12.2020 13:48 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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13.12.2020 13:48 Відповісти
Опять Вы пишите дно и то же п методичке
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13.12.2020 14:16 Відповісти
Знову антиковідщики та антивакцинатори незадоволені, що хтось намагається покращити ситуацію в Україі, яка, на жаль, у лідерах в Європі по поширенню хвороби. Дякуємо вам, тролі, боти, підпріємці, які втрачають прибутки від карантину, бидло, якого стає все більше і більше в моїй країні...
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13.12.2020 14:21 Відповісти
Зверніть увагу, скільки зараз ботів та тролів, які дестабілізують життя в Україні в різних сферах: політика, пандемія, освіта. Працюють рашистські ботоферми, більшість яких знаходяться в Дирляндії, тому мають українські айпі.
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13.12.2020 14:24 Відповісти
"Хтось" намагається покращити ситуацію в Україні. Дійсно, що "хтось. Ситуацію покращують вчасним і ефективним лікуванням захворілих, а не дурантінами, призначеними для дресирування людей і перетворення їх на безсловесне залякане бидло.
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13.12.2020 16:35 Відповісти
По-перше, правильно для даного контексту буде "пишЕте".
По-друге, чия методичка більш правильна? Варіанти відповідей:

1. Методичка Степанова - ми найкраще боремся з ковідом, у нас найменше смертей від ковіда, нам не потрібен дорсткий локдаун в ті дні, коли вся Європа його вводить.
2. Методичка Меркель, Джонсона, (Госдепа, масонської ложі, пілота Піркса і т.д.) про необхідність боротьби з коронавірусом.
3. Методичка ***** - каранавіруса нєт, а спутнік 5 - лучшая в мірє вакцина ат ніво.

Яка Вам ближче до душі?
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13.12.2020 15:12 Відповісти
Зачем размещать такие тупые картинки?
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13.12.2020 14:18 Відповісти
Картинка гарно ілюструє боротьбу Степанова з коронавірусом. Що не так?
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13.12.2020 15:06 Відповісти
Наведи пример борьбы с короной, который является панацеей от этого вируса.
А картинка, яркий пример "зрады" и откровенная провокация, т.к. Степанов не заявлял об уменьшении количества тестов.
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13.12.2020 15:12 Відповісти
Він заявляв після вихідних про позитивну динаміку, хоча вона базувалася лише на тому, що на вихідних робилося менше тестів. Включайте хоч іноді критичне мислення, якщо Ви не з секти 73%.
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13.12.2020 15:14 Відповісти
Он озвучивал только сухие цифры статистики, которые ему предоставили статисты.
Включайте мозг и логику, если вы не из секты жытыпоновому.
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13.12.2020 15:27 Відповісти
Статистика містить лише сухі цифри, вона не містить висновків про "позитивну динаміку". Ці висновки зробив сам Степанов.
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13.12.2020 15:42 Відповісти
Если сухие цифры статистики говорят о позитивной динамике, то это нельзя озвучить?
Блин, как вы надоели
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13.12.2020 15:46 Відповісти
Цифри говорять про те, що на вихідні робилося менше тестів. Степанов таке озвучував?
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13.12.2020 15:48 Відповісти
Андрюшка, иди лучше кушай оливье. Немцы создают Ауди, Мерседес, БМВ, Порше, Фольцваген и т.п. Они умнее нарида в 100500 раз.
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13.12.2020 16:14 Відповісти
Какой у тебя диагноз, тебе помощь нужна?
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13.12.2020 16:25 Відповісти
Як це не заявляв ? Він сам казав про це. По-друге, в мене сестра лікар. Їм наказали не відправляти на тестування легкі та середні випадки.

