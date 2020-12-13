Німеччина вводить жорсткий карантин вже з 16 грудня: закриють школи, дитсадки та магазини
У Німеччині з середи, 16 грудня, влада має намір ввести жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Федеральний уряд Німеччини та уряди земель під час екстреної наради у неділю, 13 грудня, домовилися про запровадження "жорстокого" локдауну в країні вже з 16 грудня. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. Метою заходів є стримати поширення коронавірусної інфекції
"Ми змушені діяти і діємо зараз", - сказала після наради канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона заявила, що завданням уряду завжди було уникнення перевантаження системи охорони здоров'я. Водночас Меркель визнала, що заходи, які запроваджують, суттєво позначаться на святкуванні Різдва та Нового року.
У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки і банки. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг.
Діти дошкілького та шкільного віку вже з 16 грудня за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємства повинні пропонувати співробітникам можливість працювати з дому. Також уряд рекомендує компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.
Зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва - з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням жорстких гігієнічних заходів.
Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.
Будь ласка, зачекайте...
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Зверніть увагу, скільки зараз ботів та тролів, які дестабілізують життя в Україні в різних сферах: політика, пандемія, освіта. Працюють рашистські ботоферми, більшість яких знаходяться в Дирляндії, тому мають українські айпі.
По-друге, чия методичка більш правильна? Варіанти відповідей:
1. Методичка Степанова - ми найкраще боремся з ковідом, у нас найменше смертей від ковіда, нам не потрібен дорсткий локдаун в ті дні, коли вся Європа його вводить.
2. Методичка Меркель, Джонсона, (Госдепа, масонської ложі, пілота Піркса і т.д.) про необхідність боротьби з коронавірусом.
3. Методичка ***** - каранавіруса нєт, а спутнік 5 - лучшая в мірє вакцина ат ніво.
Яка Вам ближче до душі?
А картинка, яркий пример "зрады" и откровенная провокация, т.к. Степанов не заявлял об уменьшении количества тестов.
Включайте мозг и логику, если вы не из секты жытыпоновому.
Блин, как вы надоели
https://korrespondent.net/ukraine/4304529-stepanov-poiasnyl-pochemu-v-ukrayne-staly-delat-menshe-COVID-testov
Второе, где в мире есть панацея от вируса?
Каждая страна идёт своим путём.
Германия своим, Швеция своим.
Так что сравнивать нечего.
Що саме гіперреакція імунної системи, призводить до частих летальних наслідків при коронавірусній нфекції?
Це як молотком вбити муху, яка сіла на лоба.
Текущая статистика по коронавирусу на 13.12.2020
(Германия)
Всего заражений - 1 320 592
Смертельные случаи - 22 171 или 1,7%
Выздоровевшие- 957 500 или 72,5%
Сейчас болеют - 340 921 или 25,8%
из них серьезные и критические случаи - 4 491
Сделано тестов - 30 494 036 (или тестов на 1 млн - 363 437)
Антинаукова бездоказова маячня.
2) А чому не після 40? Тому що тобі 41 рік?
3) Додатковий транспорт ніколи не завадить.
4) Маски жодним чином не впливають на поширення вірусів. Немає жодного наукового дослідження, яке б довело, що маска без фільтру fpp3 якимось чином здатна зменшувати вірусне навантаження.
"Чорна п'ятниця" в Швеції без масок не призвела до збільшення рівня захворювання.
5) Як це людство виживало без соц. дистанції до 2020 року? При тому що поряд з нами існують сотні респіраторних вірусів.
6) А в чому небезпека ковід? Летальність 0,23% (серед людей, молодших 70 років, 0,05%). Переважна більшість випадків безсимптомна.
Небезпека в тому, що нічого не робиться для того, аби мед. система змогла допомагати усім, кому це треба. Не вірус закриває лікарні, створює умови, при яких лікарі тікають закордон, "ховає" від хворих кисневі концентратори. Небезпека в тому, що насаджується думка: для збереження тисячі життів мільйон інших людей повинні перестати нормально жити, а подекуди навіть вмерти від голоду.
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
Since 1988, over 22,685 petitions have been filed with the VICP. Over that 30-year time period, 19,403 petitions have been adjudicated, with 7,705 of those determined to be compensable, while 11,698 were dismissed. Total compensation paid over the life of the program is approximately $4.4 billion.