https://korrespondent.net/ukraine/4304529-stepanov-poiasnyl-pochemu-v-ukrayne-staly-delat-menshe-COVID-testov
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13.12.2020 15:29 Відповісти
Так ты статью осиль, хотя бы первые два абзаца.
Второе, где в мире есть панацея от вируса?
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13.12.2020 15:36 Відповісти
При чому тут панацея, зебіле? Потрібно бути професіоналом, а не підміняти дії словами, як це робить Степанов.
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13.12.2020 15:43 Відповісти
👉👉👉
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13.12.2020 15:48 Відповісти
а это что жесткий карантин? вот у нас было жесткий когда наши профысианалы даже транспорт и лавочки в парках закрыли
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13.12.2020 13:49 Відповісти
А статистику по Германии стесняемся приводить? В чем разница между ФРГ и Украиной, только без бла-бла-бла, а жестким языком цифр.
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13.12.2020 13:54 Відповісти
Нет отработанной методики борьбы с этой заразой.
Каждая страна идёт своим путём.
Германия своим, Швеция своим.
Так что сравнивать нечего.
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13.12.2020 13:57 Відповісти
Єдина методика боротьби з вірусом - пропаганда здорового життя населення заради природного імунітету. Для тих, у кого імунітет слабкий, - достатні потужності мед. системи.
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13.12.2020 13:59 Відповісти
як жити здоровим життям з нашою їжею, водою та повітрям... так, щось робити можна в домашніх умовах, але не все залежить від людини, хоча бажання - так, лише від неї...
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13.12.2020 14:04 Відповісти
Ну, наприклад, хоча б не труїти себе додатково алкоголем та цигарками. Їсти можна різне: шкідливе і не дуже.
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13.12.2020 14:08 Відповісти
На жаль, прямого зв'язку імунітету з протидією коронавірусу немає. Сусід, ще кріпкенький дідусь, який вранці обливався холодною водою, ходив босим, - хворіє і до цього часу на стаціонарі, а його жінка, яка ледве пересуває ноги і в якої більший процент ураження легень, вже давно поборола хворобу. Хоча, повинно бути - навпаки.
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13.12.2020 14:54 Відповісти
Та та Танюша - це кацапський бот, який зарегався лише для того, щоб сіяти тут кацапські фейки.
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13.12.2020 15:45 Відповісти
Тебе забули спитати, чурка.
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13.12.2020 16:47 Відповісти
Наукові дослідження імунологів не підтверджують Ваші гіпотези. Поодинока ситуація (не виключено, що вигадана) не є доказом відсутності певних тенденцій.
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13.12.2020 16:48 Відповісти
Я разве об этом спрашивал? А вы, недоумки, развели тут бла-бла-бла. Больше, чем на рабов не годитесь
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13.12.2020 14:11 Відповісти
а я, вообще-то, не с Вами и разговаривал... что до статистики, - полагаю, вирусам вообще насрать на уровень благополучия материального в стране конкретной, а вот на степень здоровья и особенно психического настроя они очень заглядываются...
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13.12.2020 14:29 Відповісти
Согласен.
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13.12.2020 14:18 Відповісти
А Вам не відомо про «цитокіновий шторм»?
Що саме гіперреакція імунної системи, призводить до частих летальних наслідків при коронавірусній нфекції?
Це як молотком вбити муху, яка сіла на лоба.
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13.12.2020 15:18 Відповісти
І в скількох з тисячі інфікованих відбувається той цитокіновий шторм?
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13.12.2020 16:38 Відповісти
///
Текущая статистика по коронавирусу на 13.12.2020
(Германия)
Всего зара­жений - 1 320 592
Смер­тельные случаи - 22 171 или 1,7%
Выздоро­вевшие- 957 500 или 72,5%
Сейчас болеют - 340 921 или 25,8%
из них серье­зные и крити­ческие случаи - 4 491
Сделано тестов - 30 494 036 (или тестов на 1 млн - 363 437)
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13.12.2020 14:13 Відповісти
Не стесняйся, дорогой, какова динамика хотя бы за последнюю неделю. Хотя разрывамежду заболевшими и умершими и так видно, что нет (в отличие от Степанова).
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13.12.2020 14:19 Відповісти
данные из интернета (он думаю не стесняется)
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13.12.2020 15:00 Відповісти
Предсказания делаются по динамике, не буду вдаваться в подробности, и именно по ним предпринимаются какие-то действия. Ну да ладно, будем считать, что Меркель осознаёт, что делает
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13.12.2020 15:18 Відповісти
одна,,несущественная"(между германией и украиной)разница не требующая никаких цифр вашей ,,статистике"как не верили так и не верят(думаю даже вы сами)а немецкой (как ни странно) верят.
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13.12.2020 14:15 Відповісти
Статистика не религия, чтобы в нее верить.
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13.12.2020 14:20 Відповісти
в вашем случае это именно так и есть!!на неё (статику)либо молятся, либо верят в неё(без каких либо статистических обоснований)просто тупо верят что она у вас есть.
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13.12.2020 14:25 Відповісти
Существует такая вещь как матожидание или доверительная вероятность, немцы могут ее просчитать потому что у них есть достоверные данные. Мы не можем, потому, что у нас достовергных данных нет. Причем фальсификация проведена специально, чтобы можно было обосновать самые бредовые выводы.
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13.12.2020 14:39 Відповісти
Так все же в открытом доступе есть. В среднем 25 тыс случаев позитивных тестов в день с тенденцией наверх. По смертности тоже прирост
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13.12.2020 19:38 Відповісти
Вот и мотив для жесткого карантина.
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13.12.2020 19:56 Відповісти
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.



Антинаукова бездоказова маячня.


2) А чому не після 40? Тому що тобі 41 рік?
3) Додатковий транспорт ніколи не завадить.
4) Маски жодним чином не впливають на поширення вірусів. Немає жодного наукового дослідження, яке б довело, що маска без фільтру fpp3 якимось чином здатна зменшувати вірусне навантаження.


"Чорна п'ятниця" в Швеції без масок не призвела до збільшення рівня захворювання.


5) Як це людство виживало без соц. дистанції до 2020 року? При тому що поряд з нами існують сотні респіраторних вірусів.


6) А в чому небезпека ковід? Летальність 0,23% (серед людей, молодших 70 років, 0,05%). Переважна більшість випадків безсимптомна.
Небезпека в тому, що нічого не робиться для того, аби мед. система змогла допомагати усім, кому це треба. Не вірус закриває лікарні, створює умови, при яких лікарі тікають закордон, "ховає" від хворих кисневі концентратори. Небезпека в тому, що насаджується думка: для збереження тисячі життів мільйон інших людей повинні перестати нормально жити, а подекуди навіть вмерти від голоду.
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13.12.2020 13:57 Відповісти
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 3850
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13.12.2020 14:10 Відповісти
Досліди це, дегенерат.
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf

Since 1988, over 22,685 petitions have been filed with the VICP. Over that 30-year time period, 19,403 petitions have been adjudicated, with 7,705 of those determined to be compensable, while 11,698 were dismissed. Total compensation paid over the life of the program is approximately $4.4 billion.

Тобто ли ше в США батькам скалічених вакцинами дітей виплачено 4,4 мільярди доларів компенсацій.
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13.12.2020 16:45 Відповісти
ну да...у них хорошая страховка...и суды нормальные.
а у тебя?
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13.12.2020 18:49 Відповісти
А вакцини гарні?
У мене? В Україні взагалі немає практики визнання поствакцинальних наслідків. "Вакцина хороша, це дитина не така"

Хоча кілька випадків таки були доведені в судах.
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13.12.2020 19:04 Відповісти
Аж цілих 11,698 скарг починаючи з 1988 року. Що тут досліджувати? Може ви порахуєте скільки життів в цей же період вакцини врятували? Давно ви бачили людину яка хворіла поліомєлітом наприклад? 1916 році від поліо в США загинуло 6 тисяч людей, а в 2016 скільки? Нуль. Нуль померлих в 2016-му. І це беручи до уваги набагато більшу кількість населення.
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13.12.2020 21:53 Відповісти
Наведи наукові докази того, що вакцина врятувала хоч одне життя.

"Давно ви бачили людину яка хворіла поліомєлітом наприклад?"