Тобто ли ше в США батькам скалічених вакцинами дітей виплачено 4,4 мільярди доларів компенсацій.
а у тебя?
У мене? В Україні взагалі немає практики визнання поствакцинальних наслідків. "Вакцина хороша, це дитина не така"
Хоча кілька випадків таки були доведені в судах.
"Давно ви бачили людину яка хворіла поліомєлітом наприклад?"
Це лише означає ріст якості життя людей, медицини, особливо в США. Вакцини тут ні до чого.
Загалом, вам ніщо не заважає поцікавитися вірусологією, мікробіологією та біохімією.
Це питання дуже слушне. Хоча б можна було б навести статистику, що було до початку вакцинації, і що стало через 1-2 роки після неї, наприклад. Який конкретно механізм роботи вакцини. Яле якщо нема чого відповісти, починається дурня про Санта-Клауса.
"Захворювання поліомєлітом навіть збільшилося накрикінці 19 ст. коли гігієна почала покращуватися."
І пов'язано це було з масовим використанням отруйних інсектицидів.
"Сам по собі вірус нікуди не зникне"
А він і так не зник, він прямо зараз знаходиться у твоєму тілі. Але для того, щоб він викликав якісь симптоми, потрібно дуже багато умов, одна з яких - отруєння органзіму.
"тому і була проведена кампанія з глобальної іммунізації."
Мабуть, саме тому через 1-2 роки в американських штатах, де була проведена вакцинація, кількість захворювань виросла в 2-3 рази.
"Якість життя та медцини там не особливо покращилася за останні 100 років"
Ага, особливо якість води, яку використовують для пиття, ніяк не змінилася.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3133007-koronaskeptikam-maski-zahisaut-ne-obmanujte-sebe-ta-insih.html
Щодо Швеції, то вони визнали свій провал зі стратегією https://ua.korrespondent.net/world/4297533-katastrofa-blyzko-shvetsiia-vyznala-proval-z-COVID
5) Чи вам відомі такі параметри як заразність та статистична смертність ?
Факт 25. Рівень смертності від Covid-19 поки що складно точно визначити, але більшість досліджень оцінюють його на рівні 1-3%.
Факт 26. Це приблизно у 20 разів вище, ніж у сезонного грипу, але навіть близько не дотягує до попередників коронавірусу SARS (10%) і MERS (25%).
Факт 27. Смертність від Covid-19 дуже залежить від загального навантаження на систему охорони здоров'я і швидкості надання допомоги: якщо у Німеччині вона становить лише 0,3%, то в Італії - майже 9%.
Факт 28. У віковій групі 70+ смертність перевищує 5%, після 80 від вірусу помирає кожен десятий.https://www.bbc.com/ukrainian/features-52123754
Вибачте, але ви нагадуєте представника з когорти "антивакцинаторів" , а простіше - рашкоботів, що дестабілізують ситуацію в Україні. Те що зараз робить Степанов, покращуючи статистіку, зменшуючи тестуваня - кримінальний злочин, що аукнеться тисячами смертей українців, які повірять у відступ пандемії в Україні, прочитавши "покращені" сводки за день, але йому амбіції важливіші за чиєсь життя...
В цьому "факті" смертність переплутано з летальністю. Достовірність інших даних та "фактів" під великим сумнівом.
Але тим не менш, як не дивно, в "чорну п'ятницю" в ТРЦ Швеції не було де яблуку впасти. Маски? Соц. дистанція? Не чули такого.
https://www.youtube.com/watch?v=BBNroPxU5hA
МОЗи скандинавських країн досі навіть не рекомендують носити маски поза межами лікарень, бо, цитую, "відсутні наукові факти про їх ефективність у боротьбі з вірусними інфекціями".
Во время Рождественских праздников и каникул, люмпены попрутся по гостям, ярмаркам, развлекаловкам, заражая друг друга, но немецкие власти пошли на опережение.Молодцы. А что предлагают зеленые попугаи? Хорошенько отпраздновать, заработать бабло на концертах и корпоративах, только потом уйти на двухнедельный отходняк. Каких вам еще не хватает доказательств того, что Украиной сейчас правят дебилы?!