Це лише означає ріст якості життя людей, медицини, особливо в США. Вакцини тут ні до чого.
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13.12.2020 21:57 Відповісти
Це як просити "наведи приклад, що Санта Клауса не існує". Питання настільки абсурдне, що не зрозуміло звідкіля починати. Почну з того, що "якість життя людей, якість медицини" це якісь незрозумілі категорії. Захворювання поліомєлітом навіть збільшилося накрикінці 19 ст. коли гігієна почала покращуватися. Вірусне походження поліо відкрили ще на початку 20 ст. і зараз ви можете побачити електронні фото вірусу, якщо бажаєте. Сам по собі вірус нікуди не зникне, тому і була проведена кампанія з глобальної іммунізації. Саме через це, навіть у Африканських бананових республіках, захворювання дуже рідкісне, бо їм надають вакцину безкоштовно. Якість життя та медцини там не особливо покращилася за останні 100 років, а от кількість захворювань зменшилася майже до нуля.
Загалом, вам ніщо не заважає поцікавитися вірусологією, мікробіологією та біохімією.
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13.12.2020 22:11 Відповісти
"Це як просити "наведи приклад, що Санта Клауса не існує"

Це питання дуже слушне. Хоча б можна було б навести статистику, що було до початку вакцинації, і що стало через 1-2 роки після неї, наприклад. Який конкретно механізм роботи вакцини. Яле якщо нема чого відповісти, починається дурня про Санта-Клауса.

"Захворювання поліомєлітом навіть збільшилося накрикінці 19 ст. коли гігієна почала покращуватися."

І пов'язано це було з масовим використанням отруйних інсектицидів.

"Сам по собі вірус нікуди не зникне"

А він і так не зник, він прямо зараз знаходиться у твоєму тілі. Але для того, щоб він викликав якісь симптоми, потрібно дуже багато умов, одна з яких - отруєння органзіму.

"тому і була проведена кампанія з глобальної іммунізації."

Мабуть, саме тому через 1-2 роки в американських штатах, де була проведена вакцинація, кількість захворювань виросла в 2-3 рази.

"Якість життя та медцини там не особливо покращилася за останні 100 років"

Ага, особливо якість води, яку використовують для пиття, ніяк не змінилася.
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13.12.2020 22:18 Відповісти
А ще розкажи, чим почали масово труїти шкідливих комах в США в кінці 19го сторіччя, і чому після цього різко збільшилась кількість дитячих паралічів?
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13.12.2020 22:03 Відповісти
1) В школах к класах на площі 40-50 метрів знаходяться 30-40 учнів. Діти легко (безсимптимно) хворіють та дуже тісно спілкуються. В деяких учбових закладах були спалахи, де при тестуванні виявили до половини класу хворих на ковід. Потім вони заразять своїх батьків, а ще гірше - бабусів та дідусів. 2) Тому що після 65 ризик померти від ускладнень ковіду на порядок вищий ніж у 40 років 3) https://www.dw.com/uk/coronavirus-iak-vchenyi-z-ukrainy-dopomih-dovesty-vazhlyvist-masok/a-53607458
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3133007-koronaskeptikam-maski-zahisaut-ne-obmanujte-sebe-ta-insih.html
Щодо Швеції, то вони визнали свій провал зі стратегією https://ua.korrespondent.net/world/4297533-katastrofa-blyzko-shvetsiia-vyznala-proval-z-COVID
5) Чи вам відомі такі параметри як заразність та статистична смертність ?

Факт 25. Рівень смертності від Covid-19 поки що складно точно визначити, але більшість досліджень оцінюють його на рівні 1-3%.
Факт 26. Це приблизно у 20 разів вище, ніж у сезонного грипу, але навіть близько не дотягує до попередників коронавірусу SARS (10%) і MERS (25%).
Факт 27. Смертність від Covid-19 дуже залежить від загального навантаження на систему охорони здоров'я і швидкості надання допомоги: якщо у Німеччині вона становить лише 0,3%, то в Італії - майже 9%.
Факт 28. У віковій групі 70+ смертність перевищує 5%, після 80 від вірусу помирає кожен десятий.https://www.bbc.com/ukrainian/features-52123754
Вибачте, але ви нагадуєте представника з когорти "антивакцинаторів" , а простіше - рашкоботів, що дестабілізують ситуацію в Україні. Те що зараз робить Степанов, покращуючи статистіку, зменшуючи тестуваня - кримінальний злочин, що аукнеться тисячами смертей українців, які повірять у відступ пандемії в Україні, прочитавши "покращені" сводки за день, але йому амбіції важливіші за чиєсь життя...
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13.12.2020 14:16 Відповісти
Факт 25. Рівень смертності від Covid-19 поки що складно точно визначити, але більшість досліджень оцінюють його на рівні 1-3%.

В цьому "факті" смертність переплутано з летальністю. Достовірність інших даних та "фактів" під великим сумнівом.
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13.12.2020 16:39 Відповісти
Щодо Швеції, то вони "визнали свій провал зі стратегією" (за словами продажних журнашльондр). Хоча в оригіналі Тегнель в тому радіоінтерв'ю нічого такого не казав.

Але тим не менш, як не дивно, в "чорну п'ятницю" в ТРЦ Швеції не було де яблуку впасти. Маски? Соц. дистанція? Не чули такого.

https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA

МОЗи скандинавських країн досі навіть не рекомендують носити маски поза межами лікарень, бо, цитую, "відсутні наукові факти про їх ефективність у боротьбі з вірусними інфекціями".
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13.12.2020 16:57 Відповісти
Ніколи в нас, нам. Дороги ще не усі поВЕЛИКОбудівництвовали.
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13.12.2020 14:01 Відповісти
ну логично у них за вчера заболевших +21,816
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13.12.2020 14:09 Відповісти
Вот он локдаун здравого смысла!
Во время Рождественских праздников и каникул, люмпены попрутся по гостям, ярмаркам, развлекаловкам, заражая друг друга, но немецкие власти пошли на опережение.Молодцы. А что предлагают зеленые попугаи? Хорошенько отпраздновать, заработать бабло на концертах и корпоративах, только потом уйти на двухнедельный отходняк. Каких вам еще не хватает доказательств того, что Украиной сейчас правят дебилы?!
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13.12.2020 14:11 Відповісти
Почему в Китае не вводят жесткий карантин, умники?
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13.12.2020 14:12 Відповісти
А ты что, не в курсе? В Китае нет этой проблемы, они задавили вирус еще весной. Теперь там обычная жизнь.
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13.12.2020 14:16 Відповісти
Ага, там таки другая ситуация и другие меры. Почему же в ФРГ и Украине одно и то же должно быть?
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13.12.2020 14:25 Відповісти
так вони ж жорстким карантином ще в Ухані повністтю заблокували розповсюдження віруса, але це не наш шлях ? Наший це середній між Китаєм і шведами?
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13.12.2020 14:25 Відповісти
Нам путь указуют Президент, правительство, Верховна рада под процессуальным руководством Конституционного суда и Окружного суда города Киева.
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13.12.2020 14:29 Відповісти
Шведи вже визнали свою помилку.Так що на них в цьому питанні рівнятись точно не треба.
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13.12.2020 14:35 Відповісти
Особенно запрет фейерверков спасает от вируса. Тот же бред, только в профиль
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14.12.2020 08:53 Відповісти
Всё по уму ,логично и последовательно !
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13.12.2020 14:11 Відповісти
Германия вводит жесткий карантин уже с 16 декабря: закроют школы, детсады и магазины - Цензор.НЕТ 8481
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13.12.2020 14:13 Відповісти
Интересно, там бастовать будут?
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13.12.2020 14:15 Відповісти
Немцам хорошо, у них нет корпоративов 95 квартала.
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13.12.2020 14:27 Відповісти
А может им хорошо по тому что головой выбирают а не желудком и задницей ?
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13.12.2020 15:33 Відповісти
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13.12.2020 15:43 Відповісти
молодцы немецкое правительство ,все ради экономики китая ,которая кстати показывает рост за последний квартал аж 6% и заболевших 50 человек на полтора миллиарда
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13.12.2020 15:00 Відповісти
Німеччина вводить карантин вже зараз, а в них медицина надпотужна. Україна чекатиме 8 січня, поки Зеленський свої корпоративи відгуляє... Імпічмент вбивцям!! Зеленському у відставку!
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13.12.2020 15:36 Відповісти
Побыстрее бы, потирают ручки негодяи.
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13.12.2020 15:37 Відповісти
 
 